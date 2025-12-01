VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    La Moneda se defiende ante arremetida de Jara y Kast por tema migratorio: “No es un botín electoral”

    Los candidatos presidenciales del oficialismo y la oposición han apostado estos días por mantener una fuerte ofensiva en contra de La Moneda por la situación migratoria en la frontera con Perú. La vocera respondió.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Este lunes el gobierno del Presidente Gabriel Boric salió a defenderse de las críticas de los candidatos presidenciales del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y de la oposición, José Antonio Kast (Partido Republicano) por su gestión ante la situación migratoria en el norte, tras el despliegue militar que implementó Perú en su frontera con Chile.

    En ese contexto, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en su habitual vocería de los lunes, aseguró que el Ejecutivo tomó acciones desde el primer momento de la crisis y, aludiendo a los dichos de Jara y Kast, planteó que el hecho de que el diseño “no haya estado en conocimiento de los candidatos es otra cosa. Pero eso se ha estado haciendo”.

    05/11/2025 - MINISTROS ALVARO ELIZALDE Y CAMILA VALLEJO DAN A CONOCER INFORMACION SOBRE JORNADA ELECTORAL - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Asimismo, señaló que está dentro de lo esperado que las candidaturas de Jara y Kast traten de diferenciarse, pero instó a que “la migración no sea un botín electoral, sino un tema de responsabilidad concreta”.

    Los dichos de la vocera de gobierno -quien es cercana a Jara- responden a la ofensiva de la exministra del Trabajo, quien en entrevista con TVN, criticó la reacción del gobierno frente a lo que ocurre en la frontera con Perú, cuyo gobierno movilizó tropas ante la amenaza de un aumento del flujo migratorio.

    “Tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya (...). Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas. (...) Lo primero que ocurre respecto a lo que pasa en la frontera norte es que el gobierno es el que tiene que actuar y debió haberlo hecho con anterioridad”, dijo la extitular de Trabajo.

    Jara, además, cuestionó que Boric haya enviado el viernes en la tarde a los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad, Rafael Collado, en vez de encomendar esa tarea al titular del Interior, Álvaro Elizalde.

    Durante este lunes el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en conversación con radio Cooperativa, indicó que “a estas alturas los procesos electorales generan inevitablemente críticas a la administración que está ejerciendo. Yo creo que lo relevante es que uno ejerza sus atribuciones responsablemente y rinda cuenta de lo que en eso corresponde”.

    “Las opiniones que pueda tener el resto, especialmente las personas que están en procesos electorales, me parece que forman parte de las reglas del juego”, insistió el ministro.

    Carter acusa crisis fronteriza

    En el marco de la ofensiva contra el gobierno de Boric, Kast envió a Rodolfo Carter a Arica, para monitorear la situación en la frontera.

    26 Septiembre 2025 el candidato presidencial, Jose Antonio Kast junto Rodolfo Carter, autoridades y parlamentarios del Partido Republicano y Social Cristiano, presentaron la iniciativa FuerzaNacional, donde darán a conocer 5 compromisos para combatir al crimen organizado en nuestro país. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Esta decisión generó las críticas desde el oficialismo, pues el exalcalde de La Florida fue electo como senador en representación de la región de La Araucanía.

    Al arribar a la región, Carter cuestionó que “estos problemas no se solucionan desde La Moneda”.

    “Yo no había tenido la oportunidad de estar en la frontera y José Antonio me pidió las últimas horas que viniéramos porque evidentemente estamos con un problema concreto, real, que no hay que comentar sino que solucionar”, agregó el exjefe comunal de La Florida, quien también emplazó al Presidente Boric a trasladarse a la frontera.

    Se trata de la misma demanda que antes hicieron el propio Kast y el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, quien posteó este lunes en sus redes sociales: “Presidente Boric lo seguimos esperando en nuestra región. Necesitamos orden ahora”.

    Las críticas contra el gobierno, desde la derecha, se han intensificado luego de que el gobierno saliera a descartar la existencia de “una crisis en nuestras fronteras”, como dijo el subsecretario Ramos, en conversación con radio ADN.

