Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

En medio de las especulaciones por un posible acuerdo administrativo en la Cámara de Diputadas y Diputados entre el Socialismo Democrático y la derecha, que excluiría al Partido Comunista y al Frente Amplio, el diputado socialista Daniel Manouchehri aseguró que no desean profundizar un quiebre en la alianza oficialista y reveló que están negociando con el Partido de la Gente.

En entrevista con Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, es legislador aclaró que "no vamos a estar disponibles a un quiebre dentro de las fuerzas progresistas. Si alguna de los partidos de las fuerzas progresistas cruza y quiebra la unidad para irse a negociar por la derecha eso sería un acto de traición".

“Cosa distinta es el hecho que como fuerzas progresistas en determinadas circunstancias se tome la determinación de generar un pacto administrativo con la derecha dentro del Congreso para ver cómo se conduce la Corporación en los próximos años”, explicó.

Con todo, señaló que “el foco nuestro hoy día es cerrar un acuerdo con el Partido de la Gente. El jefe de bancada (del PS) Juan Santana se encuentran conversaciones con el PDG, con todas las fuerzas progresistas y está muy avanzado un acuerdo justamente con ellos que es de carácter administrativo, no es carácter político, pero que permitiría poder tener la mayoría en la Cámara de Diputados”.

Las relaciones en el oficialismo

El parlamentario reelecto también ahondó en el estado de las relaciones en la alianza de gobierno, luego de que el PS decidiera suspender su participación activa en ésta a raíz de diferencias con el PC y el FA sobre la Ley Naín Retamal y la supuesta aplicación de esta legislación en la sentencia que absolvió al excarabinero Claudio Crespo de los apremios ilegítimos que cegaron al hoy diputado electo Gustavo Gatica.

En primer lugar, el legislador señaló que la derrota de Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la DC, en las presidenciables “evidentemente iba a generar fricciones”. Con todo, resaltó que “la manera que nos vamos a relacionar en el futuro es importante que no se no esté condicionada a recriminaciones mutuas".

“Lo que nosotros hicimos fue un llamado de atención. Ahora de eso no se sigue lógicamente, a mi juicio, un quiebre total. Estoy convencido que no obstante las diferencias que podemos tener, tenemos que tratar de poder construir una mayoría evidentemente. El futuro nuestro está indisolublemente unido", añadió.

Junto con ello afirmó a que pese a que el PS tiene “diferencias significativas” con el PC han tenido “la capacidad de ponernos de acuerdo”, y que con el FA comparten “una raíz socialista”.