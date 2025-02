La Moneda se defiende de críticas de Matthei ante apagón y pide no “instrumentalizar” emergencia con fines electorales

La gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric ante el mega apagón eléctrico de este martes fue puesta en entredicho por voces provenientes de la oposición.

Las críticas más duras surgieron, de hecho, de la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, quien manifestó su molestia contra el Ejecutivo, acusándolo de bloquear la inversión en materia energética.

“Quienes hoy son gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”, escribió este miércoles en su cuenta de X.

En la publicación en sus redes sociales, la exalcaldesa de Providencia añadió que “de seguro ahora, tras la supuesta indignación, vendrán las amenazas del Presidente con caducar permisos o concesiones, sin tener un mínimo de mea culpa por reducir e impedir las inversiones necesarias en infraestructura que se requieren con urgencia en nuestra matriz energética”.

La candidata presidencial Evelyn matthei. Foto: Javier Salvo/Aton Chile.

La primera autoridad de Palacio en retrucar los dichos de Matthei fue el subsecretario del Interior, Luis Cordero: “La inversión en el sistema eléctrico no es lo mismo que la inversión en un proyecto o una actividad de comercio. Son estructuras y servicios sujetos a regulación pública, cuyas inversiones demoran mucho tiempo y demoran más de una administración. Hacer imputaciones a una administración en concreto respecto a una situación que no debió haber ocurrido, en relación al funcionamiento del sistema eléctrico que supone inversiones estructurales, me parece una crítica apresurada y alejada de la situación en la que estamos”, dijo en un punto de prensa en la Casa de Gobierno.

Un poco después, también desde La Moneda, el ministro de Energía, Diego Pardow, elevó el tono contra la candidata de la derecha y llamó a no instrumentalizar la emergencia con fines electorales.

“Mi primer llamado es, entendiendo que este es un año electoral, estamos a puertas del inicio de la campaña presidencial, no instrumentalicemos un conflicto para fines electorales. No instrumentalicemos el sufrimiento de un número importante de chilenos y chilenas que lo han pasado muy mal en las últimas 24 horas”, expresó.

26/02/2025 - Diego Pardow, ministro de energia - Mario Tellez / La Tercera

A la vez, el frenteamplista hizo un llamado “a la responsabilidad” en las declaraciones ante la ocurrencia de este tipo de situaciones.

Otro ministro sectorial que salió a responder a la ex jefa comunal fue el titular de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien en diálogo con Desde La Redacción de La Tercera dijo que dichas críticas “no se condicen con la realidad”.

“En el caso del transporte, por lo menos, lo que yo veo más bien es que ese entusiasmo ambiental por dar transporte más sustentable, algo que trasciende gobierno, que cuando nos sacamos los sombreros políticos estamos todos de acuerdo, y que lo que ha pasado en nuestro país es más bien ir avanzando en forma decidida, en un sistema de transporte público que sea más sustentable, con menos contaminación, que se haga cargo de compromisos que tomó el gobierno previo respecto a la descarbonización, y que nosotros hacemos como propio. Ese es el relato que nos hace bien”, remarcó.

Ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Foto: Sebastián Nanco/Aton Chile.

Muñoz apuntó que su invitación “es a mirar en nuestra capacidad de poder ir mejorando, de no renunciar en ningún minuto a los criterios ambientales”.

Jackson emplaza a Matthei

El exministro secretario general de la Presidencia y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, salió en defensa del gobierno y criticó este miércoles a la candidata presidencial por los comentarios en que evaluó de manera negativa el desempeño del Ejecutivo frente a la emergencia por el apagón eléctrico registrado ayer en gran parte del país.

“Se nota el año electoral. Extrañamente (Matthei) no menciona empresa ISA Interchile e intenta forzadamente endosar responsabilidad al gobierno por el corte de ayer, sin mencionar que el Congreso aprobó ley que mejora condiciones de transmisión, que el ministro de Energía ha impulsado innovador sistema inteligente de permisos, y que en 2024 la inversión extranjera directa en Chile alcanzó niveles récord”, respondió también en X.