Matthei por liberación de exalcalde de Macul: “Este nivel de criminalidad organizada no existía en Chile”

La abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), reaccionó a la aparición del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, quien recuperó su libertad tras una negociación con secuestradores.

Fue durante la mañana de este domingo que se conoció que el jefe comunal, Gonzalo Montoya Riquelme, fue liberado durante la madrugada del domingo luego de estar incomunicado con sus familiares y cercanos desde el jueves por la noche, generando un operativo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según pudo saber La Tercera, el exalcalde se mantiene en buenas condiciones físicas y de salud.

Al respecto, la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, comentó a través de X que “es una gran noticia que el exalcalde Montoya haya regresado con vida. Pero lo ocurrido es gravísimo ”.

“ Este nivel de criminalidad organizada no existía en Chile . Es urgente actuar con un Estado inteligente, conectado y respaldado por tecnología de punta”, alegó.

Reacciones en el gobierno

La mañana del domingo, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, evitó calificar el hecho como un secuestro .

“La calificación respecto del hecho es una calificación que forma parte de la investigación y probablemente durante el transcurso de la mañana el Ministerio Público también se va a referir a este punto”, indicó.

Al mismo tiempo, destacó que “desde que se reportó su desaparición, ha habido un trabajo conjunto tanto del Ministerio Público como la Policía de Investigaciones, y el gobierno ha estado especialmente atento al desarrollo de la misma”.

En tanto, el Presidente Gabriel Boric aseguró que el hecho es “inaceptable” y que “no hay nada que relativizar”.