Ministra Uriarte y tropiezo en la Cámara tras altercado de diputada Delgado con ministro Ávila: “Una reforma tributaria es de aquellas cosas que no son susceptibles de ser variadas por la contingencia”

La ministra de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, abordó el rechazo que sufrió el gobierno durante la jornada de este miércoles, tras la negativa de la Cámara de Diputados de aprobar la idea de legislar la reforma tributaria impulsada desde el Ejecutivo, asegurando que aún no se define el camino a seguir y que estos proyectos no deberían tener un apoyo condicionado a la contingencia.

Temprano, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno por 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones -de Andrés Jouannet (Demócratas), Gaspar Rivas (ex PDG) y Enrique Lee- las que se suman al rechazo.

Sin embargo, a pesar de aquello, las ausencias también pasaron la cuenta al gobierno, ya que la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV) Viviana Delgado -quien protagonizó una discusión con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila este martes, lo que llevó a ese partido a congelar su relación con el gobierno- se ausentó de la votación. Misma situación de las diputadas Pamela Jiles y Mónica Arce (ind-Partido Humanista).

Debido al resultado, para este jueves a las 10 horas se citó a los partidos del oficialismo a La Moneda para abordar la derrota.

Consultada la ministra Uriarte por cuál será la estrategia del gobierno para propiciar la discusión de la reforma, aseguró que “la verdad creo que vamos a tener que meditar, con calma, con tranquilidad, hacer un nuevo diseño, una estrategia para abordar lo que ha sido la situación de hoy”, sin anunciar si lo harán vía Senado o esperarán un año antes de presentar nuevamente el proyecto.

“No está decidido. tenemos caminos abiertos todavía. Tenemos que conversarlo con el Presidente de la República, tenemos que tener una reunión con él, con el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel, el comité político y mirar el escenario, ver qué diseño vamos a abordar”, recalcó.

Asimismo, en conversación con CNN, afirmó respecto al resultado que “para nosotros estaba totalmente calculado que la UDI, RN, Republicanos, Evópoli estaban en totalmente en contra. Y siempre hay un grupo bisagra ahí. No contábamos con que íbamos a tener una abstención, una de las que tuvimos, tuvimos tres. No contamos con que había votos que naturalmente habíamos considerado como del mundo progresista y no estaban en la sala, no votaron y aquí estamos”, dijo Uriarte, quien recalcó el agradecimiento del Ejecutivo a la DC “por su compañía y apoyo”.

También se refirió a la ausencia de la diputada Delgado (PEV) a la hora de la votación y señaló que “honestamente, yo creo que hay cuestiones que son bien de convicciones”.

“Una reforma tributaria, la reforma previsional, o de salud, son de aquellas cosas que no son susceptibles de ser variados por contingencia, en consecuencia, por más importante que estas sean -no quiero restar significación o importancia de lo que ocurrió ayer-, pero son de esas cosas que no tienen que ver con una persona, esta no es una votación para determinar el grado de simpatía que tenemos por el ministro A o B. No. Esta es una cuestión estructural y la verdad sí”, dijo Uriarte por haber esperado el voto de Delgado en la Sala de la Corporación.

Sobre el episodio y si incidió en el resultado del gobierno en la Cámara, la titular de la Segpres recalcó que “es una situación seria”.

“Respecto de la situación misma, es muy importante decir que el ministro ha pedido excusas porque es una autoridad y entiende que esa investidura no lo autoriza para cambiar un tono, para llamar la atención, etc, por lo tanto, es una situación seria, tanto que el propio ministro pidió disculpas”, partió diciendo.

“Yo estuve ayer con Viviana Delgado después del incidente., no estuve presente porque hubo dos momentos de este incidente, no estuve en ninguno de los dos, pero me parece que es una situación extraordinariamente desafortunada porque como ocurre en las tormentas perfectas, ocurrió el día antes de una votación clave y la parlamentaria ha esgrimido el argumento de que hay un perjuicio respecto del trato que se le dio y su partido congeló relaciones con el gobierno”, afirmó.