Mirosevic por crisis migratoria: “Mientras Perú no se sensibilice, Chile tiene que actuar humanitariamente”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y parlamentario por la Región de Arica, Vlado Mirosevic se refirió a la situación que se vive por estos días en la frontera de Chile y Perú, a raíz del varamiento de ciudadanos venezolanos que quieren salir del país para retornar a Venezuela.

La autoridad afirmó que desde hace un tiempo se están dando conversaciones “de alto nivel entre las Cancillerías” de dichos países, y que “Chile ha tomado la iniciativa, lo cual habla muy bien de nuestra acción diplomática”.

El viernes Cancillería dijo que están avanzando en conversaciones por el corredor humanitario, lo que fue reafirmado por Mirosevic, quien dijo que la posibilidad de un corredor se da en la medida en que “se garantice sólo el tránsito por sus países y no la estadía prolongada”.

“Eso es perfectamente posible de garantizar, bastaría con que se establezca un documento común de retorno que lo emita el país por donde salen, en este caso Chile, pero que sea reconocible por el resto y que conste con el apoyo de las policías nacionales. eso sería perfectamente posible al menos en términos del corredor terrestre”, explicó.

El diputado por Arica precisó que desde Venezuela, por ejemplo, se ha observado la voluntad de recibir a sus ciudadanos. Esto a raíz de los dichos expresados el sábado por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Yvan Gil, cuando pidió “plenas garantías” para el retorno de migrantes varados en la frontera de Chile y Perú.

Por el lado de Chile, la autoridad destacó que “Chile ha tomado la iniciativa diplomática” y que a nivel de las fronteras la función de los servicios del Estado, tanto de Carabineros, PDI, Aduanas, Protección de la Niñez y municipalidades “todo el mundo ha colaborado con su función y lo ha hecho bien”.

“Aquí no hay improvisación, lo he visto con mis propios ojos, y me parece que Chile hasta ahora está cumpliendo bien. Vamos a ver cómo se comporta Perú y cómo se comporta Venezuela”, cerró Mirosevic.

la situación chilena está coordinada, no es lo mismo que pasó antes. en 2019 cuando se estableció la visa de responsabilidad democrática, que fue de un momento a otro el anuncio, se produjo un campamento de ingreso hacia Chile donde no hubo ninguna capacidad de coordinación entre los servicios del Estado

como dice alcalde espíndola, en septiembre empezamos a notar un retorno de venezolanos hacia su país, pero efectivamente Perú no tenia una política rígida respecto de esto, por eso pasaban. Pero hace 12-13 días tomaron la decisión de impedir el paso y ahí se genera el problema

esta ola de retorno también viene sucediendo de haitianos

estamos observando hace rato esta tendencia de retorno, las cosas se pusieron más difíciles. Como decía el canciller Van Klaveren, la capacidad de Chile de recibir migración irregular se agotó, esa es una cuestión evidente y los propios migrantes se dan cuenta de aquello. en ese escenario, quieren retornar y Chile tiene que prestar todas las condiciones de retorno y las condiciones humanitarias también.

El subsecretario del Interior se comprometió con que la ayuda humanitaria no sea sólo una cuestión de Arica, porque hasta ahora era el Municipio de Arica el que había estado colaborando humanitariamente. Va a ser esto una colaboración de ayuda central estatal

mientras Perú no se sensibilice, al menos Chile tiene que actuar humanitariamente

crisis es continental, todos los estados de américa están viviendo la crisis como en chile. respecto a autocrítica, yo vengo alertando esta situación al menos hace tres años. desde gob anterior se hizo muy poco

autocrítica tiene que ser general, panorámica. esto no lleva un año, pero no hay que caer en esa pelea, no resuelve el problema concreto

veníamos pidiendo hace tiempo una ley, que fue al final infraestrucura crítica, que permitira a ffaa controlar fronteras

entraban grupos que hacían tráfico no solo de personas, sino que armas y droga. hoy con facultades que tiene ejército han logrado detectar camiones con armas. hoy día ejercito puede detner, hacer control de identidad, retener por 12 horas hasta que llegue pdi. hoy hay facultades reales.

ha disminuido ingreso en 56% por pasos no habilitados, según ejercito

es probable que cifras del ejército sean aún mejores porque se ha observado disminución en hitos fronterzos. ley infraestrcut funciona en el norte

en el norte situación la veníamos viendo hace rato, mi votación en ley de migración venía por ahí

corredor humanitario puede ser. vuelos debe ser cancillería la que se pronuncie

si es que hay un corredor, tiene que ser con ayuda internacional. tendría que ser en colaboración escoltado por policías nacionales para que sea seguro y ...