ME-O critica rechazo al Presupuesto 2026: “Es un anticipo de lo que va a pasar si salen electas las dos primeras coaliciones: bloqueo”

El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami criticó duramente este domingo al oficialismo y a la oposición luego que esta semana la Cámara de Diputados rechazara casi todas las partidas de la Ley de Presupuesto 2026.

En el contexto de la presentación de su plan en materia previsional, el director de cine fue consultado por lo ocurrido esta semana en el Congreso.

“ Este es un anticipo de lo que va a pasar si salen electos las dos primeras coaliciones: bloqueo . Ya ustedes, las y los chilenos, pueden ver lo que va a pasar. Si gana cualquiera, la candidata oficialista o un candidato de la derecha dura, lo que está pasando con la Ley del Presupuesto va a ocurrir el año próximo”, señaló al respecto.

“La Ley del Presupuesto es la confirmación de lo que vengo observando y denunciando y proponiendo un cambio respecto de eso. Es el bloqueo que va a conocer Chile. La Ley del Presupuesto es el futuro de todas las próximas leyes. Todas. A partir de marzo, cualquiera de esas dos coaliciones se van a bloquear una a otra”, agregó al respecto.

El otrora diputado también abordó las críticas del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el marco de la discusión presupuestaria.

Ayer, durante un acto de campaña desde Punta Arenas, Kast cargó contra el representante del Ejecutivo.

“Hoy el presupuesto está rechazado, y ahí está el ministro como que no hubiese pasado nada, la única diferencia es que hoy día usa corbata. O sea, la diferencia de Economía y Hacienda es una linda corbata, nada más. Porque no tiene los conocimientos ni la experiencia. Y de nuevo, un gobierno fracasado, ¿a quién premio? A los peores", señaló el representante de los Republicanos.

“Creo que se mezcla la buena intención de un equipo de gobierno con mucha incompetencia y la mala intención de una derecha dura que bloquea ”, aseveró al respecto Enríquez-Ominami.

“El hecho que viene un presupuesto que reduce, por ejemplo, en tema de educación, reduce el cuidado a los hijos de ellas, elimina el programa de tutoría. Y en los hechos, la derecha lo que nos dice es que va a seguir reduciendo el año próximo. Esto es un infierno. Un gobierno incompetente que no pone los recursos para educar a los niños y un gobierno futuro posible de una derecha dura que dice que va a reducir aún más. Hay otra opción”, concluyó al respecto.