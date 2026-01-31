La controversia en torno al Pase Cultural escaló al Congreso luego de que el futuro ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del gobierno de José Antonio Kast, Francisco Undurraga, anticipara la suspensión del programa a partir del 11 de marzo y solicitara a la Contraloría General de la República iniciar una auditoría por eventuales irregularidades en su uso.

A través de la red social X, Undurraga afirmó: “A partir del 11 de marzo como futuro ministro de la Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría General de la República que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos”.

El anuncio se produjo tras un reportaje de T13 que reveló testimonios y publicaciones en redes sociales de beneficiarios que reconocieron haber utilizado los recursos del beneficio para fines distintos a los contemplados, mediante mecanismos como la anulación de compras y el posterior reembolso del dinero a la CuentaRUT sin restricciones.

Parlamentarios dividen posturas ante anuncio de suspensión del Pase Cultural del futuro ministro Undurraga

Críticas y apoyo desde el Congreso

Desde el Partido Comunista, la diputada Nathalie Castillo cuestionó la decisión del futuro gobierno y advirtió que el programa tiene respaldo legal. “El futuro ministro del gobierno de Kast, que hoy es diputado y con experiencia parlamentaria, no puede fingir desconocimiento. El Pase Cultural no es un programa opcional, está expresamente establecido en la Ley de Presupuestos 2026 y su implementación es obligatoria”, señaló.

La parlamentaria agregó que el Ministerio de las Culturas ya ha entregado antecedentes a Contraloría y afirmó que “cualquier intento de desmantelar una política será fiscalizado, no permitiremos que se vulneren los derechos culturales que mejoran la calidad de vida de las personas”.

En la vereda opuesta, el diputado Jorge Durán (ex-Renovación Nacional) respaldó el anuncio y criticó el programa. “Me parece muy bien la declaración del futuro ministro… de terminar de una vez por todas con esa maquinaria de gasto público, de derroche, de despilfarros”, afirmó, cuestionando que los recursos beneficien a sectores “ideologizados” y sosteniendo que la cultura no debería depender del financiamiento estatal directo.

Parlamentarios dividen posturas ante anuncio de suspensión del Pase Cultural del futuro ministro Undurraga JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

El diputado Gustavo Benavente (UDI) también valoró la medida. “Nosotros denunciamos varias veces que el pase cultural se estaba mal utilizando… nos parece muy acertada la decisión del futuro gobierno de revisar el pase cultural y en definitiva suprimirlo”, sostuvo, señalando que el beneficio “no sirvió para nada”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Hotuiti Teao manifestó que “valoramos la decisión del ministro de Cultura entrante de fiscalizar el mal uso que ha tenido el Pase Cultural”, y planteó que el beneficio debe reformularse para garantizar que cumpla su objetivo social y no sea deslegitimado por malas prácticas.

Sin embargo, el diputado Eduardo Durán (RN) sostuvo que las denuncias deben ser investigadas. “Si esta información resulta ser efectiva, estamos frente a una situación muy grave”, señaló, indicando que el Pase Cultural fue creado para fomentar el acceso a bienes culturales y no para otros fines.

El parlamentario añadió que “vamos a hacer seguimiento a estas denuncias y, de ser necesario, oficiaremos a las autoridades competentes para que informen con claridad qué controles existen y qué medidas se van a adoptar para evitar abusos”.

Denuncia ante el CDE y debate político

Tras conocerse los antecedentes del reportaje, el Ministerio de las Culturas presentó una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado para investigar eventuales irregularidades, mientras que la ministra Carolina Arredondo indicó que, una vez determinadas las responsabilidades, se solicitará la restitución de los recursos al fisco.

El Pase Cultural fue implementado en julio de 2025 y contempla un depósito único de $50.000 en la CuentaRUT de jóvenes de 18 y 19 años y adultos mayores del 40% más vulnerable, con una asignación presupuestaria superior a los 26 mil millones de pesos para el año en curso.