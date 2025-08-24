“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

Este domingo, tres candidatos presidenciales condenaron el ataque que provocó la muerte de un guardia forestal y un herido en Victoria de la región de La Araucanía.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, manifestaron su rechazo al ataque.

Kast publicó en redes sociales que “una vez más, La Araucanía está bajo ataque y un trabajador es asesinado. Eso es terrorismo, no violencia rural como lo denomina la candidata del gobierno. Es hora de actuar con toda la fuerza sobre los terroristas, no más excusas".

Por su lado, Matthei declaró en X que “un nuevo ataque armado en Victoria deja un trabajador asesinado y otro grave. El Estado no puede seguir de brazos cruzados mientras el crimen avanza".

“El terrorismo en La Araucania existe y por eso en nuestro Gobierno vamos a desarticular las células terroristas que existen en la región", detalló.

También Kaiser publicó en X: “mi más sentido pésame a la familia del trabajador de la CMPC, que fue cobardemente asesinado por terroristas, así como mis deseos de recuperación a su colega gravemente herido".

Además, etiquetó a la candidata comunista, Jeannette Jara, y señaló “¿se harán cargo del daño causado?“. Esto con una publicación de El Líbero que tituló una nota como “El juicio que mostró el nexo entre la CAM de Llaitul y el PC de Teillier”.