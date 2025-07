Las nueve horas de la cumbre de izquierda de Boric que terminó con una declaración contra el auge de los “extremismos de derecha”

A las 18.30 horas el Presidente Gabriel Boric puso término a la cumbre “Democracia Siempre”.

Se trata de una iniciativa internacional impulsada por el mismo Jefe de Estado en septiembre del año pasado, que lo reunió este lunes con sus pares de Brasil, Lula da Silva; España, Pedro Sánchez; Uruguay, Yamandú Orsi, y Colombia, Gustavo Petro.

Los cinco mandatarios son representantes de izquierda y durante la jornada se concentraron en analizar el avance de la derecha en el mundo y la “defensa de la democracia”, lo que implicó fuertes críticas desde la oposición que acusó a Boric de priorizar su agenda personal por sobre los intereses del Estado.

Las actividades se iniciaron cerca de las 9.00 horas, con Boric recibiendo a cada uno de los invitados para sostener un encuentro en el salón Montt Varas. Allí, fue el chileno quien inició la sesión, momento en el que planteó que “hoy, en muchas partes del mundo, la democracia está amenazada y esa amenaza no se reduce solamente a fuerza militar, como sucedió en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, sino que hay elementos más sutiles que atentan contra ella y que terminan naturalizándose”.

Luego del debate que sostuvieron, los cinco presidentes emitieron una declaración conjunta. En ese momento, Boric pidió un alto al fuego en la Franja de Gaza y emplazó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (con cinco miembros permanentes: EE.UU., China, Reino Unido, Rusia y Francia) a “ponerse las pilas” ante los conflictos internacionales que afectan al globo.

Previamente, Pedro Sánchez llamó a la izquierda a “pasar a la ofensiva” ante la arremetida mundial de la “extrema derecha”, la que indicó que estaba absorbiendo a la “derecha tradicional”.

Si bien Boric fue el principal impulsor de esta cumbre, fue el mandatario español, junto con Lula, quienes iniciaron esta reciente coordinación de gobiernos de izquierda en el mundo, en el marco de la última Asamblea General de la ONU. Sánchez, de hecho, notificó que tras la próxima reunión en Naciones Unidas su país será el anfitrión de una nueva cumbre en defensa de la democracia.

La declaración conjunta que firmaron los cinco presidentes promueve un “multilateralismo renovado”, una reforma a la gobernabilidad de Naciones Unidas y el “respeto del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Hacemos una llamada urgente a un alto el fuego en Gaza y exigimos el acceso pleno, seguro y sin restricciones de ayuda humanitaria a la Franja”.

En la misma declaración se apunta contra el auge de los “extremismos” de la derecha en el panorama mundial y no se hace ninguna mención a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, un tema que estos años ha puesto a Boric en veredas distintas a la de Lula y Petro.

Tampoco se hizo mención explícita a Donald Trump, pese a que cada punto del comunicado da cuenta del estilo de gobernar que ha caracterizado al magnate en Estados Unidos, así como también a otros liderazgos de la derecha que han irrumpido en el escenario mundial, como Giorgia Meloni, en Italia; Javier Milei, en Argentina; Viktor Orbán, en Hungría, o Jair Bolsonaro, antecesor de Lula en Planalto.

Milei, en todo caso, sí se llevó un dardo directo por parte de Gustavo Petro, en una actividad que sostuvieron horas después en Matucana, con integrantes de las organizaciones sociales. “Si Milei es quien dirige intelectualmente a los más ricos del mundo, pues este mundo...”, dijo el presidente colombiano, sin terminar la frase y desatando las risas en el público.

Durante su mensaje, Boric dijo que invitó a otros mandatarios a la próxima reunión en defensa de la democracia que se realizará en Nueva York tras la cumbre anual de Naciones Unidas. Aseguró que Claudia Sheinbaum (México), Xiomara Castro (Honduras), Keir Starmer (Reino Unido), Mark Carney (Canadá), Anthony Albanese (Australia), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y Mette Frederiksen (Dinamarca) aceptaron la convocatoria.

Almuerzo en Cancillería

Desde este domingo los centros de pensamiento organizaron actividades paralelas a La Moneda, también enfocadas en la defensa de la democracia.

En ese marco, los representantes de los think tank del sector asistieron a un almuerzo ofrecido en el Ministerio de Relaciones Exteriores a los mandatarios invitados.

El encuentro se realizó tras la declaración conjunta emitida en Palacio. En Cancillería, la dinámica dividió a los presidentes en cinco mesas distintas. Cada una de ellas debía debatir junto a los representantes de los centros de pensamiento y otros ideólogos sobre temas particulares.

Lula, por ejemplo, estuvo con el premio Nobel Joseph Stiglitz, así como también con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y el exministro y otrora senador Carlos Ominami, quien recordó en la instancia la defensa que se hizo en Chile al presidente brasileño cuando este estuvo detenido.

En esa mesa se discutió el tema del multilateralismo, donde Lula pudo dar cuenta de su conflicto personal con Donald Trump a raíz del tema arancelario, luego de que este último arremetiera contra Planalto por la situación judicial por la que pasa Bolsonaro.

El presidente brasileño comentó a los presentes que su tensión con Trump difiere de la relación cordial que tuvo en el pasado con representantes de la Casa Blanca, como George Bush y Barack Obama.

En la mesa de Yamandú Orsi también se abordó la situación en Estados Unidos, por medio de una especialista de la Universidad de Columbia, quien dio cuenta de cómo les estaba afectando la irrupción del magnate norteamericano.

Pedro Sánchez, en tanto, estuvo acompañado por figuras como Ricardo Solari, del Instituto Igualdad, y Tomás Leighton, de Rumbo Colectivo. En esa mesa el tema principal fue cómo combatir la desinformación.

Tras cerrar esta dinámica, Boric y sus invitados se dirigieron a Matucana para terminar con la cumbre. Allí cada mandatario pudo entregar un último discurso, partiendo por Lula, quien pidió hablar de los primeros porque tenía que sostener una reunión con su ministro de Hacienda.

Orsi y Sánchez también se fueron este mismo lunes a continuar con su agenda en Uruguay. En sus alocuciones, ambos recordaron a Víctor Jara, Salvador Allende y otros emblemas de la izquierda chilena del siglo XX.

Una declaración que llamó la atención fue la de Lula, quien expresó que “en este primer cuarto del siglo nos hemos dado cuenta de que la democracia va perdiendo espacio, no al socialismo, sino a la derecha extrema, que tiene un comportamiento nazi, fascista, que no respeta las relaciones civilizadas entre los iguales y los desiguales. Y es por eso, compañero Boric, que le felicito de todo corazón por esta reunión”.

Boric, en tanto, cerró la jornada al plantear que “yo no me creo ni mejor ni peor que la derecha o la ultraderecha, creo que somos diferentes y creo que un gobierno de otro signo político no hubiese aumentado el salario mínimo como lo hemos hecho nosotros”. Junto con eso, volvió a insistir -como lo ha hecho todos estos días- en su defensa a la realización de esta cumbre, haciendo un llamado a normalizar este tipo de encuentros y ejemplificando con que en la derecha mundial también se dan estas citas.