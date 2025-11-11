OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    El diputado, quien representó a la parte acusadora durante la tramitación de la AC contra el exjuez Ulloa en la Cámara Alta, afirmó que solamente citó palabras del propio exministro de la Corte de Apelaciones durante su alusión a la senadora DC. Pese a esto, aseguró que durante la sesión del lunes "varios senadores reaccionaron con evidente nerviosismo".

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    10 NOVIEMBRE 2025 DIPUTADO DANIEL MANOUCHEHRI Y LA SENADORA YASNA PROVOSTE, DURANTE ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL JUEZ ANTONIO ULLOA, EN EL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En el marco de la acusación constitucional realizada el lunes contra el exmagistrado Antonio Ulloa en el Senado, el diputado socialista Daniel Manouchehri -mientras presentaba la réplica de la parte acusadora-, aludió directamente a la senadora DC Yasna Provoste, vinculándola con conversaciones entre el destituido ministro Antonio Ulloa y el abogado Luis Hermosilla en el marco del “caso Audio”.

    Esto, llevó a que la parlamentaria decé anunciara acciones legales en contra de Manouchehri, tras acusar una “agresión” de su parte.

    Cabe recordar que en la Cámara Alta, el parlamentario socialista mencionó supuestas conversaciones entre Ulloa y Hermosilla en las que, según afirmó, se hacía referencia a un presunto apoyo de Provoste durante una antigua acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso.

    “El juez Ulloa dice que solo tuvo conversaciones informales con la senadora Provoste antes de una acusación constitucional. Como si fuera algo normal. Hermosilla le dice ‘gracias por el apoyo a Silvana. Yasna Provoste cumplió’”, sostuvo Manouchehri en la sesión, generando revuelo en la Sala.

    Y esta jornada, el diputado PS respondió a las acusaciones en su contra. Mediante un comunicado, sostuvo que “nosotros no vinimos a caerle bien a las redes de poder; vinimos a representar a la gente que está cansada de ver cómo algunos se reparten cargos, favores y fallos. Que hoy se haya desatado una ofensiva en nuestra contra solo demuestra que tocamos intereses muy profundos."

    Respecto de lo sucedido en el Senado, el legislador PS indicó que “durante la tramitación de la acusación (contra el exjuez Ulloa), varios senadores reaccionaron con evidente nerviosismo. En la sala, la senadora Yasna Provoste, durante mi intervención lanzó insultos, en mi contra y hacia la Diputada Cicardini, quien además fue increpada por la senadora Loreto Carvajal (esposa de uno de los mencionados en la “Muñeca Bielorrusa”). Más tarde, el senador Fidel Espinoza cruzó todo el hemiciclo para insultarme, encararme, amenazarme con agresión física e insultar a Daniella y a su familia, hechos de los que fueron testigos otros parlamentarios, entre ellos la diputada Carolina Tello (FA)”, aseguró.

    Respecto del fondo, el legislador socialista relevó que “la verdad es una: fue el propio juez Ulloa, en su defensa, quien mencionó primero a la senadora Provoste, al reconocer “conversaciones informales” con ella. Es él quien la pone sobre la mesa. Frente a esos antecedentes, mi deber como parlamentario era preguntar. Cuando uno pregunta por qué un juez reconoce conversaciones informales con una senadora, o por qué en una conversación entre Hermosilla y Ulloa se lee “Yasna cumplió”, no está haciendo campaña: está cumpliendo su deber”.

    Tras esto, emplazó a Provoste: “En lugar de victimizarse o hablar de shows, lo que corresponde es aclarar esos antecedentes ante el país”.

    En este mismo sentido, se refirió a las palabras de la senadora DC, quien acusó hechos de corrupción y de intervención electoral de parte del Municipio de Copiapó en favor de la diputada Cicardini, la cual busca dar un salto a la Cámara Alta por la Región de Atacama, misma zona por la que Provoste busca la reelección.

    Cabe recordar que la senadora DC acusó a Manouchehri el lunes de desviar el foco de los verdaderos hechos de corrupción, apuntando a presuntas irregularidades en el municipio de Copiapó, encabezado por Maglio Cicardini, padre de la pareja del diputado socialista.

