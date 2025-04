Minvu sale al paso por dichos de ministro Montes sobre Tohá: “En ningún caso ha manifestado su preferencia presidencial”

“La quiero mucho a la Carola, la quiero mucho, nos conocemos hace muchos años. La quiero mucho y creo que sería una gran presidenta para Chile”.

Estas fueron las palabras dadas esta mañana por el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), al ser consultado por la prensa sobre su eventual apoyo a la candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá.

El secretario de Estado emitió estas declaraciones en el lanzamiento del “Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025”, de TECHO, en una actividad que además de Tohá, participaron Jeanette Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA).

Lo que fue tomado como un respaldo de Montes a la figura oficialista en las próximas primarias se dio pese a que el Presidente Gabriel Boric ha reiterado que exigió a todo el gabinete mantener prescindencia en el proceso electoral y antes de la definición del PS, tienda del ministro, de si respalda a Tohá como candidata presidencial.

No obstante, esta tarde desde el Minvu salieron al paso de las declaraciones del secretario de Estado.

A través de una declaración, la cartera indicó que “en ningún caso el ministro Carlos Montes ha manifestado su preferencia presidencial ni menos ha hecho campaña por ninguno de los candidatos”.

De acuerdo a la Secretaría de Estado, lo que ocurrió en la actividad “fue una manifestación de afecto, de aprecio personal por Carolina Tohá, exministra del interior”.

Las palabras matutinas de Montes habían tenido resonancia en el Frente Amplio.

El diputado Diego Ibáñez recordó la solicitud de prescindencia de Boric su gabinete e indicó que “Con todo el respeto y el cariño que merece el ministro Montes, creo que el país no está hoy para guiños presidenciales desde los ministerios”, reprochó.

El frenteamplista instó a Montes a enfocarse en la reconstrucción de Valparaíso, tarea que ha sido duramente cuestionada por la demora de las obras.

“Estamos en medio de un proceso de reconstrucción que no ha avanzado con la suficiente urgencia tras los incendios que afectaron a miles de familias en la región de Valparaíso, y lo que la ciudadanía espera es gestión, presencia en terreno y soluciones concretas. No comentarios políticos en plena presentación de un catastro de campamentos, donde la prioridad debe ser la dignidad de quienes aún no tienen acceso a una vivienda segura”, añadió.