    Política

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    Este lunes el Presidente Boric subió la presión sobre la oposición para aprobar el proyecto de sala cuna. Lo mismo han hecho sus ministros. En Palacio transmiten que, en caso de no ceder ante la ofensiva, será la derecha la que pague los costos por el proyecto.

    Por 
    David Tralma
     
    Nicolás Quiñones

    A solo 29 días del fin de la administración del Presidente Gabriel Boric, el gobierno decidió escalar el conflicto con la oposición para aprobar el proyecto de ley de sala cuna universal. El principal vocero de esa embestida, una vez más, es el propio mandatario que este lunes emplazó directamente a la UDI y cuestionó las intervenciones públicas del presidente electo José Antonio Kast.

    El motivo, dicen en La Moneda, es sencillo: dar cuenta de que es la oposición, particularmente la Unión Demócrata Independiente (UDI), la que tiene la pelota “trabada” en la discusión legislativa que está cuesta arriba.

    En Palacio advierten que queda poco margen para que sus proyectos salgan despachados del Congreso antes de que José Antonio Kast se ponga la banda presidencial el 11 de marzo. Por eso mismo, en el Ejecutivo buscan esquivar la bala y que la derecha sea la que pague los costos de no aprobar el proyecto de sala cuna universal, sobre todo porque con ellos ya se había avanzado en la tramitación de la iniciativa, pero ahora frenaron su avance.

    La expectativa del Ejecutivo es subir la presión para intentar que la oposición ceda. Esto a sabiendas de que con este tipo de ofensivas la derecha puede endurecer aún más su tono, lo que, plantean, los dejaría como los que no quieren avanzar.

    Dentro de Palacio se transmite también la molestia porque en la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast, no se ha destrabado la postura de la UDI ni han salido al ruedo del conflicto. Acusan silencio de los futuros titulares de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Segpres, José García Ruminot. Este último además fue uno de los impulsores de la iniciativa en 2024.

    En la derecha, en tanto, consideran que este tipo de arremetidas de La Moneda solo enredan más el debate.

    La respuesta de la UDI a Boric

    Este martes la UDI salió a responder los dichos de Boric, quien ayer dijo que “la UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”. Luego, sin entregar mayor información, disparó: “¿Saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno”.

    En la misma alocución, el jefe de Estado también escaló el tono contra su sucesor, José Antonio Kast. Sin mencionarlo directamente, aludió a su polémica gira por Europa, donde se reunió con el líder conservador de Hungría, Viktor Orbán, y entregó su discurso más político en Bruselas, Bélgica.

    “Esta ley (de Cuidados) no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ‘ismos’, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural. Si como decía la ministra de la Mujer (Antonia Orellana), las políticas con perspectiva de género no son de pintar rosado las caletas o un proyecto de ley, como muchas veces ridiculizan”, dijo Boric.

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó: “El Presidente Boric miente”. Y añadió: “Tuvo 48 meses para arreglar el proyecto y decide ponerle urgencia en el último minuto”.

    Gustavo Sanhueza, en tanto, afirmó que lo manifestado por Boric “es una falacia gigantesca”. “Es cosa de ver cómo sacamos en los últimos meses el proyecto de convivencia escolar, el que modifica los servicios locales de educación pública, trabajados por más de un año, con consenso, con acuerdos y con las diferencias que se manifestaron en las votaciones”, argumentó.

    “Yo jamás he pensado de esa manera”, complementó Sanhueza, respecto a los dichos de Boric. “La aprobación de diferentes proyectos bajo mi presidencia en la comisión de Educación grafica claramente cuál es mi voluntad y mi forma de actuar”, argumentó.

    Y enfatizó: “No es mi estilo, no son mis palabras, nada más lejos de la realidad, me da lo mismo quién firme el proyecto”.

    Al cierre de esta edición, quien se sumó a la réplica contra el Mandatario fue el senador Javier Macaya. Desde la sede del partido, en calle Suecia y flanqueado por otros personeros de la colectividad, el otrora timonel del partido, profundizó en sus críticas contra Boric.

    Polémica sin fin

    Con la jugada de la oposición, el proyecto de sala cuna quedó cuesta arriba. Esto porque solo le queda una semana de trabajo legislativo, en marzo, a esta administración antes del cambio de mando y aún resta parte de la tramitación de la iniciativa.

    Mientras tanto, no solo ha sido Boric quien ha cargado contra la UDI. También han salido figuras del gabinete como los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo), Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob) y Antonia Orellana (Mujer).

    Este martes fue esta última quien insistió en la ofensiva. En conversación con radio Infinita afirmó que “la explicación práctica es que un senador salió del país (Sanhueza) y no dejó reemplazo, y no se pudo citar. (...) Me imagino que no lo secuestraron”.

    Junto con ello aprovechó de criticar la cita entre Kast y Orbán: “Creo que la visita a referentes mundiales de la ultraderecha, de la homofobia y de la guerra contra el avance de los derechos de las mujeres, como Víktor Orbán, plantea la duda: no sé cuál Presidente electo va primero”.

