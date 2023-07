“Latorre dejó de ser un interlocutor válido”: Socialismo Democrático arremete contra presidente de RD tras admitir que sabía del caso Democracia Viva

“¡Estamos muy enojados! ¡Es molesto estar en una coalición y estar enterándonos permanentemente por el diario de las cagadas que hacen!”.

La frase es del presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, quien manifestó su molestia a este diario tras la publicación de La Tercera PM en que se reveló que el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, supo del caso Democracia Viva 10 días antes de que estallara a la luz pública.

En un punto de prensa en el Congreso, citado a las 17.45 horas del martes, el senador reconoció que fue notificado del caso en una reunión telemática, y afirmó que “nosotros no le informamos ni al ministro (Giorgio) Jackson ni al ministro (Carlos) Montes”. Eso sí, enfatizó que “la información que recibimos en ese momento fue información parcial que no daba cuenta de ningún ilícito ni ninguna irregularidad”.

Sus explicaciones no bastaron para el Socialismo Democrático -coalición que agrupa a los liberales, el Partido Socialista, el PPD y los radicales- y que salió a condenar su silencio y a reclamar que se dañaron profundamente las confianzas al interior de la alianza de gobierno.

Por lo mismo, los timoneles de esas colectividades hicieron saber su molestia.

“Finalmente terminamos nosotros defendiendo lo indefendible. Lo único que me queda claro es que los partidos de Apruebo Dignidad no entienden lo que es una coalición, no saben lo que es defender al Presidente. Permanentemente le están haciendo daño a su propio gobierno”, agregó Urzúa.

Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Por su parte, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó a este medio que “llevamos un año y medio intentando construir una relación política cercana entre ambas coaliciones. Si es verdad que el senador Latorre conoció los hechos con antelación, hemos vivido una pantomima que definitivamente rompe las confianzas”.

Pero no solo eso. La senadora consideró que, con este nuevo antecedente, “Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza”, y que sería difícil volver a sentarse con él. “Las confianzas demoran mucho en construirse y claramente haber estado por semanas dando otra versión rompe esa confianza”, argumentó.

Senadora Paulina Vodanovic (PS). FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En tanto, el timonel radical, Leonardo Cubillos, manifestó que “con sorpresa y molestia hemos tomado conocimiento de la noticia (...). Lo más grave es que incluso se reunió la directiva de RD con los asesores de la diputada Catalina Pérez para acordar una versión de los hechos. Si es efectivo, aquello es gravísimo, una colusión de versiones que atenta no solo contra la buena fe que hemos puesto toda la alianza de gobierno, sino que compromete las responsabilidades de un senador de la República. Y, más aún, todos quedamos haciendo el loco. Este hecho, claro que trae retrocesos en las confianzas”.

Eso sí, para él “no se trata de tener interlocutores válidos o no, porque cada partido designa a sus representantes. Estar vetando a gente, por lo menos, no es nuestra postura”. Eso sí, enfatizó que “lo que es fundamental es que cuando uno está en esta arena política, lo tiene que hacer con responsabilidad y seriedad (...). Uno espera a lo menos de buena fe que se opere de la misma manera por los demás partidos, con esa altura. Si no lo está, daña las confianzas y habría que buscar una nueva forma de coordinarnos, entonces”.

Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

También tuvo palabras para el senador la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien señaló que “preocupa no el hecho de que el senador Latorre supiera que esto iba a lanzarse mediáticamente, ni que haya tenido un juicio equivocado en tanto pensar que este era solo ‘un error político’, lo que complica el trabajo político es la omisión sobre la información en los espacios de trabajo de los partidos, donde, por cierto, se dañan las confianzas en una alianza de gobierno que ha sido difícil de construir en tanto la relación de los partidos”.

Natalia Piergentili, presidenta del PPD. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Con todo, Urzúa planteó que esto no se trata exclusivamente de Latorre, sino que es algo que han percibido por parte de todo el conglomerado. “A cada rato nos enteramos de cosas por la prensa. Es una cuestión en que tú dices que ya hay que cambiar el formato de cómo se estaban haciendo las cosas y entender que una coalición es un equipo que trabaja junto, con la misma información, tratando de apoyar al Presidente, que es lo único que nos tiene que preocupar a todos. Yo no creo que sea Latorre el problema, yo creo que es que todavía no entienden lo que es una coalición”, reafirmó.

El malestar del Socialismo Democrático en contra de Latorre se suma a la incomodidad que ya existía en esa coalición por el manejo de la crisis que ha tenido el gobierno. A juicio de ese sector, La Moneda ha actuado de manera reactiva y resienten que los ministros del comité político no hagan gestiones para ordenar al oficialismo y que no exista alguna especie de equipo de crisis al interior de Palacio.