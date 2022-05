Millaleo, excoordinador de Asuntos Indígenas del gobierno: “La violencia previsiblemente va a escalar” en la zona mapuche

hace 28 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

Salvador Millaleo, de coordinador de Asuntos Indígenas del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

"No hay nada que se haya hecho que permita pensar lo contrario. Los factores de escalamiento –más medios de violencia, no hay grandes transformaciones estructurales– no permiten decir que algo vaya a aplanar la curva", agregó al respecto el artífice del programa de Boric en temas mapuches. En medio del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur, abogó para que el Ejecutivo "retome el camino político" y asumió que “la posibilidad de acuerdo con los grupos radicalizados (...) quizás fue sobrevalorada”.