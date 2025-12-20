La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

Con caras largas y el ánimo afectado, los líderes de los partidos del oficialismo -y la DC- se conectaron a una reunión telemática el lunes de esta semana. Lo hicieron para procesar el resultado de la elección del día anterior, que terminó con José Antonio Kast como presidente electo. Hablaron de hacer un cónclave para repensar al sector como oposición. También acordaron emitir una declaración pública. El texto, sin embargo, nunca vio la luz.

Pese a que en el encuentro reafirmaron que quieren permanecer unidos como bloque, lo cierto es que se les ha hecho difícil encontrar consensos tras el fracaso de Jeannette Jara. Sobre todo cuando aún hay cuentas por cobrar.

En el FA, el PS y el PC -los mayores dentro del oficialismo- tienen diagnósticos distintos sobre por qué Jara perdió la elección, lo que abrió una temporada de caza para buscar culpables. Eso ha logrado tensionar las relaciones en el sector durante la última semana e incluso encendió el debate de política de alianzas al interior del PPD y la DC.

Desde incluso antes de conocer el resultado, en el Socialismo Democrático hablaban de responsabilizar al gobierno del Presidente Gabriel Boric por el resultado. Así lo hicieron. A partir de la noche del domingo, tanto desde el PS como del PPD emitieron vocerías que apuntaban a que la gestión del Ejecutivo terminó por impactar a la candidata del sector.

“Entre diversas causas de la derrota está el desempeño del gobierno, del cual Jara se desmarcó”, dijo esta semana Juan Luis Castro, jefe de la bancada de senadores del PS.

En el FA asumen esa postura como un golpe directo a ellos, puesto que están a la encabeza de la administración de Boric. Por lo mismo, se han encargado de separar aguas. “Estamos convencidos de que no se puede endosar a la gestión del gobierno el resultado de estas elecciones”, dijo Andrés Couble, secretario general del partido.

Esa postura del FA, de hecho, ha generado reparos en sectores del Socialismo Democrático. Sin ir más lejos, este sábado, el presidente del PPD, Jaime Quintana, en entrevista con La Tercera, aseguró que “la falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas”.

En este escenario y para analizar el resultado, el jueves sesionó el comité central del partido de Boric. En general, las intervenciones giraron en torno a que la izquierda está en un punto de inflexión y que deben trabajar activamente para ganar terreno a la derecha, que ha logrado conectar -en base a mentiras, reclamaron- con sectores populares.

Junto con eso, se destacó que ante la arremetida de otros sectores oficialistas por responsabilizar al gobierno, es más necesario que nunca defender lo avanzado en su administración.

“Reconocer falencias no puede y no debe ser para seguir nutriendo este discurso con poco sustento de que el gobierno es el causante de la derrota (...). Este gobierno ha sido un proyecto de avances y transformaciones claras”, dijeron desde el lote De cordillera a mar, que incluye a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y al diputado Diego Ibáñez.

Por su parte, desde Desbordar lo posible -la corriente de la que forma parte Boric- plantearon que “no perdimos en esta campaña, fracasamos hace tres años (en referencia al plebiscito de 2022) y no fuimos capaces de revertir esa tendencia”.

Quien se alejó de esa línea e hizo una profunda autocrítica -a través de un documento- fue el exministro Giorgio Jackson. “Hubo hitos que -con mayor o menor difusión- considero errores evitables que perjudicaron la gestión e imagen del gobierno”, sinceró. Dentro de ellos, incluyó los indultos, la visita a Temucuicui y su rol en la Segpres, entre varios más.

En el FA, además, es extendida la idea de que el Socialismo Democrático no ha hecho una autocrítica propia, pese a que, acusan, ellos han sido protagonistas de algunas de las mayores crisis del Ejecutivo, como la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, el caso Monsalve o el rechazo a la reforma tributaria (a cargo, en ese momento, de Mario Marcel y Ana Lya Uriarte).

No son los únicos que consideran necesario que el PS y el PPD hagan una autocrítica. En el PC resienten que la candidatura de Carolina Tohá en primarias se haya encargado de instalar que Jara no le ganaría a la derecha y que los comunistas son incapaces de gobernar. También que, a su juicio, estos partidos no se hayan movilizado por la candidata antes de la segunda vuelta.

Esta semana, además, algunos comunistas sinceraron que también identifican que el Ejecutivo tiene responsabilidad en el triunfo de Kast. “Hubo una renuncia al ideario prometido que, sin duda, afectó”, dijo el diputado Matías Ramírez. Esas críticas las abrió Daniel Jadue, quien sentenció que “el gobierno de Boric es el mayor responsable”.

Esas declaraciones se dieron en la antesala del encuentro poselecciones del PC, que se realizará durante este fin de semana. Este sábado se convocó a los 96 integrantes del comité central a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la Alameda, y el domingo al lugar donde opera el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), en calle Cumming.

La idea es tener una catarsis, donde la gran incertidumbre es si asistirá o no Jara, quien esta semana ha apostado por sostener un serio descanso en su residencia de Ñuñoa, mientras es presionada por diversas figuras del actual oficialismo para asumir un rol de articulación en la futura oposición a José Antonio Kast.

La exabanderada no estuvo en la sesión de la comisión política de este jueves, lo que algunos interpretaron como una señal de que tampoco estará este fin de semana en el cónclave comunista.

Quienes sí estarán serán las tres principales figuras comunistas que tuvo el comando: el jefe de la estrategia de segunda vuelta, Daniel Núñez; el encargado de los temas operativos, Javier Albornoz, y la secretaria general, Bárbara Figueroa.

Sobre ellos -así como otras figuras cercanas a Jara, como Marcos Barraza- recaerá la responsabilidad de salir en defensa del resultado, lo que ya ha comenzado a hacerse en algunas conversaciones con personeros del partido. Esto se ha enfocado en que, más allá del porcentaje alcanzado, la exministra logró aumentar en cerca de un millón y medio de votos en comparación con la primera vuelta, por lo que, transmiten, se logró crecer en cuanto al electorado.

Ellos, en todo caso, tendrán que salir a enfrentar las críticas del mundo comunista más duro, que representa Jadue. El otrora abanderado presidencial del partido en 2021 ya dio señales de su postura durante este miércoles en “Sin Maquillaje”, donde no solo apuntó directamente al gobierno de Boric, sino que también a la estrategia de Jara de “maltratar al PC” -al decir constantemente que renunciará al partido- y condenar “los procesos de Cuba y Venezuela”.