    “Algunas autoridades se atreven a decir que ‘está todo normal’ en Chacalluta. Este video lo desmiente, la policía peruana acaba de devolver a los migrantes ilegales. Descontrol absoluto”, cuestionó el mismo Diego Paco.

    Desde el comando de Jara, en todo caso, también se sumaron a las críticas al gobierno por desdramatizar la situación en la frontera con Perú. El senador electo por Arica e integrante del equipo de la candidata, Vlado Mirosevic (PL), indicó en 24 Horas que la situación se centra en “un grupo pequeño de personas todavía, pero no sabemos cómo esto va a evolucionar”.

    Luego advirtió: “Así que yo haría dos llamados: a no utilizarlo política y electoralmente, y también a no bajarle el perfil a una crisis que puede aumentar”.

    En medio de la disputa con el Ejecutivo, Jara también aprovechó de engrosar su arremetida contra Kast.

    Desde La Araucanía, donde estuvo de gira este lunes, la candidata a La Moneda negó que el traslado de migrantes a la frontera norte haya sido en respuesta al llamado de Kast a abandonar el país. Sostuvo que esa es una idea que ha intentado instalar la oposición. “Lo que hace Carter al trasladarse para allá, me da la impresión, es parte de avivar el mismo tema, pero que no tiene nada que ver con la realidad”, insistió.

    Más sobre:Jeannette JaraJosé Antonio KastPresidencialesEleccionesGabriel BoricAricaPerú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gastos no cubiertos por isapre o Fonasa suben del 30% al 35% del bolsillo propio y Chile queda por sobre el promedio OCDE

    Jiles pide transparentar cifra de participación de consulta online presidencial y desata nuevas diferencias en el PDG

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    UDI se allana a apoyar acusación del oficialismo contra ministro Simpertigue

    El regreso de Pablo Echeverría a Banmédica: Moneda liderará el negocio en Chile y Patria gestionará Colombia

    La caída de Héctor Espinosa: tribunal condena al exdirector de la PDI a 17 años de cárcel y a pagar $ 160 millones

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    3.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    4.
    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    El fraude interno que denuncia Minera Los Pelambres con más de $8.000 millones en perjuicios

    5.
    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Tribunal condena a exjefe de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel y al pago de 146 millones de pesos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Comienza el pago del Aguinaldo de Navidad para pensionados: estos son los montos

    Gastos no cubiertos por isapre o Fonasa suben del 30% al 35% del bolsillo propio y Chile queda por sobre el promedio OCDE
    Chile

    Gastos no cubiertos por isapre o Fonasa suben del 30% al 35% del bolsillo propio y Chile queda por sobre el promedio OCDE

    Jiles pide transparentar cifra de participación de consulta online presidencial y desata nuevas diferencias en el PDG

    UDI se allana a apoyar acusación del oficialismo contra ministro Simpertigue

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades
    Negocios

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    El regreso de Pablo Echeverría a Banmédica: Moneda liderará el negocio en Chile y Patria gestionará Colombia

    Superintendencia de Pensiones pone en consulta nueva norma que regula la creación de una AFP

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?
    Tendencias

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    La habilidad que podría retrasar el envejecimiento del cerebro, según un estudio

    Qué se sabe sobre el juicio por corrupción contra Netanyahu en Israel y su solicitud de indulto

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile
    El Deportivo

    La increíble historia de las “Cholitas escaladoras” deja huella en foro sobre el deporte inclusivo en Chile

    La UC apelará en el tribunal: la justificación del árbitro Cristián Galaz a la polémica amarilla a Fernando Zampedri

    “Hay que recuperar el tiempo perdido”: el dardo de Universidad de Concepción para anunciar la salida de Cristián Muñoz

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país
    Cultura y entretención

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Resurrección

    Pese a incertidumbre sobre candidato ganador: Honduras vira a la derecha en elección presidencial y se suma a Argentina y Bolivia
    Mundo

    Pese a incertidumbre sobre candidato ganador: Honduras vira a la derecha en elección presidencial y se suma a Argentina y Bolivia

    Tragedia en el sudeste asiático: Inundaciones dejan más de 1.100 muertos y obligan al despliegue de militares

    “Podría ser un crimen de guerra”: El inédito escrutinio de legisladores republicanos a ofensiva de Trump en el Caribe

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón