Oficialismo en crisis: Boric se urge y llama a la unidad de la izquierda mientras Socialismo Democrático exige gestiones

El miércoles el Presidente Gabriel Boric estuvo enojado. Así lo reconoció él mismo en la ceremonia de la puesta en marcha del seguro social de la reforma de pensiones, en Quinta Normal, que se desarrolló esta mañana. Aunque no especificó los motivos de su molestia, en su alianza de gobierno saben a qué responde.

Ese día se evidenció la mayor crisis de convivencia dentro de las colectividades del oficialismo. Los partidos del Socialismo Democrático se rebelaron ante las recriminaciones que recibieron por parte del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) por haber respaldado -en 2023- los artículos sobre la defensa legítima contenidos en la ley Nain-Retamal. Esto justo después de la absolución de Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica.

En la misma ceremonia, el Presidente advirtió que se tomaría “una licencia”. Como parte de ella, describió a Karina Delfino, la jefa de la comuna donde estaba, como “un lujo” de alcaldesa y destacó su militancia en el Partido Socialista (PS). También reconoció al extitular de Hacienda Mario Marcel y su pertenencia al “mundo socialista”, a Jeannette Jara y la ministra Camila Vallejo como militantes comunistas, a los ministros Giorgio Boccardo y Nicolás Grau como integrantes del FA, a Álvaro Elizalde (Interior) como socialista y a Macarena Lobos (Secretaría General de la Presidencia) como independiente.

Como parte de esa licencia, el Mandatario hizo un urgente llamado a la unidad del sector, a 54 días de terminar su administración.

“La izquierda, el progresismo, no tiene que estar peleando entre ellos. Tenemos que estar juntos para defender cosas como la reforma de pensiones. Cuando estamos juntos, trabajamos juntos y prima la unidad (...) es cuando más logramos avanzar (...)“, planteó.

E inmediatamente agregó: “Hago un llamado a todas las fuerzas progresistas, como Presidente de la República, pero como ciudadano, a que hay que dejar de lado las diferencias, hay que conversar cuando haya legítimas discrepancias entre nosotros, pero salir adelante siempre juntos, con las manos unidas”.

Las palabras no fueron bien recibidas por toda la alianza. Al interior del Socialismo Democrático no consideran que el gesto sea suficiente como para contener la crisis.

Quintana (PPD): “El gobierno no es un actor que pueda tomar palco en esta crisis”

“No sé si sea suficiente con un llamado a la unidad (del Presidente). El gobierno no es un actor que pueda tomar palco en esta crisis, tiene un rol protagónico si es que estima que se deben normalizar las relaciones hacia el final del mandato”, dijo el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana.

“No basta solo un llamado, si no estuvo acompañado de una praxis proporcional a ello en los episodios críticos. Mejor reconocer dos modos diferentes de ser de izquierda y buscar coordinar más que unificar”, complementó el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

“El Presidente lamentablemente ha sido permisivo con los atropellos y vejámenes públicos de su gente hacia nuestro partido (el PS) y sus actores desde hace bastante rato. Debería aconsejar a sus pares del FA que respeten nuestra trayectoria e historia, porque la unidad a la que llama parte por el respeto“, sostuvo, por su parte, el senador socialista Fidel Espinoza.

La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, ya ha sido clara con lo que su partido exige por parte de La Moneda. “Me habría gustado que el Presidente dijera que (Nain-Retamal) es una ley (...) que patrocinó el gobierno (...). Es una ley que termina siendo promulgada con la firma del Presidente sin ningún tipo de veto. Por tanto, es una ley de gobierno y, además, está en el puesto 307 de los avances del gobierno (...).Él (Boric) tendrá que explicar”, dijo ayer.