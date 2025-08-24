SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

El ataque en Victoria, en el sector Selva Oscura, provocó la muerte de Manuel León Urra y dejó gravemente herido a César Osorio, ambos guardias forestales.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este domingo, tres candidatos presidenciales condenaron el ataque que provocó la muerte de un guardia forestal y un herido en Victoria de la región de La Araucanía.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, manifestaron su rechazo al ataque.

Kast publicó en redes sociales que “una vez más, La Araucanía está bajo ataque y un trabajador es asesinado. Eso es terrorismo, no violencia rural como lo denomina la candidata del gobierno. Es hora de actuar con toda la fuerza sobre los terroristas, no más excusas".

Por su lado, Matthei declaró en X que “un nuevo ataque armado en Victoria deja un trabajador asesinado y otro grave. El Estado no puede seguir de brazos cruzados mientras el crimen avanza".

“El terrorismo en La Araucania existe y por eso en nuestro Gobierno vamos a desarticular las células terroristas que existen en la región", detalló.

También Kaiser publicó en X: “mi más sentido pésame a la familia del trabajador de la CMPC, que fue cobardemente asesinado por terroristas, así como mis deseos de recuperación a su colega gravemente herido".

Además, etiquetó a la candidata comunista, Jeannette Jara, y señaló “¿se harán cargo del daño causado?“. Esto con una publicación de El Líbero que tituló una nota como “El juicio que mostró el nexo entre la CAM de Llaitul y el PC de Teillier”.

Lee también:

Más sobre:La AraucaníaVictoriaJosé Antonio KastEvelyn MattheiAtaque

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Representantes de Matthei y Jara se reúnen con vecinos de campamentos en encuentro organizado por Techo Chile

CMPC exige mayor seguridad tras ataque armado en Victoria que dejó un muerto y un herido

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

Investigan caso de corrupción en agencia de discapacidad en Argentina que vincularían a Karina Milei

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

5.
Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Maura Rivera se despide de su padre fallecido en atropello y señala que “partió de una manera abrupta e injusta”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía
Chile

“El Estado no puede seguir de brazos cruzados”: Matthei, Kast y Kaiser condenan fatal ataque en La Araucanía

CMPC exige mayor seguridad tras ataque armado en Victoria que dejó un muerto y un herido

Hallan cuerpo de hombre arrastrado por río Pilmaiquén durante ceremonia de sanación

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado
Negocios

Gremios condenan fatal ataque en La Araucanía y exigen acciones inmediatas por parte del Estado

Grau y su experiencia en el Gobierno: “Me ha cambiado y me ha cambiado para bien”

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino
El Deportivo

Colo Colo acaba con el invicto del Claro Arena: vence a la UC en el fútbol femenino

El fútbol ecuatoriano está de luto: muere Marcos Olmedo, el jugador del Mushuc Runa que chocó en su auto

Kylian Mbappé vuelve al rescate de Xabi Alonso en el triunfo del Real Madrid sobre el Oviedo

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”
Cultura y entretención

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia
Mundo

En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia

Investigan caso de corrupción en agencia de discapacidad en Argentina que vincularían a Karina Milei

Vicepresidente de EE.UU. dice que Rusia ha hecho “concesiones significativas” para lograr acuerdo de paz con Ucrania

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo