    La Moneda pone fecha para recibir cartas credenciales de Estados Unidos e Israel

    Un día antes de fin de año el Presidente Gabriel Boric le dará la bienvenida a los representantes de las administraciones de Trump y Netanyahu, junto a los de Cuba, Panamá y Japón. El aterrizaje del embajador Judd ha generado ruido en el mundo diplomático, por su tono disruptivo e inusual.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 20 de noviembre de 2025. Conferencia de prensa del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Finalmente el gobierno del Presidente Gabriel Boric agendó un día para recibir las cartas credenciales de Estados Unidos, Israel, Cuba, Japón y Panamá: el 30 de diciembre.

    Se trata de los países cuyos cambios de embajadores en nuestro país estaban pendientes de ser confirmados. Dentro de ellos destaca el representante del gobierno de Donald Trump, Brandon Judd, quien irrumpió con un polémico estilo en su llegada a Chile que incluyó cuestionamientos a la administración de Boric.

    Una de las críticas del diplomático norteamericano era la supuesta tardanza del Ejecutivo en recibir sus cartas credenciales, lo que salió a reforzar incluso con conferencias con medios locales.

    “Hemos contactado al Presidente en varias ocasiones para hacerle saber. Estoy preparado para presentar mis credenciales, él no nos ha dado una fecha. Se rehúsa a contestar el teléfono al secretario (Marco) Rubio, eso es decepcionante. Así que estoy listo para presentar mis credenciales. No puedo hacerlo hasta que él me diga que está disponible”, llegó a acusar Judd.

    Desde el gobierno quien atendió la crítica fue el canciller Alberto van Klaveren, quien comunicó una nota de protesta a Washington y debió explicar que “el proceso de presentación de credenciales es una práctica habitual. Todos los países tienen plazos distintos para la presentación de credenciales y hay países que, por ejemplo, contemplan ceremonias dos o tres veces al año, no más que eso. Eso lo puedo afirmar porque es la experiencia de cualquier embajador que está en el extranjero”.

    “Son casos absolutamente normales y la verdad es que, obviamente, el Presidente recibirá cuando pueda a los nuevos embajadores y hará la ceremonia respectiva de presentación de credenciales. Obviamente, no hacemos excepciones, es decir, aquí se sigue un orden cronológico como corresponde a un país como el nuestro”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.

    Junto a Judd, también entregará sus cartas credenciales ese martes el nuevo embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi.

    El nuevo representante de Jerusalén en Santiago arribó al país con el negativo precedente del inicio de funciones de su antecesor, Gil Artzyeli, cuyas cartas credenciales se rehusó a recibir el Presidente Gabriel Boric en septiembre de 2022.

    La situación escaló a un polémico tono diplomático que perduró durante todo el periodo de Artzyeli en Chile, lo que empeoró cuando se reavivó el fuego en la Franja de Gaza.

    Esa vez la cancillería apuesta a un proceso de entrega de cartas credenciales sin sobresaltos.

    El 30 de diciembre también presentarán ante Boric sus cartas credenciales los representantes del régimen cubano, Cornelio Oliva; de Japón, Sone Kenko, y de Panamá.

    Los cinco diplomáticos asumieron en los últimos meses del gobierno de Boric y cumplirán sus funciones principalmente durante el nuevo gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast.

    El líder del Partido Republicano ha planteado su intención de fortalecer sus vínculos con Estados Unidos e Israel.

    Exjefe de campaña de Kast manifestó que “sería deseable que el Partido Nacional Libertario sea parte de este gobierno”

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    “Entramado de corrupción”: fiscal Pastén detalla cómo operaba la red de tráfico de bienes y servicios en cárceles
    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
