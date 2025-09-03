Marcela Cubillos en modo campaña: el despliegue digital de la exministra en favor de candidatos republicanos

Con publicaciones a través de sus historias de Instagram, la exministra de Educación Marcela Cubillos (ex-UDI), compartió este miércoles dos afiches en respaldo de candidatos del Partido Republicano a la Cámara de Diputados.

Se trata del excandidato a la Municipalidad de Lo Barnechea Pedro Lea-Plaza y el actual diputado Cristián Araya, quienes buscan un cupo en el distrito 11 de la Región Metropolitana, integrado por las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, y uno de los bastiones históricos de Chile Vamos y particularmente su expartido, la UDI.

Allí, de hecho, el gremialismo lleva como candidatos al exconcejal Carlos Ward y a la exconvencional Constanza Hube, mientras que Renovación Nacional (RN) lleva al diputado Diego Schalper y a la exacandidata a la alcaldía de Peñalolén Claudia Mora.

En todo caso, que Cubillos haya respaldado a las cartas de los republicanos no es una sorpresa, pues -en medio de los descuelgues en el sector en favor de José Antonio Kast, en desmedro de Evelyn Matthei- la exministra ha sido una de las figuras ligadas a la coalición que más se han acercado al republicano.

De hecho, el viernes pasado, en el marco de un programa de streaming, en El Líbero, se alineó públicamente con el programa de gobierno de Kast y aprovechó también de criticar a Chile Vamos.

“Algunos (en la derecha) siguen los consejos de la izquierda para que se escriban columnas y mensajes halagando su buena conducta. Y son los mismos que parecen creer que los debates zanjados por la izquierda no se pueden volver a tocar. El programa de José Antonio Kast se aleja de esos vicios”, apuntó.

En esa línea, destacó algunas propuestas de los republicanos como el fin de la tómbola en educación y también la que busca modificar la reforma previsional y terminar con el préstamo al Estado, que ha generado críticas tanto en el oficialismo como Chile Vamos.

Y agregó: “Las medidas de Kast marcan un gobierno de emergencia para los próximos cuatro años (...). Por eso no sorprende que desde la política tradicional hayan salido inmediatamente a decirle que no se puede”.

En ese contexto, también durante las últimas semanas no ha dudado en utilizar sus redes sociales para respaldar a los republicanos. A los afiches de sus candidatos se suman también algunas publicaciones del propio Kast, quien ha difundido a través de su cuenta de X, junto con declaraciones de otros dirigentes de la colectividad, como su presidente Arturo Squella, diputados y de una de las nuevas incorporaciones del comando, el exconvencional Bernardo Fontaine.

Si bien la exjefa de la cartera de Educación todavía no entrega su respaldo explícito a Kast, en Chile Vamos son varios los que apuntan a que podría ser uno de los próximos fichajes de su comando.