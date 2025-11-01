OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Mulet, la astilla más incisiva del gobierno

Tras ser elegido presidente de la comisión revisora de la acusación contra Diego Pardow, la ministra Macarena Lobos lo contactó. A ella le advirtió que se sentía en libertad de acción para aprobar el libelo. Su suspenso no es menor, ya que su voto podría ser dirimente.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
Jaime Mulet. MARIO TELLEZ

El azar -o tal vez el destino- volvió a transformar al diputado Jaime Mulet (FREVS) en un foco de preocupación de La Moneda.

Después de haberse enfrascado en un conflicto con el propio Presidente Gabriel Boric, al formar una lista parlamentaria alternativa, ahora se sumó otra pelea.

El lunes pasado, sin buscarlo ni proponérselo, simplemente mediante un sorteo, la Cámara lo escogió para ser parte de la comisión revisora de la acusación constitucional presentada por la oposición en contra del exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio), a raíz del error metodológico que duplicó el cobro de la inflación en las cuentas de la luz.

A pesar de que, hasta el año pasado, Mulet era uno de los legisladores del oficialismo que defendían a Pardow, en las últimas semanas se había convertido en uno de los mayores críticos del exministro, al punto que fue uno de los que presionaron por su salida y alimentó la idea de una acusación.

Si bien el oficialismo logró la mayoría en la comisión revisora, la oposición inmediatamente se apresuró en darle la presidencia a Mulet dada su molestia con el extitular de Energía.

Con ello, quedó a cargo de manejar los tiempos de la comisión.

Sin embargo, Mulet, quien en los días previos se mostró partidario de votar la acusación antes de las elecciones de 16 de noviembre (escenario de alto riesgo para Pardow), en entrevista con La Tercera moderó su postura. “Hay plazos que dependen del acusado y yo no voy a violar esos plazos, para garantizar el debido proceso”, dijo.

Tras ser elegido presidente de la comisión, la ministra Macarena Lobos inmediatamente lo contactó. A ella le manifestó que respetaría los tiempos del exministro, por lo tanto, solo votaría en sala antes de los comicios en la medida en que Pardow anticipe sus descargos a la acusación.

No obstante, advirtió a Lobos que se sentía en libertad de acción para aprobar el libelo, que podría inhabilitar al exsecretario de Estado para ejercer cargos públicos por cinco años, incluyendo universidades estatales. Su suspenso no es menor, su voto podría ser dirimente y por primera vez el gobierno arriesga una derrota en una votación de AC después de ocho intentos anteriores de la oposición por acusar a ministros de Boric.

Si bien sus señales bajaron un poco la preocupación más urgente, para el gobierno sigue siendo un tema de tensión el papel de Mulet, cuya relación, en especial con el Presidente Boric y el ministro Álvaro Elizalde (PS), ha evidenciado un deterioro importante.

Con Boric, en realidad, el vínculo nunca fue fluido. Cuando ambos compartían en la Cámara, no había afinidad generacional. Mulet era aliado del PC y en las primarias presidenciales de 2021 apoyó a Daniel Jadue.

Aunque se plegó a la candidatura de Boric, un hecho judicial provocó el primer quiebre. En septiembre de 2021 la Fiscalía de Copiapó anunció una investigación contra el diputado del FREVS por un supuesto cohecho.

“Jaime Mulet no cuenta con mi apoyo”, dijo Boric en esa ocasión.

A pesar de que la señal de distancia fue anticipada al diputado que buscaba su reelección, el tiempo le dio la razón al legislador. Los hechos no fueron acreditados, el caso fue sobreseído y hoy Mulet tiene una querella contra los fiscales.

Aunque la fama de díscolo persigue a Mulet desde su anterior paso por la Cámara (1998-2010), cuando era un diputado DC de la facción de “los colorines”, en la administración de Boric solía actuar alineado. El quiebre definitivo con el gobierno surgió en la negociación parlamentaria y presidencial.

Primero se postuló como precandidato a La Moneda, carrera en la que empezó a marcar su hastío con ciertos actos de inexperiencia del Mandatario.

