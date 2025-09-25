SUSCRÍBETE
Política

“Panzer para rato”: episodio de salud preocupa al PS y obliga a rediseñar campaña de Insulza

La edad del exsecretario general de la OEA es un factor a considerar. Y los cerros de Valparaíso y Viña del Mar son otro elemento sobre la mesa, ya que los recorridos por calles empinadas requieren un buen estado físico. Sin embargo, a su favor juega el hecho de que no es un candidato que necesita posicionar su nombre. La gente ya lo reconoce como un político influyente.

José Miguel WilsonPor 
José Miguel Wilson
El diputado Arturo Barrios, junto a los senadores José Miguel Insulza y Tomás de Rementería. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Si es que no ocurre ningún imprevisto, entre hoy o mañana el senador José Miguel Insulza (PS) podría ser dado de alta en la Clínica Alemana, luego de que fuera sometido a una intervención para implantarle un marcapasos.

El exministro y exsecretario general de la OEA, de 82 años, sufrió un episodio de mareos el miércoles, como informó la Clínica Alemana, producto de un “bloqueo del ritmo cardíaco”.

El hecho generó preocupación en su entorno y en su partido, que lo convenció para que corriera una nueva carrera senatorial, esta vez por la Región de Valparaíso. Esta zona tiene un carácter emblemático para los socialistas.

Fue una de las antiguas agrupaciones provinciales que representó Salvador Allende antes de 1970. El territorio fue recuperado por su hija Isabel Allende (PS) en 2017. Sin embargo, la exsenadora fue destituida este año por el Tribunal Constitucional tras una seguidilla de errores en torno a la fallida compraventa de la casa familiar que pertenecía a su padre.

Por lo tanto, la defensa del cupo, que hoy ejerce transitoriamente el exdiputado Tomás de Rementería (PS), se transformó en una bandera de lucha para la colectividad.

Consciente de la responsabilidad, el mismo Insulza, ayer a través de redes sociales, salió a despejar las inquietudes, incluso abordando con sentido del humor los comentarios negativos a raíz de su edad.

“Estoy bien, con buen ánimo, y como siempre… con ganas de seguir trabajando por Chile. Agradezco los mensajes de cariño que me han llegado”, escribió Insulza en su cuenta en la red social X, advirtiendo además que “y a quienes ya están diciendo ‘que se retire’… les aviso con cariño que todavía hay Panzer para rato”.

Quienes han conversado telefónicamente con él este miércoles comentan que está de buen ánimo. Incluso ha manifestado que su deseo es volver la próxima semana al Congreso y a la campaña.

Sin embargo, los mismos dirigentes del PS le han recomendado que se tome con calma su regreso. De hecho, señalan que el episodio de salud, independiente de que haya sido superado, obligará a un rediseño de la campaña del senador, que fue elegido en 2017 por la Región de Arica y Parinacota.

La edad del llamado “Panzer” es un factor a considerar. De hecho, el mismo legislador tuvo dudas de repostularse este año, ya que si es reelegido senador su mandato se extendería hasta el 2034, cuando tendría 90 años.

Los cerros de Valparaíso y Viña del Mar son otro elemento sobre la mesa, ya que los recorridos por calles empinadas requieren un buen estado físico.

La recomendación es apoyarse más en la estructura partidaria y la capacidad física de sus “soldados”: los diputados socialistas Nelson Venegas y Arturo Barrios, quien es maratonista, y De Rementería (PS), quien busca su reelección a la Cámara tras su paso temporal por el Senado. A ellos se suma, el presidente regional del partido, Óscar Balcarce, quien, además, es su jefe de campaña.

Dada la vasta trayectoria del exsecretario general de la OEA, su campaña no necesita un posicionamiento de su nombre. Ya es ampliamente conocido. Por lo tanto, el despliegue perfectamente podría ser más mediático y con esporádicos encuentros territoriales. En el PS dicen que la gente en el terreno le pide fotos y ya lo reconocen como un político influyente.

En sintonía con esas recomendaciones, desde el equipo del senador prefieren abordar este episodio de salud con naturalidad y aprovecharlo comunicacionalmente. De hecho, su comando ya comenzó a instalar el concepto “corazón de panzer”.

“El famoso corazón de panzer aguantó la prueba y ya está firme otra vez, listo para seguir trabajando. Ya está en marcha otra vez”, escribió el senador en sus redes este jueves.

“Naturalidad”

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, comentó que “hablé con él varios minutos y estaba de buen ánimo y muy motivado por la campaña para seguir trabajando como senador. Él tiene todo el apoyo de sus candidatos a diputados y de toda la estructura del PS para que pueda realizar una debida campaña, tomando en cuenta lo que representa: él es un hombre de Estado”.

El diputado Barrios agregó que “estas situaciones ocurren en la vida y es bueno asumirlas con naturalidad. Va a tener unos días de reposo y va a volver va a la campaña. Hubo preocupación, por cierto, pero no hay drama”.

El actual senador De Rementería comentó que “estas cosas pasan, en la familia es normal que una persona tenga esto, de hecho, mi propio padre tiene un marcapaso y ahora está mejor que nunca. La verdad es que José Miguel es una persona que tiene mucha experiencia, conoce muy bien el cargo, ya ha sobrepasado situaciones difíciles. Él está de buen ánimo y ya la próxima semana va a estar de nuevo ahí recorriendo Valparaíso, Viña del Mar, Concón, con nosotros, como lo ha hecho en los últimos días”.

