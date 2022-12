Ministra Uriarte y fallida elección de José Morales como fiscal nacional: “No le atribuimos una gravedad política como aquellas que pudieran ser desestabilizadoras de la democracia”

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, abordó la fallida elección de José Morales como fiscal nacional, las conversaciones que están llevando los partidos con representación parlamentaria para tener un nuevo proceso constituyente y la labor que realiza como secretaria de Estado en el Congreso Nacional.

Con respecto a la nominación de Morales para presidir el Ministerio Público, y considerando que es la primera vez que el Senado rechaza un nombramiento de fiscal nacional, la ministra señaló en Influyentes de CNN Chile que “creo que tenemos que desdramatizar el que las instituciones funcionen, porque habría sido un tremendo problema que no se hubiera podido llevar a cabo y hasta el final el proceso, eso ha ocurrido y los distintos estamentos que están llamados a participar han cumplido su rol”.

Además agregó que “por cierto, hubiéramos preferido que hubiera sido nominado el nombre que el Presidente le propuso al Senado, eso no ocurrió, y desde el análisis que hacemos nosotros en el ámbito político, respecto de esta decisión, no le atribuimos una gravedad política como aquellas que pudieran ser desestabilizadoras de la democracia o que implicaran ingobernabilidad”.

Cabe recordar que José Morales necesitaba 2/3 de los votos de la Cámara Alta, es decir 33 sufragios a favor, pero solo consiguió 31 votos. En relación con los votos en contra, que fueron seis, estos provinieron de algunos parlamentarios de las bancadas de la Democracia Cristiana (DC), Renovación Nacional (RN), el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) e independientes.

Las abstenciones, en tanto, se registraron por parte de senadores de RN, el Partido Socialista (PS), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el FRVS y también desde el mundo independiente.

Considerando los antecedentes, y al ser consultada por los votos oficialistas que no estuvieron para apoyar el nombramiento del Presidente Boric, la ministra Uriarte señaló que “el fiscal nacional no fue designado porque faltaron dos votos, y faltaron votos que pudimos haber tenido, dos del FRVS y tres del PS. Entonces, uno diría que fue difícil lograr el alineamiento de estos senadores, pero no solo fue difícil, fue imposible, no lo logramos”.

Asimismo, la secretaría de Estado enfatizó en que hay respeto por la decisión que tomó cada senador al momento de votar por Morales, pero que “la decepción tomaría mis sentimientos si es que fuera no apoyar la reforma tributaria ni de pensiones, porque esos son proyectos que van al corazón de lo que nos identifica, de lo que somos, pero en un nombre, en una nominación del Presidente, desde luego preferiría que apoyaran el nombre que el Presidente envía, pero si no lo apoyan, no me produce decepción”.

Proceso constituyente

El pasado viernes se llevó a cabo una nueva ronda de conversaciones entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la búsqueda de un acuerdo constituyente, pero no se logró un acuerdo en dicha jornada.

Este lunes 5 de diciembre continuarán las reuniones entre el oficialismo y la oposición para destrabar el camino hacia una nueva Constitución, el que tiene su mayor escollo en la forma en que se debe elegir el nuevo órgano redactor: 100% electo, como propone el gobierno, o con una fórmula mixta, como prefieren desde la oposición.

En esa línea, la ministra Uriarte afirmó que “tengo la convicción de que vamos a tener un nuevo proceso constituyente. Si ese proceso va a ser el 100% de lo que quería la oposición y el oficialismo, creo que no, creo que tanto la oposición como el oficialismo en algún punto vamos a tener que ceder algo”.

Por otro lado, y al ser consultada sobre si el órgano redactor de la nueva Carta Magna tiene que ser 100% electo, la secretaria de Estado señaló que “yo creo que el tema de la legitimidad democrática siempre conlleva una consulta al pueblo, a las personas (...) Lo que no puede faltar son elecciones”.

Relaciones del Ejecutivo con el Congreso

La ministra Ana Lya Uriarte también abordó cómo ha sido su trabajo en el Parlamento, y en la búsqueda de acuerdos para lograr avances en los proyectos que son de interés del Ejecutivo.

En ese punto, la titular de la Segpres reconoció que “desde el segundo el gobierno de la Presidenta Bachelet, venimos observando esta dificultad en ordenar y generar acuerdos que involucren colectividades completas, desde luego todos reconocemos que no existe la orden de partido, ni para los diputados y senadores, al no existir orden de partido, entendemos que solamente opera el compromiso político”.

“No basta hablar con el presidente o presidenta de un partido, eso no garantiza nada. No basta hablar con el jefe de bancada, eso tampoco garantiza nada. Tenemos que ser capaces de hacer un esfuerzo de entendernos muy directamente con cada uno de los diputados y senadores que estén trabajando los determinados temas”, concluyó.