Natalia Castillo, diputada ex Revolución Democrática: “RD va quedando cada vez más en un rincón”

Renunció el 19 de noviembre -aunque lo comunicó el jueves- al partido que fundó junto a un centenar de personas. Hoy aspira como independiente a realizar las transformaciones que la llevaron a militar, pero antes deja varios consejos a los que siguen en Revolución Democrática. Entre ellos, no atrincherarse y buscar una amplia unidad en la centroizquierda, cuestión que, según ella, su excolectividad no ha hecho y fue una de las causas de su dimisión.

¿Cuáles son las razones clave que terminan con su renuncia a RD?

Fue una decisión que se fue fraguando con el tiempo, no fue intempestiva, fue producto de una serie de hechos y que finalmente ponen a RD en el lugar donde está. En un FA que tensiona mucho hacia generar una estrategia de polos y no haciendo todo lo necesario para poder generar la máxima unidad posible.

¿Pero hay un hecho particular que dé cuenta de esto?

Lo que pasó con las negociaciones para primarias, el 30 de septiembre, cuando se firman dos pactos y otras fuerzas de izquierda quedan fuera. En ese momento se empieza a preconfigurar un escenario del que veo hoy difícil que el partido pueda salir. En ese camino yo empiezo a perder espacio interno también, no tiene mucho sentido que siga adentro.

¿Qué faltó en esas negociaciones? ¿Madurez, conducción?

Ahí lo que más faltó fue audacia. De ir a interpelar a la vieja política y exigir a todos los partidos de la centroizquierda primarias amplias. Eran RD y el FA los llamados a remecer a la vieja guardia para poder tener competencias que nos permitieran dar una alternativa unitaria frente a la derecha.

¿En la elección de constituyentes le preocupa la falta de unidad?

La única forma de asegurar que exista la menor cantidad de dispersión de la votación es ponernos de acuerdo en puntos comunes para impugnar el modelo neoliberal y que permitan hacer las transformaciones que requiere el país. En ese entendido hay que hablar hasta con el gato. Pero se han dado vuelta en el mismo círculo haciendo cálculo chico, los partidos están más preocupados de llevar agua a su molino.

¿Comparte lo que planteó el diputado Pablo Vidal en su carta a la militancia respecto de que se está generando un polo de izquierda en el Frente Amplio?

Tengo una diferencia con el diputado Vidal. Yo tengo una matriz bien de izquierda, marxista, y a mí no me molesta que el partido dé un giro ideológico hacia la izquierda. RD nació sin una mirada ideológica única. Lo que sí me parece que es perder el espíritu fundacional del partido es querer construir solamente con los que piensan como yo. Eso es lo que en el fondo me aleja del partido. El giro táctico, hemos construido un camino en que se hace más difícil este diálogo abierto y RD va quedando cada vez más en un rincón. Construir desde el rincón siempre va a ser mucho más difícil.

¿Las decisiones de RD lo están llevando a la irrelevancia política?

No, jamás va a pasar a la irrelevancia, pero sí creo que ha tomado un camino que hace que RD sea un partido más pequeño hoy día que el partido que era en 2017. Tampoco creo que está todo perdido, RD todavía puede hacer un proceso de reflexión y volver a ese espíritu fundacional. RD tiene que tomar más definiciones.

¿Pero esas definiciones pasan por acercarse más al PC o a la ex Concertación?

Lo mejor hubiese sido que nosotros impugnáramos al resto a generar alianzas amplias. Eso no ocurrió y no sé si hoy día exista la posibilidad real de que eso ocurra, porque hay confianzas que están quebradas y es muy complejo. RD va a tener que optar por un camino, si atrincherarse en un polo o intentar seguir construyendo mayoría. No pierdo las esperanzas.

¿Entonces no hay que optar entre el PC o la ex Concertación?

Hay que formar una alianza amplia y todavía estamos a tiempo. Desde el mundo independiente eso se puede intensionar mucho más.

¿Ha faltado liderazgo de las figuras relevantes del sector, para estos momentos, como Beatriz Sánchez o Giorgio Jackson?

Debo ser respetuosa de la dinámica de estos líderes frenteamplistas, porque en el FA todavía se privilegian los procesos colectivos. Sin embargo, a esta altura, ante la descomposición que hay en la oposición creo que hay que sacar toda la carne a la parrilla y todos los liderazgos tienen que ponerse a disposición de la unidad. A mí me desespera que el próximo gobierno lo gane Lavín en medio de un proceso constituyente.

¿Beatriz Sánchez tiene que tomar un decisión pronto?

Tiene que tomar su decisión pronto, pero más que una persona, hay que poner a disposición a todas las fuerzas políticas.

¿Qué responde a aquellos que cuestionan su decisión de renunciar a un partido por el que llegó al Congreso? Usted fue arrastrada por otra figura de RD...

Esas críticas si bien pueden ser válidas caen en una pequeñez que dejan de entender la complejidad que tuvo este proceso. Yo no he cambiado en absolutamente nada mis convicciones desde el día que fui electa diputada por RD, lo que cambió fue RD.

¿Repostulará a la Cámara? ¿Seguirá como independiente o buscará nuevo partido?

Por ahora, me voy a quedar hasta el término de mi mandato como diputada independiente y no descarto nada hacia el futuro, pero mis energías van a estar concentradas en que el próximo gobierno no lo gane la derecha.