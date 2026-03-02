“Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

A primera hora de este súper lunes cientos de familias se tomaron la Alameda para protestar con el fin de que el gobierno “reponga los más de 20 mil subsidios DS-49 recortados a nivel nacional”.

El hecho fue rápidamente criticado por el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien en conversación con radio Infinita señaló: “Este recorte para nosotros es un fierro caliente o una bomba de tiempo”.

“Cada año el gobierno de Chile entrega 40 mil subsidios a las familias más vulnerables, ese es el fondo solidario DS-49, y el gobierno cuando estábamos en medio del traspaso decidió unilateralmente cortar 21 mil subsidios para este año”, aseguró.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Entonces, yo he tenido que ir al menos a unas 15 reuniones con comités de cinco regiones que están angustiadísimos porque ellos llevan 10 años esperando, que este recorte injustificado que ha hecho el ministro Grau perjudicando a las personas más vulnerables, va a ser que ellos tengan que esperar más por su casa ”, reprochó.

“Y esto no me parece justo. Le pedí al ministro Montes que lo pueda revertir, pero no ha sido el caso y yo creo que por eso esta respuesta, esta manifestación”, acotó.

“Nosotros no podemos aceptar que en un cambio de gobierno, cuando estamos en la última fase, nos recorten esa cantidad de subsidios de la nada porque además hemos visto que las cuentas fiscales están hundidas completamente, entonces, claro, parece que estuvieran gastando la plata en otras cosas”, lanzó.

“La reconstrucción ha sido un desastre”

Asimismo, el futuro líder del Minvu reforzó sus críticas al proceso de reconstrucción de Viña del Mar a cargo del gobierno del Presidente Gabriel Boric. En ese sentido, aseguró que “ha sido un desastre”.

Para responder a las familias vulneradas por los incendios en la quinta región, el próximo ministro de Vivienda aseguró que en abril entregarán “todos los subsidios en Viña del Mar”.

Luego en mayo asignarán todas las obras de esos subsidios. “Hoy día hay 500 viviendas entregadas, 500 en construcción, son mil, nos faltan 3 mil por iniciar. Nosotros en mayo tenemos que iniciar al menos 1.500. En junio, otras mil. Y en junio y diciembre, que son las más complejas, las otras mil”, sostuvo.

“Es una meta compleja, pero factible y vamos a trabajar en línea con eso”, aseguró.