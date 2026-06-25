Partido Cristiano emplaza a Chile Vamos a definir su rol en el gobierno y le exigen coherencia en el oficialismo

El Partido Cristiano de Chile (PCCH) emitió una declaración pública en la que emplazó a Chile Vamos a definir con claridad su posición respecto del gobierno, cuestionando que algunos de sus dirigentes y parlamentarios sostengan que no forman parte de la coalición, pero al mismo tiempo aspiren a ocupar ministerios, subsecretarías, delegaciones presidenciales, seremías y otros cargos de responsabilidad pública.

La declaración fue suscrita por las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.

Al respecto, la parlamentaria Francesca Muñoz señaló que “la ciudadanía espera claridad y coherencia de quienes participan en la política. Si un partido sostiene públicamente que no forma parte de la coalición de gobierno, también debe ser consecuente con esa decisión y no exigir los mismos espacios que quienes sí asumieron el compromiso de gobernar”.

La legisladora agregó que “el gobierno necesita unidad y reglas claras. Los chilenos esperan que quienes respaldan este proyecto político actúen con responsabilidad y transparencia, privilegiando siempre el bienestar del país por sobre los intereses partidarios”.

En la misma línea, enfatizaron que quienes deciden mantenerse fuera de la coalición deben asumir también las consecuencias de esa decisión y colaborar desde ese rol, sin exigir las prerrogativas propias de quienes asumieron el compromiso de gobernar. Asimismo, plantearon que la claridad fortalece a los gobiernos y que la ambigüedad termina debilitando el trabajo del Ejecutivo.

Finalmente, desde el Partido Cristiano recalcaron que el objetivo de la declaración es fortalecer la gobernabilidad y evitar contradicciones políticas que puedan afectar el cumplimiento del programa comprometido con la ciudadanía, insistiendo en que quienes no integran formalmente la coalición deben ajustar su relación con el Ejecutivo a la posición que públicamente han manifestado.