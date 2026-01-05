SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    La Moneda reparte oficio para reforzar que funcionarios de confianza deben renunciar el 11 de marzo

    El Ministerio del Interior envió el documento a todas las reparticiones. También se contemplaron otras instrucciones, como enviar "a más tardar el 27 de febrero" las nóminas de contratados para dar asesoría directa a cada gabinete.

    David Tralma 
    David Tralma
    Presidente Gabriel Boric junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin

    El pasado 26 de diciembre el Ministerio del Interior envió a todas las reparticiones del gobierno del Presidente Gabriel Boric el oficio que entregó las directrices para el cambio de mando.

    Allí el Ejecutivo reforzó que todos los asesores de confianza del gobierno deben renunciar el 11 de marzo, jornada en la que el presidente electo José Antonio Kast asuma el mando.

    “En cuanto al personal que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los ministros de Estado, subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales, jefes superiores de los servicios, cualquiera sea su modalidad de contratación, se establece que deberán presentar su renuncia al cargo a partir del 11 de marzo de 2026”, dice el oficio.

    El documento fue firmado por los titulares de Interior, Álvaro Elizalde; de Hacienda, Nicolás Grau, y de la Segpres, Macarena Lobos. Además, está a cargo de la División de Coordinación Interministerial.

    En el texto también se plantea que “a más tardar, el 27 de febrero de 2026, las autoridades establecidas en numeral 4 (Presidente de la República, de los ministros de Estado, subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales), deberán informar a la Dirección de Presupuestos, el número de funcionarios contratados, bajo cualquier modalidad, para prestar asesoría directa en sus gabinetes al 31 de enero de 2026”.

    “Respecto de los altos directivos públicos y su personal asesor, regulado por el Sistema de Alta Dirección Pública, se aplican las normas correspondientes”, agregó el documento.

    En el oficio se contempló también que más allá de la instrucción de renuncia para el 11 de marzo, “deberán respetarse las normas vinculadas al fuero maternal”.

    El documento se repartió en el marco del proceso de cambio de mando y en momentos en que se discute la ley del reajuste al sector público, donde en la oposición y sectores del oficialismo han acusado un “amarre” de funcionarios del Ejecutivo.

    Dicha discusión derivó en la primera disputa abierta entre el gobierno entrante de Kast y el saliente de Boric.

    Hoy el proceso de cambio de mando lo están encabezando el ministro Elizalde, por parte del gobierno, y el exsenador Claudio Alvarado, por el lado de Kast.

    Sobre esto también se refiere el oficio, al plantear que “la información y datos del traspaso administrativo quedarán cargadas en la plataforma digital alojada en la dirección traspaso.digital.gob.cl, pudiendo acceder a ella solo las contrapartes ministeriales con credenciales habilitadas mediante la utilización de clave única”.

