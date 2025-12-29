Kaiser y libertarios presentan sus líneas rojas para participar en el gobierno de Kast

Santiago, 29 de diciembre 2025. El Presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser junto a los demás parlamentarios del Partido se refiere a negociaciones con el Presidente electo y presentacion de proyecto de ley sobre licencias de conducir Diego Martin/Aton Chile

Desde la sede del Partido Nacional Libertario, el presidente de esa colectividad, Johannes Kaiser, dio luces de las negociaciones entre su partido con el futuro gobierno liderado por José Antonio Kast.

“Nosotros ya tenemos definido el marco de conversación, vamos a empezar a conversar el día de mañana sobre lo que van a ser las líneas rojas , porque la verdad es un marco operativo de cooperación con el futuro gobierno. En el marco de ese espacio de cooperación esperamos entonces hacer un aporte en la futura administración si es que evidentemente se aceptan los márgenes que estamos estableciendo para nuestra integración en este mundo”, comentó el diputado.

Dicho eso, aseguró que su partido está disponible para ser parte de un nuevo gobierno, siempre y cuando sea sin perder su “identidad”.

En esa línea, señaló que algunos de los puntos “intransables” serían la no continuidad “del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y la ESI (Educación Sexual Integral)”.

“Todo ese tipo de cosas que han sido políticas ofensivamente llevadas adelante por este gobierno del Presidente Boric, evidentemente no lo queremos ver continuado en el próximo gobierno”, zanjó.

Luego, el diputado adelantó que mañana podrán entregar detalles de las tratativas, pero que por ahora hay buen ánimo de ambas partes.

Por último, inquirido sobre si él estaría disponible para ser asumir algún cargo en la futura administración, respondió: “Mi nombre...Tenemos que conversar sobre el punto pero si usted está conversando con un resultado abierto, evidentemente es porque no lo descarta”.

“Si se me hace la proposición la voy a a decidir en su mérito”, añadió.

En ese sentido, sobre el criterio de que parientes de parlamentarios no integren el gabinete, dijo: “El criterio de parentesco es algo que tiene que decidir la oficina del Presidente”.