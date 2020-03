Mañalich dice que estiman que en “muy poco tiempo" vamos a pasar a una fase 3 del coronavirus y Piñera anunciará medidas el sábado

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio un punto de prensa para referirse a la reunión que sostuvo esta mañana, junto a los ministros de Educación y la Segegob, con el Presidente Sebastián Piñera para coordinarse respecto a las medidas a tomar por el coronavirus.

“Hemos convenido con el Presidente avanzar en algunas medidas especiales que van a ser anunciadas el sábado por el propio Mandatario aquí en La Moneda”, dijo el ministro. En ese sentido, explicó que desde hoy se comunicarán y coordinarán estas medidas con las organizaciones e instituciones públicas o privadas correspondientes, pero que el fin de semana se informarán a la ciudadanía.

Sobre el avance del virus el titular de Salud aseguró que "mantenemos un nivel de control de nivel dos de esta enfermedad. Sin embargo, estimamos que estamos a muy poco tiempo de pasar a una fase de difusión comunitaria de esta enfermedad, donde no podemos trazar en un orígens de vínculo, en un viaje al extranjero”.

Y agregó que "estamos a días de tener que montar las primeras campañas de cuarentena cuando tengamos brotes en un recinto educacional o en un servicio público, empresa privada o recinto penitenciario”.

Consultado si en la reunión se abordó el plebiscito constituyente del 26 de abril, Mañalich dijo que esta situación no se habló.

Sobre la campaña de vacunación para la influenza, ante la demanda ciudadana, el titular de Salud indicó que “hemos hablado con el director de Cenabast esta mañana para que adquiera 1 millón de vacunas más para llegar a un total objetivo de población o de vacunas disponibles de 8 millones”.

Vuelos internacionales

Sobre los vuelos del extranjero, el secretario de Estado afirmó que “nosotros no hemos cerrado nuestras fronteras”, ante las consultas de si el país podría tomar medidas similares como las tomadas por EE.UU. de prohibir vuelos desde Europa.

“Chile mantiene una indicación de cuarentena para las personas que procedan desde España e Italia. Eso significa en estos momentos que estamos haciendo un seguimiento de 2 mil personas en cuarentena”, afirmó.

Seguros de salud

Mañalich también se refirió a los seguros de salud complementario, ante las denuncias de que éstos no cubrirían los tratamientos del coronavirus tras la declaración de pandemia de la OMS.

“Los seguros de las Isapres, ya instruyó la Superintendencia de Salud, deben dar cobertura y hemos iniciado las conversaciones con la comisión para el mercado financiero para que haya cobertura para esta situación epidemiológica”, dijo.

En ese sentido, el ministro hizo una “sutileza en las palabras del secretario general de la OMS, que es repetir exactamente su expresión, que para lo que se pregunta tiene una trascendencia enorme. Estima, dice él, que el brote de coronavirus reúne las condiciones para ser considerado como una pandemia. Perdonen que repita, el secretario general de la OMS no ha declarado esta situación como una pandemia. Lo que ha dicho, que no es menor a la hora de ir a la justicia, que esta enfermedad reúne condiciones para, pero él no ha declarado una pandemia”.