    Política

    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    En la futura oposición hay una conversación incipiente sobre quiénes serán los principales blancos de críticas del equipo que el presidente electo presentará esta noche. Ximena Rincón, Iván Poduje y Jorge Quiroz son los más mencionados. En el bloque, además, cuestionan que Kast haya echado pie atrás a la idea de biministros y los ajustes de último minuto.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Han estado atentos a cada nombre que se ha comenzado a comentar. A la espera de la confirmación del gabinete que acompañará a José Antonio Kast a partir del 11 de marzo, dirigentes de la izquierda han hecho una revisión de tuits, entrevistas y perfiles de quienes asoman para encabezar los 25 ministerios desde hace semanas, para hacer su debut como oposición.

    Uno de los partidos más preparados para la ofensiva es el Frente Amplio (FA). Aunque descartan que haya un esfuerzo organizado, algunos de sus integrantes reconocen que se han tomado el tiempo de revisar el historial de algunos de los nombres que se han conocido. En medio de la crisis de convivencia del oficialismo, no ha habido espacios para coordinación entre colectividades, pero cada una de ellas ha esbozado algunos lineamientos.

    Lejos, aseguran, del que más material hay es de Iván Poduje, quien asumirá como ministro de Vivienda de Kast. Él ha cultivado un perfil polémico, que ha demostrado en X o en programas como “Sin Filtros”, en que ha protagonizado varios enfrentamientos. En una ocasión incluso estuvo cerca de llegar a los golpes con el senador Javier Macaya (UDI).

    Ese carácter ha hecho que se gane varios enemigos en la izquierda, quienes, aseguran, ya han recolectado material para enrostrárselo cuando sea el momento. En la izquierda destacan que Poduje fue crítico de Kast y el Partido Republicano durante el proceso constituyente de 2023, y adelantan que esos cuestionamientos -que hizo públicamente- serán usados en su contra.

    Por ejemplo, en entrevista con CNN en 2024, el arquitecto dijo que el hoy presidente electo “no está a la altura de los desafíos modernos que tiene el país”.

    Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    En el sector identifican que un perfil parecido al de Poduje es el de Louis de Grange, quien encabezará el Ministerio de Transportes. Él dijo en una entrevista con Radio Infinita, en mayo de 2025, que esa cartera “no tiene razón de ser”.

    Mario Tellez / La Tercera Mario Tellez

    Otra para la que hay material de sobra es la senadora Ximena Rincón, quien llegará al Ministerio de Energía. En el oficialismo pretenden centrar su crítica en que, según postulan, ella no sabe nada de la cartera a la que llega. Pero, además, tienen a su favor que la presidenta de Demócratas públicamente ha sido crítica de Kast.

    Sin ir más lejos, ella lo bloqueó en X en 2020, tras una discusión que ambos tuvieron.

    “¿Cuánto ganaste como directora de AFP? ¿5 o 10 millones mensuales? ¿Por cuántos años? ¿4 o 5? O sea, ¿después de más de 300 millones de pesos en su cuenta corriente se puso creativa senadora? La hipocresía!“, dijo Kast en esa ocasión.

    “Es harto menos, señor Kast. Pero todo mi sueldo fue tributado en Chile, lo que usted no hizo con sociedades matriz en Panamá”, respondió Rincón.

    En la arremetida contra Rincón promete tomar un rol protagónico la Democracia Cristiana (DC), colectividad que ella abandonó en 2022, en el marco del plebiscito constitucional. Desde entonces, le guardan rencor a la senadora.

    Quien se ha llevado -hasta ahora- la mayor parte de los cuestionamientos ha sido Jorge Quiroz, quien asumirá como ministro de Hacienda del republicano. Desde los tiempos de campaña, en el sector cuestionaron sus asesorías a empresas condenadas por colusión. Ese, de hecho, fue uno de los ejes centrales de la estrategia de Jeannette Jara (PC).

    En el sector aseguran que esa estrategia seguirá activa una vez que Kast confirme su inclusión en el gabinete. Adelantan que estarán especialmente atentos a eventuales conflictos de interés protagonizados por él y otros nombres del gabinete.

    Jorge Quiroz. Foto: Diego Martin de Aton Chile. Diego Martin

    Otro personero que recibió críticas anticipadas fue Francisco Pérez Mackenna, quien será el canciller de Kast. Apenas se conoció su nombre, parlamentarios y dirigentes de los partidos del actual oficialismo cuestionaron que su experiencia se limite al ámbito empresarial.

    La dupla que se consolida al mando del mayor grupo chileno: Pablo Granifo y Francisco Pérez Mackenna

    Por último, en la izquierda intentan abrir un flanco en el más reciente nombramiento de Kast: su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. En el sector -especialmente el PS- se ha cuestionado su rápido paso de la Fiscalía a un cargo político. No obstante, en el bloque aceptan que es un nombre con experiencia en la materia.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Más allá de los nombres, en el sector son críticos de que Kast haya echado pie atrás a su idea de contar con biministros y de que haya debido alterar algunos nombramientos a último minuto, como el de Guillermo Turner, quien estuvo confirmado en Defensa y fue dado de baja. También de que algunos personeros, como Rodolfo Carter, hayan rechazado el ofrecimiento de incorporarse al gabinete.

    No todos en la alianza de gobierno están en la misma página. En el PPD quieren tomar las cosas con calma. Parlamentarios de este partido -o afines a él- reafirman que su intención es ser una oposición constructiva y, por lo tanto, la idea es esperar a que los ministros asuman y comiencen a trabajar para hacer una evaluación.

