Oficialismo respalda a Jara y enfatiza que suspensión de militancia es una determinación del PC y la candidata

Durante esta semana, parte de la discusión política se ha volcado en la eventual determinación de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), de suspender su militancia en el Partido Comunista.

Representantes del partido como el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, o el exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, entregaron durante la semana declaraciones apuntando a que la candidata tomaría la determinación este fin de semana.

Se espera que este domingo, durante la conmemoración de los 113 años de historia del Partido Comunista, la colectividad entregue algunos lineamientos centrales y la candidata realice un discurso que explique su postura.

A su llegada al Teatro Caupolicán este domingo, Jara evitó referirse al tema de la suspensión de la militancia y declaró escuetamente que “no es un tema que está sobre la mesa”.

En ese contexto, distintas figuras del oficialismo le han entregado su apoyo y enfatizaron que finalmente la determinación de la suspensión de la militancia es una decisión del partido en conjunto a la exministra del Trabajo.

Oficialismo y eventual suspensión de militancia de Jara

Desde el mismo Partido Comunista, distintas figuras enfatizaron este domingo en la autonomía de Jara para llegar a una eventual conclusión y le entregaron su respaldo.

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se mostró contenta por el recibimiento a la celebración del nacimiento del partido en el Teatro Caupolicán. Además, explicó que desde el Pleno del PC se enfatizó en la confianza y autonomía que tienen en Jara.

“ Tiene autonomía y sobretodo la confianza, porque es una mujer que está muy preparada para el rol que está ejerciendo . Y en ese sentido entregamos todo nuestro apoyo, nuestra confianza, nuestra admiración por el proceso que ella va a liderar con total autonomía. Ella va a contar con el respaldo de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda y también obviamente del Partido Comunista para que tome las decisiones que necesita y para que encabece el próximo gobierno de nuestro país”, detalló.

En la misma línea, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, señaló que “ la candidata está en total libertad de llevar adelante las acciones que hoy día le corresponden , que es ser la candidata de un pacto unitario, de un sector mucho más amplio que el Partido Comunista”.

“Nosotros hoy día como partido le hemos manifestado toda nuestra confianza, también respecto de las acciones que ella pueda llevar adelante, porque creemos en ella, porque confiamos en ella y porque creemos que es la mejor candidata presidencial que podríamos tener”, agregó al respecto.

Otros representantes del oficialismo enfatizaron que la determinación radica en la candidata y entregaron su apoyo.

El diputado Tomás Hirsch, timonel de Acción Humanista, señaló que la determinación sobre la militancia “ las tiene que tomar el Partido Comunista y, por supuesto, en primera instancia la candidata ”.

“Yo no voy a estar acá en un acto del Partido Comunista haciéndole recomendaciones de las definiciones que tiene que tomar. Es un partido con 113 años de historia y por lo tanto ellos van a saber definir muy bien y la candidata, que es quien decide los pasos a seguir, va a ser quien tome la decisión”, enfatizó.

Para el parlamentario del Frente Amplio Diego Ibañez, “ es un asunto que le compete a ella, es autónoma de sus decisiones ”.

“La verdad es que a mi no me complica, es ampliamente conocida su militancia durante 37 años. Si ella piensa que con eso va a hacer un gesto que va a convocar mayor transversalidad, adelante, pero a mi lo que me preocupa más es que todos los actores se pongan detrás de su candidatura, incluida la exministra Tohá, y que podamos construir un programa transversal, que sea dialogante y que podamos aunar todos los criterios para poder sacar adelante su candidatura presidencial”, explicó.

Desde la misma colectividad, quien fuera la carta presidencial del Frente Amplio en las primarias, el diputado Gonzalo Winter, resaltó que se encuentran “muy puestos” con la candidatura y que lo importante es que ahora “hay una candidatura potente del progresismo para continuar el proceso de cambio”.

Sobre el tema de la suspensión de militancia, Winter también señaló que era algo “que no le compete” y que “ no tenía problemas con la militancia de nadie ”.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, enfatizó antes de ingresar al acto por los 113 años del PC, que “desde el progresismo no tenemos que hacernos parte de la causa de la derecha en seguir insistiendo en este punto ”.

“Ya se ha dicho, Jeannette es la candidata del progresismo, es la candidata de todos los partido políticos. Queremos también y creemos que es necesario que se sume la Democracia Cristiana y otras fuerzas políticas y ese va a ser nuestro foco”, agregó sobre el asunto la senadora por el Maule.