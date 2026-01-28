Orellana encara a la UDI tras su respuesta a Boric por sala cuna universal y acusa “una pequeñez política tremenda”

Un nuevo capítulo del cruce entre La Moneda y la UDI por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal se vivió está tarde, esta vez con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, como protagonista.

Esto, ya que luego de que el timonel gremialista, Guillermo Ramírez, respondiera con dureza a las acusaciones del Presidente Gabriel Boric, fue Orellana la primera en salir a encarar al legislador gremialista.

En conversación con 24 Horas, Orellana respondió directamente a Ramírez, quien afirmó que la iniciativa es un “mal proyecto” que será “corregido” en el gobierno de José Antonio Kast. Tales palabras del diputado gremialista se dieron, a su vez, en respuesta a la acusación de Boric respecto de que la UDI habría puesto trabas al avance del proyecto en la Comisión de Educación del Senado.

“Les dijimos exactamente qué es lo que había que arreglar y estuvimos de acuerdo, pero en cuatro años no fueron capaces de enviar las indicaciones para que el Senado las aprobara”, afirmó el líder de la UDI, para luego apuntar: “Ahora, a última hora, quieren aprobar un mal proyecto y le echan la culpa a la oposición de no querer avanzar”.

Ante esto la ministra Orellana retrucó: “Bueno, creo que en lo que dice el diputado Guillermo Ramírez hay al menos tres errores. El primer error es que dice que no hemos presentado indicaciones”, apuntó.

“Eso es falso. El año 2024 se presentó una indicación sustitutiva completa. Se presentó otro set de indicaciones para la Comisión de Trabajo, con lo cual el proyecto se aprobó y se despachó a la Comisión de Educación. Entonces, primer error, vamos a decir error por no decir falsedad”, relevó.

Para luego seguir detallando: “En segundo lugar, ¿qué el proyecto no está financiado? El proyecto está financiado, tiene un informe financiero, solo el 13% del gasto es gasto público, porque actualmente las empresas ya gastan en sala cuna, porque existe el derecho a sala cuna, y gastan mucho más que un 0,2% de cotización en base al tope de sueldo imponible”.

“Y en tercer lugar, es falso que no hemos introducido cambios que ellos quieren. Hemos introducido en las series de indicaciones varios cambios solicitados y promovidos por la UDI. Por ejemplo, el sacar el guarismo del tope de aporte del futuro Fondo Sala Cuna“.

Es más, Orellana relevó que esta última modificación se realizó escuchando al futuro secretario general de la Presidencia del gobierno de José Antonio Kast, José García Ruminot.

“Es tan falso lo que dice el presidente de la UDI que en un seminario, que cualquiera puede encontrar en Youtube, el futuro secretario general de la Presidencia del próximo gobierno apoya el proyecto, se compromete con Comunidad Mujer a sacarlo”, apuntó la ministra.

Paralelo con la PGU

Así, la ministra Orellana relevó: “Yo solamente creo que acá hay una torpeza y una pequeñez política tremenda y lo llevo de vuelta al 2022. ¿Ustedes se imaginan que la entonces oposición al presidente Piñera hubiera votado en contra de la PGU, porque era una iniciativa de último minuto que, de hecho, tiraba financiamiento para el próximo año? Es decir, lo tuvimos que asumir nosotros con el presupuesto 2022. No, porque se puso por delante el aumento de las pensiones”, le recordó al jefe gremialista.

“Lamentablemente la UDI ha mostrado que no tiene esa visión y lo hizo de una forma que es bastante baja, impidiendo que se sesione. Cuando un senador sale del país y no deja reemplazos para sesionar, ¿qué es lo que se hace? Se impide que se discuta. Si están en contra, voten en contra, pero no impidan sesionar”, apuntó Orellana en relación al viaje fuera del país de Gustavo Sanhueza (UDI), el presidente de la comisión de Salud del Senado que tenía la potestad de poner la iniciativa en discusión esta semana.

Dedvi Missene

Ante lo que afirmó que “sería bueno explicar dónde está el senador” y detalló que Sanhueza “no solo no se presentó, no dejó reemplazo”.

“Porque lo habitual de un parlamentario cuando tiene por distintos motivos que salir es que deja un reemplazo autorizado, porque si no el trabajo se paraliza. Eso es lo que nos pasó”, destacó.

Sin embargo, decidió no aventurarse a responder al por qué de esta ausencia: “Yo creo que esa es una respuesta que no podemos responder desde el gobierno, porque obedece a esos legisladores que trancaron la pelota”, cerró.