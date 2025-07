“Nosotros representamos cosas distintas”: Matthei enfatiza en diferencias con Kast tras conflicto por “campaña sucia”

“La confrontación me parece que hace mucho daño”, señaló la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al ser consultada por el fuego cruzado que se dio en la oposición luego de que denunciara una “campaña sucia” por parte del Partido Republicano y de que este respondiera tratando de dar por zanjada la polémica.

La exalcaldesa participó en la Salmon Summit 2025, encuentro que estuvo marcado por los intensos emplazamientos que se dieron entre los candidatos que irán a la papeleta en noviembre.

Tras la instancia, la abanderada de Chile Vamos fue consultada por las “asperezas” que se mantienen con el Partido Republicano y su candidato, José Antonio Kast, a raíz de la “campaña sucia”, a lo que Matthei respondió que solo se saludaron y que “los temas personales son otros”.

“Yo solamente quiero señalar que aquí hay temas políticos. Nosotros representamos cosas distintas. A mí no me parecen los extremos. No me parece que esa sea la forma en que Chile debe salir adelante ”, explicó la exalcaldesa de Providencia.

En esa línea, afirmó que “nosotros tenemos una propuesta que es básicamente sobre la colaboración y no la confrontación. Y la confrontación, me parece que hace mucho daño ”.

Respecto a los insultos que recibió el candidato José Antonio Kast al llegar al lugar del encuentro, Matthei condenó los hechos y apuntó que “a mí las funas no me parecen. Ni en persona, ni tampoco por redes sociales”.