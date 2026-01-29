SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Asimismo, el parlamentario aseguró que "no vamos a estar disponible a un quiebre dentro de las fuerzas progresistas".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    En medio de las especulaciones por un posible acuerdo administrativo en la Cámara de Diputadas y Diputados entre el Socialismo Democrático y la derecha, que excluiría al Partido Comunista y al Frente Amplio, el diputado socialista Daniel Manouchehri aseguró que no desean profundizar un quiebre en la alianza oficialista y reveló que están negociando con el Partido de la Gente.

    En entrevista con Desde La Redacción, el programa de streaming de La Tercera, es legislador aclaró que "no vamos a estar disponibles a un quiebre dentro de las fuerzas progresistas. Si alguna de los partidos de las fuerzas progresistas cruza y quiebra la unidad para irse a negociar por la derecha eso sería un acto de traición".

    Cosa distinta es el hecho que como fuerzas progresistas en determinadas circunstancias se tome la determinación de generar un pacto administrativo con la derecha dentro del Congreso para ver cómo se conduce la Corporación en los próximos años”, explicó.

    Con todo, señaló que “el foco nuestro hoy día es cerrar un acuerdo con el Partido de la Gente. El jefe de bancada (del PS) Juan Santana se encuentran conversaciones con el PDG, con todas las fuerzas progresistas y está muy avanzado un acuerdo justamente con ellos que es de carácter administrativo, no es carácter político, pero que permitiría poder tener la mayoría en la Cámara de Diputados”.

    Las relaciones en el oficialismo

    El parlamentario reelecto también ahondó en el estado de las relaciones en la alianza de gobierno, luego de que el PS decidiera suspender su participación activa en ésta a raíz de diferencias con el PC y el FA sobre la Ley Naín Retamal y la supuesta aplicación de esta legislación en la sentencia que absolvió al excarabinero Claudio Crespo de los apremios ilegítimos que cegaron al hoy diputado electo Gustavo Gatica.

    En primer lugar, el legislador señaló que la derrota de Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la DC, en las presidenciables “evidentemente iba a generar fricciones”. Con todo, resaltó que “la manera que nos vamos a relacionar en el futuro es importante que no se no esté condicionada a recriminaciones mutuas".

    “Lo que nosotros hicimos fue un llamado de atención. Ahora de eso no se sigue lógicamente, a mi juicio, un quiebre total. Estoy convencido que no obstante las diferencias que podemos tener, tenemos que tratar de poder construir una mayoría evidentemente. El futuro nuestro está indisolublemente unido", añadió.

    Junto con ello afirmó a que pese a que el PS tiene “diferencias significativas” con el PC han tenido “la capacidad de ponernos de acuerdo”, y que con el FA comparten “una raíz socialista”.

    Valparaíso, 13 de enero 2026 Los diputados socialistas Raúl Leiva y Daniel Manouchehri dialogan con su par frenteamplista Jorge Brito tras el anuncio del Partido Socialista de suspender su participación en el oficialismo. Foto: Sebastian Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE
    Más sobre:Daniel ManouchehriDesde La RedacciónPDGAcuerdo administrativoCámara de DiputadosPartido de la GenteOficialismoPS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Secretaria general de RN reprocha críticas de Bassaletti a Piñera: “Son injustas y faltas de perspectiva histórica”

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Portonazo en Maipú: asaltante que murió atropellado tenía condena por homicidio

    Sedini por proyecto de Sala Cuna Universal: que la ley “salga mal hecha” y “apurada” es “un error”

    Karlezi niega que bases del Partido Nacional Libertario compartan el disgusto de Labbé por no sumarse al gobierno de Kast

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    Lo más leído

    1.
    Equipo de Kast acusa a La Moneda de “apitutar gente” y desata nuevo round con el gobierno

    Equipo de Kast acusa a La Moneda de “apitutar gente” y desata nuevo round con el gobierno

    2.
    Vallejo refuta acusación del futuro jefe de gabinete de Kast sobre “apitutamiento” en ministerios previo a salida de Boric

    Vallejo refuta acusación del futuro jefe de gabinete de Kast sobre “apitutamiento” en ministerios previo a salida de Boric

    3.
    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast

    UDI responde ofensiva de La Moneda: califican sala cuna como un “mal proyecto” y que será “corregido” en gobierno de Kast

    4.
    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile

    La explicación del ministro Gajardo para no aplicar el modelo carcelario de Bukele en Chile

    5.
    El regreso del “coronel”: Pablo Longueira vuelve a militar en la UDI

    El regreso del “coronel”: Pablo Longueira vuelve a militar en la UDI

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    Secretaria general de RN reprocha críticas de Bassaletti a Piñera: “Son injustas y faltas de perspectiva histórica”
    Chile

    Secretaria general de RN reprocha críticas de Bassaletti a Piñera: “Son injustas y faltas de perspectiva histórica”

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna
    Negocios

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    Telefónica cita a junta para zanjar transacciones y el acceso a crédito en medio del proceso de venta

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT
    El Deportivo

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

    La U anuncia nuevo beneficio para los abonados y explica el alza de precio

    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional
    Cultura y entretención

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití
    Mundo

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó