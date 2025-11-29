BLACK SALE $990
    “La encuesta real es la del 14 de diciembre”: comando de Jara reacciona a los sondeos que muestran ventaja de Kast

    Por su lado, Francisco Vidal expresó que "entre el domingo 16 de noviembre y hoy hemos subido entre 13 y 18 puntos en la intención de voto. Todavía no llegamos a los 50, pero no es menor que en 14 días hayamos subido de 27 a 13 en la primera encuesta y a 18 en la mejor encuesta".

    María José HalabiPor 
    María José Halabi

    Esta semana, la última encuesta de Criteria, José Antonio Kast, se alzaría como el triunfador del balotaje, si este tuviera lugar este domingo, con un 51 % de las menciones, frente al 35 % de los respaldos de Jeannette Jara, una diferencia de 16 puntos entre ambas cartas.

    La distancia marcada en aquel sondeo se consolida, puesto que en los resultados mostrados apenas se definió la segunda vuelta, también había una ventaja por parte del abanderado del Partido Republicano.

    Frente a este escenario que presentó esta y otras encuestas -como la de Panel Ciudadano-UDD y Black & White donde también marcaban una distancia en el primer lugar de parte de Kast-, desde el comando de Jeannette Jara declararon que, si bien están pendientes de estos sondeos, la “verdadera” encuesta se realizará el mismo día de la elección presidencial.

    Alejandra Krauss, expresó que “en general, las encuestas, sin duda que se miran, se observan, pero tenemos la convicción que la verdadera encuesta es el próximo 14 de diciembre. En consecuencia, esa encuesta que los ciudadanos van a definir quién será el próximo o próxima presidenta de nuestro país".

    “Y, por lo mismo, los esfuerzos de la candidatura Jeannette Jara están absolutamente centrados en recorrer el país, en plantear sus propuestas, escuchar muchísimo a la gente, y tener la convicción que esa es la forma que le permitirá a la ciudadanía elegir informado, y saber lo que el país necesita por los próximos cuatro años”, declaró.

    La diputada Gael Yeomans, sumó que “las encuestas son información relevante, la estamos considerando para nuestra campaña, en ese sentido estamos dirigiéndonos sobre todo a quienes buscan una candidatura que sea haga cargo de los problemas”.

    “En ese sentido, nuestra candidata presidencial es una candidata que ha resuelto problemas que tiene el país, como lo fue en la reforma de pensiones y ahora vamos también por los desafíos que aún están pendientes (...) mostrar prosperidad económica, tener un futuro mejor económicamente para cada una de las familias de Chile es una centralidad en esta campaña”, subrayó.

    Yeomans también indicó que “para quienes son de los sectores medios, estamos pensando en particular en poder aliviar el bolsillo respecto al endeudamiento, a lo caro que es vivir en este país, así que vamos a ir haciendo énfasis en cada uno de los días de campaña en estas propuestas, como también en seguridad, que sobre todo en la gira en el norte, que está haciendo nuestra candidata, ya fue a la región de Antofagasta con 10 compromisos concretos, es el camino y es la hoja de ruta que nosotros vamos a seguir”.

    En la misma línea, el diputado Tomás Hirsch, expresó que “uno siempre estudia las encuestas, pero la encuesta real y relevante es la del 14 de diciembre cuando cada uno y cada uno ponga su voto. Y no me cabe duda que esos votos van a ser mayoritariamente para nuestra candidata Jeannette Jara, futura presidenta de Chile. ¿Por qué? Porque ella está dando respuestas concretas, certezas a la ciudadanía de mejorar la calidad de vida, de mejorar la economía, mejorar la seguridad, mejorar los derechos sociales".

    “Por eso está recorriendo hoy día el país, escuchando y recogiendo también las demandas, las necesidades y las propuestas, e incorporando también nuevas propuestas en nuestro programa de gobierno, porque las han mencionado en algunos casos otros candidatos y candidatas y son buenas ideas, que por cierto tomamos e incorporamos, porque las buenas ideas no son propiedad de nadie, son propiedad de Chile y su futuro, y eso es lo que está haciendo hoy día Jeannette Jara, recorriendo, escuchando e incorporando buenas ideas”, declaró Hirsch.

    Por su lado, Francisco Vidal detalló que “estamos a 15 días, la clave es la conversación, la clave es la explicación, la clave es la información”.

    “Entre el domingo 16 de noviembre y hoy hemos subido entre 13 y 18 puntos en la intención de voto. Todavía no llegamos a los 50, pero no es menor que en 14 días hayamos subido de 27 a 13 en la primera encuesta y a 18 en la mejor encuesta", explicó Vidal.

    También señaló que “el 80% de los chilenos hoy no llega a fin de mes. Entonces lo que hay que decirle a la gente, rescatando el voto popular que perdimos en primera vuelta, es que el compromiso de Jara es que usted llegue a fin de mes. Cuando vaya a comprar el kilo de pollo, vaya con su pensión, con su sueldo, con su salario y no necesite prestado ni que deba usar su tarjeta de crédito”.

    “Uno tiene que hablarle a los 15.700.000 chilenos mayores de 18 años con derecho a voto el 14 de diciembre. Ni al centro, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a los parisis, ni a los demás. A todos, explicando, informando. Nada más que eso”, determinó Francisco Vidal.

