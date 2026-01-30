Pacto para presidir la Cámara: oficialismo prepara oferta al PDG y busca frenar coqueteo del PPD y la DC con la derecha

Una llamativa ausencia tuvo el encuentro telemático, que durante una hora, reunió a los representantes de las bancadas del PS, de los liberales, del Frente Amplio, el PC y la DC.

Desde este bloque lo desdramatizan señalando que el negociador, Hécto Ulloa, estaba viajando en avión.

El objetivo de la reunión era tratar de avanzar en las negociaciones para abrochar un pacto político-administrativo que defina el mapa de poder de la próxima Cámara de Diputados. Ello implica generar una alternancia en la presidencia de la Cámara y en el control de comisiones, que son cruciales para manejar la tramitación de leyes.

Sin embargo, los representantes PPD, que hoy tienen un canal abierto de conversaciones con la derecha, se excusaron.

Según comentó el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, quien tampoco se cierra a un acuerdo amplio con la derecha, la idea de la cita telemática era “mejorar la propuesta que le hizo la derecha al PDG”.

Esto, luego de la reunión que sostuvieron el presidente de este partido, Rodrigo Vattuone, y el jefe de bancada de los diputados, Juan Marcelo Valenzuela, con la derecha esta semana en el Congreso y tras lo cual, el futuro diputado, aseguró que se bajaban de esa mesa de conversación tras desechar la oferta recibida por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) y Benjamín Moreno (republicano).

Barría señaló que “hemos tenido conocimiento que la derecha veta nombres, no quieren que lidere el primer año la Cámara, son temas que vamos a sopesar y conversar”, agregando que no tienen inconvenientes en acceder a ambas solicitudes.

Pese al objetivo que existe en las filas del oficialismo, la bancada del PPD no descarta activar un plan B si es que el acuerdo con el PDG no se cierra. De hecho, la ausencia de representantes -ya sea Héctor Ulloa o Raúl Soto- fue interpretada por algunos como una señal de que esa intención era cada vez más fuerte.

Consultado al respecto Ulloa, sostuvo que “nuestro objetivo es pactar con el PDG y el conglomerado desde el PC a la DC, es nuestro plan A”, añadiendo que “si no resulta, no se puede descartar nada, porque nuestro objetivo es el interés de la bancada”.

Esta última referencia no es baladí, pues el PPD, al tener 9 representantes quedaría fuera de las principales comisiones, como Hacienda, Constitución, Gobierno, Relaciones Exteriores, Seguridad, Defensa y Economía, que son las más codiciadas. La única forma de evitar esa marginación es negociar con las bancadas mayoritarias que cedan cupos, por ejemplo el Partido Republicano o la UDI.

PPD y DC, el nuevo objetivo de la derecha

Luego de que el PDG anunciara que se bajaba de las conversaciones con la derecha, este sector -que tiene como negociadores a Castro y Moreno, entre otros diputados- pusieron sus ojos en el PPD y en la DC.

La idea de la derecha, que ya ha sido planteada a sus interlocutores del oficialismo, es hacer un pacto administrativo para tener alternancia en la presidencia de la Cámara, siempre y cuando excluyan al Partido Comunista y al Frente Amplio de los principales espacios.

15 DICIEMBRE 2025 PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, JOSE MIGUEL CASTRO, DURANTE ACUSACION CONSTITUCIONAL A DIEGO SIMPERTIGUE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

De manera informal, la idea fue propuesta a legisladores del PS la semana pasada, pero tras los trascendidos de aquellos acercamientos los mismos diputados socialistas reunidos el martes resolvieron desechar toda fórmula que excluya a cualquier aliado del actual oficialismo. Aquella determinación fue ratificada a la hora del almuerzo el miércoles, tras las últimas gestiones lideradas por Castro.

Al igual que Ulloa, Barría no se cierra a pactar con la actual oposición para acceder a cuotas de poder en la futura Cámara. Consultado por si en la DC existe un plan b si es que no lograr llegar a acuerdos como oficialismo, respondió: “Vamos a incidir, no vamos a renunciar a incidir”.

Uno de los factores que incide en que el PPD y la DC miren con pragmatismo negociar con la derecha, es que los legisladores que apoyaron la elección presidencial de José Antonio Kast suman 76 votos, es decir, están a dos diputados de lograr la mayoría para tomar el control de la Cámara, con lo cual podrían repartirse los principales cargos sin preguntarle a la futura oposición.