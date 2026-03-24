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    “No voy a retroceder en esta convicción”: Ministro Quiroz descarta ceder ante presiones políticas o protestas por alza de las bencinas

    “Yo no estoy para ser popular, no estoy aquí para ganar, después, una candidatura. Estoy para cuidar la hacienda pública", afirmó el jefe de las finanzas estatales.

     
    El ministro de hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó esta noche la posibilidad de echar pie atrás en la decisión del gobierno de José Antonio Kast de traspasar a la ciudadanía el alza de las bencinas producto del escenario internacional y, en este sentido, afirmó que no cederá ante eventuales presiones políticas o protestas sociales que se puedan generar en este escenario.

    Esto, luego de que el propio jefe de las finanzas públicas informara que este jueves se registrará un histórico incremento de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro para el diésel, con el fin de enfrentar los efectos fiscales de la escalada del precio internacional del petróleo.

    En entrevista con CNN, Quiroz fue requerido por cómo reaccionará si esta decisión se traduce en una baja en las encuestas, si los propios parlamentarios de su sector le piden modificar la medida, o si incluso esta motiva protestas sociales. El secretario de Estado partió señalando que “espero que el país nos comprenda, que entienda la situación que heredamos, es una situación históricamente frágil”.

    Para luego agregar que “yo no estoy para ser popular, no estoy aquí para ganar, después, una candidatura. Estoy para cuidar la hacienda pública, para cuidar la plata de todos los chilenos, y en este tema voy a seguir defendiendo lo que son los recursos de todos los chilenos”.

    Ante la insistencia de si no cejará por motivo alguno respecto de la medida, resaltó: “Yo no voy a retroceder en esta convicción”.

    Más sobre:GobiernoJorge QuirozHaciendabencinaspresiones

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