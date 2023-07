Ministro Ávila se resta de la Comisión de Educación de la Cámara en la antesala de la acusación constitucional

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados había invitado para la sesión de este lunes al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con el objetivo de que abordara la agenda de educación sexual impulsada por la cartera en los diversos establecimientos educacionales del país. Sin embargo, el secretario de Estado se restó de la instancia.

Para la ocasión, se esperaba que Ávila exhibiera material didáctico y los útiles escolares entregados a los alumnos, en razón a dicha política pública. Pero el jefe de la cartera de Educación se excusó de asistir a la sesión por motivos de agenda.

La ausencia del secretario de Estado de la comisión de la Cámara se produjo en la antesala de su acusación constitucional, que está programada para este miércoles 12 de julio, y entre cuyos argumentos se encuentra la agenda de educación sexual impulsada por el ministerio que encabeza.

Antes de su intervención en la instancia, en la que a pesar de la falta de Ávila se discutió acerca de la propuesta de la cartera, la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, se refirió escuetamente al hecho de que este se restara.

“Yo lamento la ausencia del ministro”, dijo la legisladora, que es parte del conglomerado oficialista.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Hugo Rey, dijo en conversación con este medio una vez finalizada la sesión que la ausencia del ministro le pareció “lamentable”: “Me parece mal, porque había muchos temas para los que su presencia era importantísima, incluso algunos relacionados con la acusación constitucional”, recalcó el legislador que es parte de la Comisión de Educación.

Y agregó: “Con su ausencia nos deja más dudas que certezas en temas relacionados a su defensa. La verdad es que pudo enviar a alguien, a un subsecretario, es lamentable porque le pudo dar un impulso a su favor”.

De manera paralela, sesionó la Comisión Revisora de la acusación constitucional, a la que estuvo invitada Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano y promotora del polémico “bus de la libertad”.

En su intervención, Aranda dijo: “El Presidente (Gabrile) Boric, en la última cuenta pública dijo, y recibió aplausos, no de nosotros: ‘no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual’. Cuando yo escuché esto, no estaba acá, y muchos de los que lo escuchamos, nos asustamos, porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución.

En esa misma línea, agregó que no es algo directamente que tiene que ver con el cuestionamiento de su orientación, “sino que lo que yo quiero decir, y tenemos los documentos para probarlo y que lo dice el libelo también acusatorio porque habla del activismo del ministro, es que él hoy día y su activismo LGTBIQ+ y su condición ha superado el límite de lo privado y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”.

Horas antes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se había referido a la acusación constitucional en contra del titular de Educación impulsada por la oposición y aseguró que la ofensiva “se basa en la homofobia y discriminación”.

“No hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación. No hay una línea de esa AC que tenga sustento político o jurídico. Entonces para aquello nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado”, enfatizó la secretaria de Estado.

Acusación constitucional contra Ávila

Lo que ocurra el miércoles en la Cámara de Diputados aún es incierto. Según publicó La Tercera PM, lo claro es que la decisión personal del ministro es no renunciar antes de la acusación constitucional, aun cuando hay personas y cercanos que sí le han aconsejado hacerlo. Él, sin embargo, cree que el trabajo junto Francisco Cox, el abogado que lo defenderá en la instancia, ha sido bueno y no puede ser en vano.

La definición estará marcada por una medición de fuerzas entre la oposición y un oficialismo golpeado por el escándalo de presunta corrupción que investiga el Ministerio Público a propósito de los traspasos directos entre ministerios y fundaciones sin fines de lucro, cuyo epicentro es RD, partido donde además milita el secretario de Estado.

Desde Palacio admiten que la crisis por los líos de plata ha dejado en un segundo plano la acusación contra Ávila, pero recalcan que se están haciendo todos los esfuerzos para que este miércoles logre contenerse el libelo.