“Mantuvo su compromiso democrático”: Partido Socialista conmemora el natalicio de Salvador Allende

Cerca del mediodía, el Partido Socialista (PS) conmemoró el natalicio de Salvador Allende, en el monumento que recuerda la figura del ex presidente, ubicado en la Plaza de la Constitución. La mesa directiva, dirigentes nacionales, regionales y militantes del PS dejaron una ofrenda floral en el lugar.

“Hemos sentido este año una obligación mayor. El ex presidente Sebastián Piñera manifestó que Allende no respetó la institucionalidad democrática. Eso es completamente una falacia. Eso revela la profunda ignorancia del ex presidente de la República, en relación a los acontecimientos del año 1973″, indicó el secretario general del PS, Camilo Escalona, en referencia a los dichos del ex presidente Piñera, quien afirmó que “el gobierno de Allende no respetó los principios de la democracia”.

Bajo esa línea, hizo alusión al intento de golpe de Estado, ocurrido el 29 de junio de 1973 y denominado con “tanquetazo”. Tras lo ocurrido, “el Presidente Allende tuvo una manifestación espontánea de apoyo (...) y la multitud lo llamó a cerrar el Congreso Nacional”, aseguró Escalona.

“En ese momento una vez más él reiteró que no iba a cerrar el Congreso (...) Aún en las circunstancias más adversas y dificiles el Presidente Allende mantuvo su compromiso democrático contra viento y marea”, añadió.

Adicionalmente, fue crítico con las declaraciones del ex Mandatario, Sebastián Pinera. “No se puede hacer afirmaciones con tanta liviandad, con tanto desconocimiento, y en el fondo alimentando a las fuerzas de ultraderecha, que son al parecer aquellas con que el ex presidente busca congraciarse”, afirmó.

Asimismo, tuvo palabras para el reciente fallo de la Corte Suprema que condenó a 37 agentes de la DINA, por su responsabilidad en el caso denominado calle Conferencia II. “Esto confirma que el 11 de septiembre no solo hubo un golpe de Estado, sino que se instaló un régimen terrorista que avasalló el conjunto de libertades, pero que además desarrolló una acción genocida de las fuerzas de izquierda”, manifestó.

Democracia Viva

En relación a las declaraciones del senador socialista Fidel Espinoza, quien ha emitido varias declaraciones en contra de Revolución Democrática (RD) por su relación con el caso Democracia Viva, Escalona reiteró el apoyo del PS al gobierno. “El Partido Socialista tiene un compromiso irrestricto con la democracia. Nosotros apoyamos al Presidente Boric, porque la estabilidad de la democracia en un régimen presidencial está directamente relacionada con la estabilidad del Presidente de la República”, aseveró.

“El PS aplaude la decision de ejercer las responsabilidades políticas con la renuncia de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Espera, tal como lo ha dicho el ministro Carlos Montes que las investigaciones continuen y que las personas que tengan responsabilidad sean drásticamente sancionadas”, señaló.

Consultado por la responsabilidad que pueda tener el ministro Carlos Montes, indicó que “está asumiendo a plenitud la responsabilidad que le corresponde”.

Por último, afirmó que la timonel del PS, Paulina Vodanovic conversó con el senador Espinoza. “Las medidas de carácter disciplinario corresponden estrictamente al ámbito del Tribunal Supremo, no a la mesa del directiva. Son opiniones personales, como él mismo lo ha dicho”, cerró.