Ana Victoria Quintana regresa a casa: exsubsecretaria removida por Arrau reactiva su militancia en el P. Nacional Libertario

Este miércoles en la noche se selló el regreso. En un restaurante peruano en Las Condes, los principales dirigentes del Partido Nacional Libertario (PNL) compartieron una comida de camaradería. Lo hicieron con una invitada de honor: Ana Victoria Quintana, quien fue removida como subsecretaria de Prevención del Delito del gobierno de José Antonio Kast el 2 de junio.

La exautoridad fue recibida por el presidente del partido, Johannes Kaiser, además de dirigentes como Juan Antonio Urzúa, Karina Sapunar, y los diputados Hans Marowski, Pier Karlezi y Álvaro Jofré. También participó el asesor legislativo Gabriel Domínguez.

De acuerdo a quienes asistieron a la comida, el gesto respondió a un factor humano: querían reconocer el trabajo de Quintana durante sus meses a cargo de la subsecretaría y hacerla sentir respaldada por la colectividad que suspendió su militancia para que pudiera entrar al gobierno de Kast, pese a que el PNL no es parte del oficialismo.

En la colectividad saben que Quintana ha pasado por un mes complejo. Un día después de la cuenta pública de Kast, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, decidió removerla a ella y al entonces subsecretario Andrés Joaunnet de sus respectivos cargos. En su reemplazo, nombró a dos personas de su confianza: Gonzalo Guerrero y María del Pilar Giannini. Duró 83 días a la cabeza de la subsecretaría.

Lejos de generar tensiones, la incorporación de Quintana al gabinete fue conversada con el partido. Cuando Trinidad Steinert -quien fue removida el 19 de mayo- le propuso incorporarse a su equipo, ella asistió a la sede de la colectividad a conversar sobre el ofrecimiento con la directiva, encabezada por Kaiser.

Las dos exautoridades de Seguridad, Trinidad Steinert y Ana Victoria Quintana. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

De acuerdo a fuentes del PNL, en ese momento diagnosticaron que desde el Ejecutivo la exfiscal podría contribuir a enfrentar la crisis de seguridad del país. Por lo mismo, le dieron luz verde, aunque se determinó congelar su militancia -figura que legalmente no existe- para mantener las aguas separadas entre la colectividad y el oficialismo.

En la comida, Quintana tuvo la oportunidad de hacer un repaso de su experiencia al interior del gobierno y de su trabajo a la cabeza de la subsecretaría que hoy es liderada por Guerrero. Kaiser le dedicó unas palabras: agradeció su servicio a la República y le dio la bienvenida de vuelta al PNL.

Hoy en el P. Nacional Libertario están felices de tener a la exfiscal de vuelta. En la comida se le hizo saber que esperan que tenga un rol activo en el proyecto político de la tienda, y ella hizo ver que estará ahí. En la colectividad proyectan que Quintana sería una buena carta en elecciones venideras, aunque enfatizan que cualquier decisión dependerá de ella.

“Las puertas están abiertas para Ana Victoria. Es una tremenda profesional. Nos va a apoyar en el desarrollo de investigaciones, propuestas y acciones para el Partido Nacional Libertario”, detalló Urzúa, el secretario general de la colectividad.

18-05-2026 JUAN ANTONIO URZUA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“(Quintana) tiene las puertas abiertas, este es su partido. Ya está descongelada su militancia y vuelve a ser una militante activa, y esperamos que tenga el ánimo que ha demostrado siempre, para seguir aportando con las ideas de la libertad, con más justicia para las personas, y con todo el profesionalismo que sabemos que puede entregar”, complementó el diputado Pier Karlezi.