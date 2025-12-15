SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Quién le pondrá la banda a Kast: la carrera para resolver al nuevo presidente del Senado

    La competencia para liderar la Cámara Alta a partir del 11 marzo ya comenzó. Todo indica, sin embargo, que el nombre del futuro titular del Senado surgirá de una negociación que repartirá equitativamente los tiempos y los espacios de poder entre quienes estarán en el oficialismo y en la oposición.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Nicolás Quiñones

    Tras la sesión del 3 de diciembre, en la que le correspondió presidir accidentalmente la sala al senador Iván Moreira (UDI), su par y timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en el pasillo, le dijo con picardía y tono sugerente: “¡El mejor presidente del Senado!“.

    Moreira solo le sonrió a la presidenta PS, quien jugó un rol clave en el acuerdo que llevó al senador Manuel José Ossandón (RN) a encabezar la corporación en el último año.

    Si bien, hasta el momento, solo se trata de sondeos y conversaciones preliminares, la carrera para liderar la Cámara Alta a partir del 11 marzo ya comenzó. Todo indica, sin embargo, que el nombre del futuro titular del Senado surgirá de una negociación que repartirá equitativamente los tiempos y las cuotas de poder entre quienes estarán en el oficialismo y en la oposición, especialmente entre los partidos mayoritarios y más tradicionales de cada bloque (RN con 9 senadores; la UDI con 5 representantes; el PS con 7 escaños y el PPD con 4).

    Aunque esa repartición preliminar dejaría fuera de la presidencia de esta rama del Congreso al Partido Republicano (que eligió a 5 senadores), los recados que ha transmitido la tienda del presidente electo, José Antonio Kast, es que no objetarían esa fórmula y que respetarían aquellos criterios de antigüedad y mayoría.

    Gobernabilidad

    El perfil de la segunda autoridad de la República será crucial para el clima legislativo que tendrá en su primer año el gobierno de Kast, quien según las señales que han llegado al Senado sigue con preocupación el avance de estas conversaciones preliminares. De partida, el futuro presidente de la Cámara Alta, por protocolo, pero en un gesto simbólico, es quien le pondrá la banda presidencial al Mandatario entrante

    Por cierto, Moreira es uno de los nombres sobre la mesa, debido a su trayectoria como parlamentario. Si bien ha estado complicado por razones de salud, el senador gremialista se encuentra en su segundo período y ya no podría ir a la reelección.

    No obstante, en el gremialismo hay otra carta fuerte, que aparentemente tiene mejor relación con Kast: el senador Javier Macaya (UDI), quien por sus pergaminos como expresidente de la colectividad es un candidato natural.

    Los senadores Moreira y Macaya. Claudio Cavalieri

    Por su parte, en teoría, RN -que por segundo período consecutivo seguirá siendo la bancada más grande del Senado- tiene una preferencia para comenzar liderando la corporación en 2026.

    Una de sus cartas es la senadora Paulina Núñez (RN), quien ya mostró interés en presidir la corporación en el actual período y probablemente revalidará sus aspiraciones. No obstante, ella está mirando también la posibilidad de competir por la presidencia de Renovación Nacional. Si bien ambos cargos no son incompatibles, podría darse la eventualidad de un conflicto entre los intereses del partido y los de la corporación.

    Por esa razón, una alternativa que está cobrando fuerza es que Manuel José Ossandón (RN) continúe en el cargo por el 2026 para garantizarle un clima de gobernabilidad a Kast. Ambos han desarrollado en los últimos meses una fluida comunicación y, según algunas versiones, el presidente electo mira con cierta simpatía que pueda mantenerse el modelo colaborativo que desarrolló el senador de Santiago -a pesar de ser opositor- con el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    “El Senado tiene que ser un punto de encuentro, de diálogo, no de guerra”, dijo ayer el presidente de la Cámara Alta tras ir a saludar a Kast.

    Claudio Cavalieri

    Otro senador que perfectamente podría entrar en la carrera es Carlos Kuschel (RN), debido a su experiencia como parlamentario. Será uno de los pocos legisladores de la camada de 1990 que seguirán vigente a partir de marzo.

    En la derecha creen que, en vista de que el acuerdo de gobernabilidad prosperará repartiendo equitativamente la rotación en la presidencia del Senado y la alternancia en las comisiones legislativas, por un criterio de gentileza política, lo ideal es que el gobierno de Kast pueda contar, al menos el primer año, con una persona afín a la cabeza del Poder Legislativo.

    Cartas de la futura oposición

    Sin embargo, en el oficialismo, que pasará a ser oposición, promueven algo distinto.

    “La presidencia del Senado no es una extensión del Ejecutivo ni un premio de consuelo electoral. Es un cargo institucional que debe reflejar los equilibrios reales de la Cámara Alta y garantizar conducción, diálogo y respeto a las reglas democráticas. En un Senado empatado, pretender que la presidencia quede automáticamente en manos del sector que ganó la Presidencia de la República no solo es un error político, sino una señal equivocada para la democracia. El Senado debe actuar con autonomía, resguardar su rol de contrapeso y elegir a quien logre los consensos necesarios, más allá de la coyuntura electoral”, dijo el senador Pedro Araya (PPD), quien es una de los nombres fuertes de la centroizquierda para presidir la corporación.

    De hecho, Araya ya fue el candidato del actual oficialismo para liderar la corporación en 2024. Sin embargo, el pacto administrativo se rompió producto de un conflicto interpretativo respecto de quienes debían ser los integrantes de la estratégica Comisión de Hacienda.

    El legislador de Antofagasta, sin embargo, no es la única carta para la testera de su colectividad. La senadora Ximena Órdenes (indep. PPD), quien acaba de ser reelegida, es su principal competidora por el cupo que eventualmente tendría esta tienda.

    Por los socialistas, que tienen la segunda bancada más grande de la Cámara Alta, por antigüedad y peso electoral, el candidato natural es el senador Alfonso de Urresti (PS), ya que se encuentra en su segundo período. No obstante, en ese comité, en rigor todos los senadores que ya están en ejercicio podrían tener aspiraciones, lo que automáticamente pone en la carrera a la misma Paulina Vodanovic y a sus pares Fidel Espinoza, Gastón Saavedra y Juan Luis Castro.

    Más sobre:PolíticaSenadoManuel José OssandónPaulina NúñezJavier MacayaIván MoreiraUDIRNPSPPDPaulina VodanovicAlfonso De UrrestiPedro ArayaXimena ÓrdenesJosé Antonio Kast