    Ante esto, Manouchehri respondió: “En lugar de aclarar los antecedentes, la senadora Provoste ha optado por descalificar y desviar el foco. Esa es una vieja práctica política: atacar al mensajero para no responder sobre los hechos. Farandulizar el tema hablando de “la pareja de” es, además, una forma machista de intentar disminuir a una diputada (Cicardini) que ha sido clave en esta investigación. Y pretender mezclar esto con situaciones de intervencionismo electoral en Copiapó, que ya están siendo investigadas, solo confirma que se busca cualquier excusa para cambiar de tema y no hablar de las ‘conversaciones informales’ ni de los nombres que aparecen en la trama bielorrusa, como su antiguo asesor Aldo Cornejo”.

    Senador Fidel Espinoza

    También durante la sesión del lunes, se registró otro incidente protagonizado por el propio diputado Manouchehri, quien durante el receso del debate trató de “corrupto” al senador Fidel Espinoza, también del PS, lo que motivó que este último anunciara una querella por injurias y calumnias.

    El episodio llevó al presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), a suspender momentáneamente la sesión y a llamar a mantener “las conductas parlamentarias y el respeto institucional”.

    En su comunicado de este martes, Manouchehri indicó que “por su parte, el senador Espinoza ha anunciado una querella por injurias, injuriando. Yo tengo la conciencia tranquila. A mí no me acusan de robar plata ni de recibir favores; me atacan porque hemos impulsado las denuncias, querellas y acusaciones que han permitido destapar esta red”.

    “No nos van a amedrentar ni con descalificaciones en el hemiciclo ni con acciones judiciales. Vamos a seguir empujando todas las investigaciones necesarias para que Chile tenga una justicia limpia, sin operadores, sin redes ocultas y sin impunidad. Aunque a los mismos de siempre les moleste”, cerró.

    Más sobre:CongresoManouchehriProvosteEspinozacaso AudioAntonio Ulloaacusación constitucionalLuis HermosillaDaniella Cicardini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lautaro Carmona respalda los nuevos cuestionamientos de Jara al gobierno: “Fue impecable, muy sólida, muy completa”

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre

    Fitch mantiene calificación de riesgo de Codelco y prevé recuperación moderada en producción de cobre

    Municipalidad de Copiapó rechaza acusaciones de “corrupción” de senadora Provoste y analiza acciones legales en su contra

    Super de Pensiones publica norma en consulta que aborda situación financiera de largo plazo del Fondo Autónomo Previsional

    Parisi en cierre de campaña en La Araucanía: “Con los terroristas se tiene que ganar con la razón y la fuerza”

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    5.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    ¿Dónde voto? Revisa el local y mesa para las elecciones del domingo con el RUT

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    No basta el trámite en Comisaría Virtual: ¿Cómo excusarme si estoy a más de 200 km del local de votación?

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”
    Chile

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Lautaro Carmona respalda los nuevos cuestionamientos de Jara al gobierno: “Fue impecable, muy sólida, muy completa”

    Municipalidad de Copiapó rechaza acusaciones de “corrupción” de senadora Provoste y analiza acciones legales en su contra

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre
    Negocios

    Falabella consolida 2 años seguidos mejorando sus ganancias y suma US$745 millones a septiembre

    Fitch mantiene calificación de riesgo de Codelco y prevé recuperación moderada en producción de cobre

    Super de Pensiones publica norma en consulta que aborda situación financiera de largo plazo del Fondo Autónomo Previsional

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo
    Tendencias

    3 razones por las que puedes tener caída de pelo

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Con partidos en simultáneo: la ANFP entrega la programación de las últimas fechas de la Liga de Primera

    Problemas para un campeón del mundo: acusan a Andrés Iniesta de estafar a empresarios peruanos

    Mundial Sub 17: definidos los cruces de los dieciseisavos de final tras la fase de grupos

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto
    Finde

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single
    Cultura y entretención

    El “Otro Universo” de Palma en su nuevo single

    Montaje inmersivo y ceremonial honra a las mujeres originarias en el GAM

    Ver para creer: escucha el rockero debut de La Grima

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política
    Mundo

    Consulta popular y referendo en Ecuador: presidente Noboa somete a evaluación su gestión y mide su fuerza política

    Maduro eleva alerta militar en Venezuela ante inminente arribo de poderoso portaaviones de EE.UU.

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte