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    Legisladores arremeten por reporte de duplicación de bonos a afectados por incendios forestales en Biobío

    Se han cursado sumarios para determinar responsabilidades, en estos 55 casos donde se duplicaron los bonos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Parlamentarios arremeten por reporte de duplicación de bonos a afectados por incendios forestales en Biobío JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Julio Anativia, delegado presidencial regional (DPR) del Biobío, apuntó a que se produjo un grave error en la anterior administración por la duplicación de bonos de recuperación para damnificados por los incendios forestales en enero de 2026.

    La autoridad regional explicó que en 55 casos se pagó más de 1 millón de medio, siendo esto el doble de lo que correspondía, que eran aproximadamente 750.000 pesos. Es en esta línea que Anativia agregó que se han cursado sumarios, que están en investigación y que “prontamente determinarán responsabilidades”.

    Y es que durante el pasado enero la zona centro sur del país fue el escenario de incendios en La Araucanía, Ñuble y Biobío, siendo la comuna de Penco- y en específico la localidad de Lirquén-, el lugar más afectado y la zona cero de los siniestros.

    “Nos encontramos una vez más con situaciones lamentables de mal uso de recursos públicos y errores que afectan la forma en cómo asumimos el gobierno anterior”, señaló la autoridad regional.

    Referencial

    Este hecho fue condenado por diputados de los distritos 20 y 21, de la Región del Biobío. “Es grave que las autoridades salientes no tuvieran la prolijidad para acompañar y apoyar a las familias con escasos recursos que tiene el Estado”, sostuvo Joanna Pérez, de Demócratas.

    La parlamentaria indicó también que se deben revisar responsabilidades administrativas y políticas.

    Al respecto, Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano comentó que “esto demuestra un desorden grave en la gestión de recursos públicos. En medio de una tragedia, cada peso cuenta, y el Estado tiene el deber de asegurar que llegue a quienes realmente lo necesitan. Esperamos que el resultado de los sumarios sean base para sanciones a responsables, tanto usuarios como administrativos”.

    “Estamos viendo nuevamente las consecuencias de errores del gobierno anterior, lo que representa una pésima señal cuando se trata de cuidar los recursos públicos y actuar con responsabilidad”, afirmó Patricio Briones, diputado del Partido de la Gente.

    Gastón Saavedra, senador por Biobío del Partido Socialista, señaló que “ahí hubo negligencia seguramente funcional y hay que investigarla y hacer los sumarios que corresponden, pero también hay que denunciar ante el Ministerio Público el abuso que se produce por parte de los usuarios, porque eso se hace a sabiendas”.

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