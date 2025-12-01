La Moneda se defiende ante arremetida de Jara y Kast por tema migratorio: “No es un botín electoral”

Este lunes el gobierno del Presidente Gabriel Boric salió a defenderse de las críticas de los candidatos presidenciales del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y de la oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano) por su gestión ante la situación migratoria en el norte, tras el despliegue militar que implementó Perú en su frontera con Chile.

En ese contexto, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en su habitual vocería de los lunes, aseguró que el Ejecutivo tomó acciones desde el primer momento de la crisis y, aludiendo a los dichos de Jara y Kast, planteó que el hecho de que el diseño “no haya estado en conocimiento de los candidatos es otra cosa. Pero eso se ha estado haciendo”.

05/11/2025 - MINISTROS ALVARO ELIZALDE Y CAMILA VALLEJO DAN A CONOCER INFORMACION SOBRE JORNADA ELECTORAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Asimismo, señaló que está dentro de lo esperado que las candidaturas de Jara y Kast traten de diferenciarse, pero instó a que “la migración no sea un botín electoral, sino un tema de responsabilidad concreta”.

Los dichos de la vocera de gobierno -quien es cercana a Jara- responden a la ofensiva de la exministra del Trabajo, quien en entrevista con TVN, criticó la reacción del gobierno frente a lo que ocurre en la frontera con Perú, cuyo gobierno movilizó tropas ante la amenaza de un aumento del flujo migratorio.

“Tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya (...). Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas. (...) Lo primero que ocurre respecto a lo que pasa en la frontera norte es que el gobierno es el que tiene que actuar y debió haberlo hecho con anterioridad”, dijo la extitular de Trabajo.

Jara, además, cuestionó que Boric haya enviado el viernes en la tarde a los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad, Rafael Collado, en vez de encomendar esa tarea al titular del Interior, Álvaro Elizalde.

Durante este lunes el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en conversación con radio Cooperativa, indicó que “a estas alturas los procesos electorales generan inevitablemente críticas a la administración que está ejerciendo. Yo creo que lo relevante es que uno ejerza sus atribuciones responsablemente y rinda cuenta de lo que en eso corresponde”.

“Las opiniones que pueda tener el resto, especialmente las personas que están en procesos electorales, me parece que forman parte de las reglas del juego”, insistió el ministro.

Carter acusa crisis fronteriza

En el marco de la ofensiva contra el gobierno de Boric, Kast envió a Rodolfo Carter a Arica, para monitorear la situación en la frontera.

26 Septiembre 2025 el candidato presidencial, Jose Antonio Kast junto Rodolfo Carter, autoridades y parlamentarios del Partido Republicano y Social Cristiano, presentaron la iniciativa FuerzaNacional, donde darán a conocer 5 compromisos para combatir al crimen organizado en nuestro país. Foto: Andres Perez Andres Perez

Esta decisión generó las críticas desde el oficialismo, pues el exalcalde de La Florida fue electo como senador en representación de la región de La Araucanía.

Al arribar a la región, Carter cuestionó que “estos problemas no se solucionan desde La Moneda”.

“Yo no había tenido la oportunidad de estar en la frontera y José Antonio me pidió las últimas horas que viniéramos porque evidentemente estamos con un problema concreto, real, que no hay que comentar sino que solucionar”, agregó el exjefe comunal de La Florida, quien también emplazó al Presidente Boric a trasladarse a la frontera.

Se trata de la misma demanda que antes hicieron el propio Kast y el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, quien posteó este lunes en sus redes sociales: “Presidente Boric lo seguimos esperando en nuestra región. Necesitamos orden ahora”.

Las críticas contra el gobierno, desde la derecha, se han intensificado luego de que el gobierno saliera a descartar la existencia de “una crisis en nuestras fronteras”, como dijo el subsecretario Ramos, en conversación con radio ADN.

“Algunas autoridades se atreven a decir que ‘está todo normal’ en Chacalluta. Este video lo desmiente, la policía peruana acaba de devolver a los migrantes ilegales. Descontrol absoluto”, cuestionó el mismo Diego Paco.

Algunas autoridades se atreven a decir que “está todo normal” en Chacalluta. Este video lo desmiente, la Policía peruana acaba de devolver a los migrantes ilegales. Descontrol absoluto.



Pdte @GabrielBoric lo seguimos esperando en nuestra región. Necesitamos orden ahora. pic.twitter.com/UPDjF2tbNh — Diego Paco M. (@diegopacom) December 1, 2025

Desde el comando de Jara, en todo caso, también se sumaron a las críticas al gobierno por desdramatizar la situación en la frontera con Perú. El senador electo por Arica e integrante del equipo de la candidata, Vlado Mirosevic (PL), indicó en 24 Horas que la situación se centra en “un grupo pequeño de personas todavía, pero no sabemos cómo esto va a evolucionar”.

Luego advirtió: “Así que yo haría dos llamados: a no utilizarlo política y electoralmente, y también a no bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”.

En medio de la disputa con el Ejecutivo, Jara también aprovechó de engrosar su arremetida contra Kast.

Desde La Araucanía, donde estuvo de gira este lunes, la candidata a La Moneda negó que el traslado de migrantes a la frontera norte haya sido en respuesta al llamado de Kast a abandonar el país. Sostuvo que esa es una idea que ha intentado instalar la oposición. “Lo que hace Carter al trasladarse para allá, me da la impresión, es parte de avivar el mismo tema, pero que no tiene nada que ver con la realidad”, insistió.