Después desoyó el llamado del Presidente a conformar una lista única y junto al partido Acción Humanista creó una lista alternativa con otros parlamentarios díscolos y examigos de Boric, entre ellos el exalcalde Jorge Sharp.

La nómina incluía a otros dolores de cabeza del oficialismo, como los diputados René Alinco (ex PPD) y Miguel Ángel Calisto (ex DC), quienes han tenido una fluctuante alianza con el Ejecutivo, al que también le han propinado derrotas. Precisamente las candidaturas de Sharp por Valparaíso, Calisto a senador por Aysén y Alinco a diputado por la misma Undécima Región son amenazas reales a las cartas oficialistas.

El único gesto, tal vez, es que Sharp haya declinado su aspiración senatorial, lo que descomprimió un poco la tensión, aun así, Mulet igual levantó un candidato a senador por la Quinta Región, al exministro Germán Correa (ex PS), quien, aunque saque algunos puntos, perjudica las aspiraciones del oficialismo de sacar tres senadores por esa zona. El principal afectado con esa jugada es el senador José Miguel Insulza (PS), quien tiene una antigua relación tirante desde que fue ministro del Interior y Mulet un díscolo diputado “colorín”, cercano al fallecido exsenador y expresidente DC Adolfo Zaldívar.

Además, al elaborar su lista hizo otro par de jugadas dolorosas para el oficialismo. Incluyó en la lista de senador por el Maule al diputado Jaime Naranjo (ex PS), quien, si bien no es un disidente del gobierno, su postulación complica las chances de las cartas oficialistas: Beatriz Sánchez (FA), Paulina Vodanovic (PS) y Alexis Sepúlveda (radical).

Otra postulación que arranca votos a la alianza gubernamental es la candidatura a diputado del exsenador Alejandro Navarro (ex PS) en el Biobío.

Tras la presentación de listas, en agosto pasado, Boric tampoco ayudó a bajar las tensiones y le pidió la renuncia al exministro Esteban Valenzuela.

Mulet entendió la decisión como una represalia, la que calificó de “infantil”. Además, denunció amenazas a militantes de su partido. Desde entonces el FREVS no participa de las reuniones en La Moneda.

Más sobre:LT SábadoPolíticaJaime MuletFRVSLa MonedaDiego Pardow

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

La receta de Nicolás Ibáñez hijo para invertir en Estados Unidos

La apuesta por IA que disparó el valor de Oracle y el entusiasmo de Larry Ellison

Fiscal Andrés Montes (CMF): “El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas”

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

3.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

4.
“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

5.
Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Emiten alerta meteorológica por tormentas eléctricas en las regiones Metropolitana y de O’Higgins

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Operación retorno a la RM: revisa cómo funcionarán las carreteras al cierre del fin de semana largo

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica
Chile

Boric sostiene encuentro bilateral con primer ministro de Canadá y firman actualización del Acuerdo Marco de asociación estratégica

Temblor hoy, sábado 1 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las nuevas reglas para convertirse en influencer

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”
Negocios

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

La receta de Nicolás Ibáñez hijo para invertir en Estados Unidos

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

El verdadero botín pirata: el millonario premio que se repartirá Coquimbo Unido si logra el título
El Deportivo

El verdadero botín pirata: el millonario premio que se repartirá Coquimbo Unido si logra el título

La poda que alista Colo Colo para la temporada 2026

Hora de evaluaciones: el balance de la U tras quedar fuera de la Sudamericana

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

El día en que Gustavo Cerati quiso cantar en Vichuquén

Crítica de series: It: Bienvenidos a Derry: Terror y reciclaje

Marc Marginedas: “Rusia es muchísimo más peligroso de lo que la gente piensa”
Mundo

Marc Marginedas: “Rusia es muchísimo más peligroso de lo que la gente piensa”

Elliott Abrams: “Vamos a ver ataques en Venezuela bastante pronto”

Muere Fatos Nano, exprimer ministro clave en la transición albanesa

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”