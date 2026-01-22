“No queremos más oportunismo”: Vallejo responde a críticas de la oposición hacia manejo gubernamental de la emergencia en el sur

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió este jueves a las críticas que la oposición le ha hecho al Ejecutivo por su conducción ante la emergencia generada por los incendios en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía que, hasta la fecha, han consumido más de 43 mil hectáreas y causado 21 fallecidos.

En particular, desde el Partido Republicano han cuestionado el proceso de reconstrucción que iniciará en esa zona, así como el de la Región de Valparaíso. “La vara que ha dejado este gobierno es bien baja“, sostuvo la secretaria general de esa tienda Ruth Hurtado al respecto. A ello se sumó el exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI), quien manifestó hoy que “desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces" a las emergencias.

El Presidente Gabriel Boric incluso desmintió a la diputada electa de Republicanos, Paz Charpentier, a propósito del mismo asunto. Luego de que la legisladora electa señalara que es “falso” que el gobierno afrontó la emergencia de manera oportuna, el Mandatario enumeró las labores que han encabezado las instituciones en esa zona y acusó que Charpentir "aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma”.

Es falso lo que ha dicho el presidente Boric. La emergencia en la región del Biobío no ha sido enfrentada de manera oportuna ni eficiente. La catástrofe exige más velocidad y foco en las familias. pic.twitter.com/6WgaVAxqZp — Paz Charpentier (@paz_charpentier) January 20, 2026

Desde Peñalolén, en una actividad de recolección de ayuda para los damnificados junto al alcalde de esa comuna, Miguel Concha (FA), la secretaria de Estado sostuvo un diálogo con 24 Horas. “Lo importante es que más allá de las críticas u observaciones que se puedan tener hoy día, nos centremos en la emergencia, en la unidad nacional, recogiendo las palabras tanto del presidente de la República como del presidente electo, (José Antonio Kast) que han estado en conversación justamente poniendo en el centro la necesidad de unidad, de actuar colaborativamente”.

En cuanto a las críticas de Charpentier y la respuesta de Boric, Vallejo acotó que “el presidente electo es del Partido Republicano y él mismo ha hecho un llamado, en el ejercicio de su liderazgo, a su sector, a no ocupar esto de manera oportunista, y entender que lo más importante es que estemos unidos ante la emergencia. Entonces, lamentablemente parece que no hizo eco en la diputada. Es muy fácil para, sobre todo, algún parlamentario, de repente, llegar a la zona y ocupar el drama y la tragedia para sacarse una selfie, grabar un video y pegarle al Presidente”.

“Tenemos al Estado, a nivel central, a nivel local, a nivel regional, el mundo privado, la sociedad civil, trabajando. No queremos más oportunismo. No queremos simplemente la crítica fácil, por más que haya, obviamente, un sentir, un malestar, un drama de las familias (...) Pero del liderazgo político, de los liderazgos que hoy día, tanto el mundo público como privado, están a disposición, se requiere, obviamente, el llamado a más unidad, que a la unidad más que estar simplemente haciéndose video para pegarle al que está al frente”, manifestó.

Asimismo, evitó hacer un llamado al presidente electo para que interfiera en esta controversia: “No soy quién para pedirle una acción en particular al presidente electo. Yo solamente me quedo con el mensaje que hemos escuchado de él y que creo que ha sido constructivo, colaborativo”.