La molestia de la Comisión de Constitución con presidentes de ambas cámaras del Congreso y con el director de la BCN

Bastó que el secretario de la Comisión de Constitución, Patricio Velásquez, leyera las excusas de los invitados a la sesión de este lunes para que los diputados integrantes de la instancia manifestaran su molestia.

Entre los invitados para la audiencia de ayer estaba el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Diego Matte, quien debía referirse a los movimientos de funcionarios al interior de la Biblioteca. En la Cámara existe molestia respecto de los cambios que hubo en los equipos de la biblioteca tras el informe jurídico que se envió a la Comisión de Constitución respecto de la dieta y las asignaciones de los expresidentes de la República.

El debate volvió a abrirse cuando los diputados se enteraron de que tras el informe, el director adjunto de la BCN, Pablo Morales; y el jefe de la unidad de asesoría parlamentaria, Guido Williams, fueron sacados de sus cargos.

Matte, para excusarse de la instancia, explicó que el organismo que lidera “ya remitió oficio a toda la información solicitada no contando con nuevos antecedentes”.

Inmediatamente, los diputados integrantes de Constitución manifestaron su molestia. La primera fue Pamela Jiles (Ind.), quien señaló que “nosotros lo que aprobamos es invitarlo y él se refiere a que él no podría referirse a sumarios, no sé cómo, supone, adivina, qué le vamos a preguntar”.

“Yo estoy de acuerdo que los argumentos que da el señor Matte para no venir no vienen al caso”, secundó el presidente de la Comisión, Jorge Alessandri (UDI).

En medio de ese intercambio, el secretario de la comisión señaló que Matte se había comunicado con la instancia vía correo electrónico pidiendo que se diera lectura, de forma íntegra, al texto que él mandó.

El diputado Marcos Ilabaca (PS), en tanto, sostuvo: “Me parece patética la respuesta que hoy día nos entrega respecto a su no asistencia a la comisión. Yo esperaría que él venga donde corresponde, donde sus empleadores, porque esta Cámara de Diputados también es empleadora”.

Los dardos a los presidentes de las cámaras

Adicionalmente, los diputados expresaron su malestar porque los presidentes de las cámaras -el senador Manuel José Ossandón (RN) y el diputado José Miguel Castro (RN)- declinaran la invitación que les hizo la comisión para la sesión.

“El director ya entregó a esta comisión, a través de oficio, los antecedentes solicitados en relación con el informe mencionado”, explicaron ambos timoneles.

Estas excusas, el diputado Raúl Leiva (PS) las calificó de “una burla”, mientras que Alessandri dijo que la situación está “adoptando ribetes de poca transparencia”.