    Ministra Lobos y firma de concesión del cable submarino: “El ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva de los antecedentes”

    La ministra Macarena Lobos además señaló que "no nos parece aceptable es que se quiera interferir" y que "“un país soberano no puede dejarse amenazar”.

    Claudio Portilla
    La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, se refirió durante la mañana de este martes al proyecto de cable óptico submarino transpacífico Chile–China, apuntando que “un país soberano no puede dejarse amenazar”.

    De acuerdo a los antecedentes, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, habría firmado la concesión del controversial proyecto, sin embargo fue anulado dos días después.

    Según explicó la ministra en conversación con Radio Pauta, Muñoz “tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes”.

    De acuerdo a lo que añadió, “está una decisión que tiene que tomarse en su mérito con todos los antecedentes sobre la mesa”, a la vez que apuntó que también se ha planteado el tema de los ciberataques por lo que se han trasladado los antecedentes a la agencia de ciberseguridad.

    “Acá lo importante es que tomemos las decisiones de manera soberana en el marco del procedimiento que está establecido para estos efectos”, expresó, enfatizando que “lo que no nos parece aceptable es que se quiera interferir. Nosotros somos abiertos a tener todos los antecedentes sobre la mesa y ponderar como digo, en su mérito de acuerdo a los procedimientos, pero lo que no puede ser es que ex ante se tomen represalia tratando de influenciar una decisión de un país”.

    Finalmente mencionó que “nosotros seguimos en la evaluación del proyecto, esto tiene varias etapas, estamos analizando esto en su mérito y lo que corresponde es que eso sea”, agregando que “un país soberano digamos no puede dejarse amenazar”.

    Reforma al sistema político y proyectos pendientes

    En la ocasión, la ministra también se refirió a la reforma al sistema político, señalando que están abiertos a bajar el número de firmas necesarias, pasando de un 0,5% a un 0,3% padrón electoral.

    “Sigue siendo un número relevante y por tanto entendemos que esta indicación permite viabilizarlo sin desnaturalizarlo que era lo importante de esa perspectiva”, mencionó.

    En la misma línea, respecto al futuro del proyecto la ministra señaló que “no es un tema fácil porque uno está negociando con los incumbentes y eso siempre genera cierta dificultad en materializar estos acuerdos, pero yo creo que ayer tuvimos una muy buena reunión hubo una apertura, se valoró el esfuerzo que está haciendo el ejecutivo de flexibilizar su postura sin desnaturalizar el objetivo del proyecto”.

    Sobre el tiempo que le queda al Gobierno y los proyectos pendientes, la ministra señaló que la posibilidad de sacar proyectos como la reforma al sistema político, FES o sala cuna depende de que exista una voluntad política para construir acuerdos.

    “Si somos capaces de construir un acuerdo esto se viabiliza porque las propuestas técnicas están sobre la mesa”, expresó, agregando que “sería importante que se actuara con la generosidad que estos debates requieren y que en definitiva seamos capaces de construir esos acuerdos”.

    Finalmente según apuntó que “si no hay voluntad política digamos de parte de todos los efectivamente no resulta viable porque son cinco sesiones legislativas y eso requiere digamos voluntad de la contraparte”.

