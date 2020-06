Lagos urge a gobierno y oposición a sellar acuerdo ante crisis por Covid-19: “Las necesidades hoy están ahí y me parece inadmisible que estemos discutiendo cuando la solución está”

“Nunca es tarde para aprender y desde una cuarentena dónde estamos, nunca me había tocado estar hablando desde el escritorio de mi casa a una pantallita del Ipad y, a través de eso, conectarme con tantos amigos de tantos años”.

Así, con estas palabras el expresidente Ricardo Lagos comenzó su intervención por Zoom en el conversatorio organizado por el Proyecto Cambio Democrático, integrado por personeros de la exConcertación.

Es así como del evento virtual fueron parte históricas figuras como José Antonio Viera-Gallo, Andrés Jouannet, Patricio Tombolini, Iván Poduje, Paulina Saball, Gutemberg Martínez, Soledad Alvear, entre otros.

En la conversación, Lagos urgió al gobierno y a la oposición a sellar lo más pronto posible un acuerdo ante la crisis por el coronavirus en el país, asegurando, además, que el país está en condiciones de endeudarse para hacer frente a las crisis del “18O y del Covid-19”.

El exMandatario abordó las conversaciones respecto del acuerdo nacional que promueve el gobierno con la oposición y a los montos que se conversan para la creación de un Fondo Covid que brinde dinero fresco provenientes de deuda y del Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees) para ser gastado exclusivamente en apoyar los ingresos de las familias y el tejido productivo, y en planes de reactivación de la economía. Esto cuando los economistas que asesoran a Hacienda propusieron un monto de US$ 12 mil millones frente a los US$ 10 mil millones propuestos por el Ejecutivo.

“Podemos tener ahora una respuesta inmediata. Y esta discusión que hay entre unos y otros, entre los 10 mil millones o los 11 mil millones de dólares, me parece que podemos avanzar con mucha más fuerza ahora y no hacer de esto un fetiche inamovible. Las necesidades hoy están ahí y deben ser satisfechas y me parece inadmisible que estemos discutiendo cuando la solución está. Otra cosa son las definiciones que tenemos que tomar de aquí en adelante entre todos. Y lo segundo, la reactivación económica es indispensable, no solo por los próximos 20 meses, no, ese es un periodo muy breve. La reactivación económica tiene que mirar a los próximos 5 años, por lo menos”, indicó Lagos.

En ese sentido, afirmó, además, que “estamos en condiciones de dar un salto grande ahora para lo inmediato y en eso yo le diría al gobierno ‘no se asuste, no fije a priori...vea cuales son las necesidades’, pero tenemos recursos, porque hemos tenido una política fiscal responsable de la cual todavía podemos nutrirnos. Porque hicimos las cosas bien podemos tener crédito hoy día. Y por lo tanto, ahora es cuando usarlo, si no es ahora, ¿cuándo? La situación lo amerita, estamos viendo el drama cotidiano y no sabemos todavía cuánto tiempo durará esta pandemia”.

El expresidente ahondó en sus palabras al indicar que "vemos todos los días que nos hablan de una meseta, pero la meseta se nos aleja. Y, en consecuencia, a lo mejor tenemos todavía que seguir en cuarentena más tiempo y vamos a necesitar entonces no solamente enfrentar cómo nuestros conciudadanos enfrentarán con dignidad junio, julio y agosto, sino a lo mejor más meses que eso. Y por lo tanto tenemos que tener la flexibilidad necesaria. Nadie quiere hacer locuras, pero también tenemos que entender la dificultad del momento presente. Y si en algo uno puede influir, yo diría ‘seamos capaces de ponernos de pie’”.

“No estoy diciendo que es ahora el momento de volver a discutir el gran contrato social entre la sociedad Chilena y el Estado de Chile. No. Lo que digo es que ahora estamos en condiciones de poder dar una respuesta inmediata a los problemas de hoy. Y quiero confiar en que los que están haciendo estas negociaciones van a alcanzar un punto de feliz término, porque es el ruego de todos los chilenos”, complementó.

En ese sentido, el exjefe de Estado afirmó que Chile está en condiciones de adquirir deuda externa para hacer frente hoy a la pandemia.

“En los primeros 20 años, entre el 90 y el 2006, el nivel de deuda del Estado de Chile, era 5 puntos el producto de Chile. De todo lo que Chile produce, teníamos una deuda de 5. Entre el 2006 y ahora, esa deuda de Chile, no es 5%, no es 10%, no es 15%, es 30%. Es decir, en estos últimos 15 años hemos tenido que aumentar la deuda de Chile de un 5% del producto a un 30% del producto. Los países en general tiene una deuda mucho mayor del 30%, la media en Europa es del 70%. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy estamos en condiciones de poder tener acceso a crédito internacional, a tener bonos u otros elementos financieros para poder enfrentar ésta, que es la más grave crisis que hemos enfrentado en los últimos años, en donde está la crisis del 18O y la de la pandemia".

“Entonces, cuando he dicho, podemos endeudarnos, lo estoy diciendo con toda responsabilidad, porque no he vivido un momento tan dramático como el que hoy estoy viviendo en Chile, donde veo ciudadanía desesperada, que rompe con la cuarentena porque tiene que salir a ganarse un par de pesos", agregó Lagos.

E insistió en que "tenemos que hacernos cargo ahora de eso. Y por eso es tan importante lo que ocurra a finales de semana para poder tener una legislación que resuelva los problemas sociales inmediatos de los problemas que tenemos la próxima semana. Y en consecuencia, aprovechemos esa situación que tenemos y no tengamos miedo”.

Plebiscito

Otro de los temas que abordó Lagos fue el desarrollo del plebiscito constituyente de octubre. Esto ante las dudas que han surgido respecto a su realización a raíz del avance de la pandemia.

“Precisamente porque existe esta pandemia, porque existe la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, el plebiscito es más importante que nunca y tenemos que hacer todo el esfuerzo porque las condiciones sanitarias sean tales que nos permitan hacer el plebiscito", indicó.

"Lo postergamos en una ocasión, había que hacerlo, ojalá seamos capaces de avanzar desde el punto de vista sanitario de manera que en octubre podamos tener una situación, que a lo mejor tengamos que mantener una distancia física entre los ciudadanos, pero creo que se pueden hacer las cosas de tal manera donde las distintas mesas receptoras se hagan de tal manera en donde los ciudadanos puedan ir con suficiente espacio físico”, aseguró el exPresidente.

Para afirmar que “creo que sería muy trágico tener que suspender ese plebiscito porque si lo hacemos bien dará confianza a la ciudadanía que podemos emprender tareas comunes que parecían difíciles”.

Rol de expresidentes

Por otro lado, Lagos también respondió a una consulta de los asistentes respecto al diálogo entre Presidentes.

En ese sentido, afirmó que para él “los expresidentes son un poco incómodos, entonces no me parece adecuado andar dando recados a los Presidentes posteriores, nunca lo hice a menos que me llamaran”.

“Pero en general los Presidentes si nos piden un consejo, lo damos, y normalmente para hacerlo efectivo es mejor hacerlo privadamente y no con publicidad”, indicó.