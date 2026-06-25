Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado

Tras la aprobación este miércoles en general del proyecto de Reconstrucción Nacional, desde la oposición sostuvieron este jueves un encuentro de sus secretarios generales para coordinar su actuar frente a la iniciativa estrella del gobierno de José Antonio Kast.

La jornada del miércoles, el Senado aprobó la idea de legislar por 26 votos a favor, 23 en contra y la abstención del senador del PPD, Pedro Araya.

En ese contexto, los representantes de la oposición enfatizaron en que esperarán a presentar sus eventuales acciones hasta el próximo 6 de julio, fecha en que finaliza el plazo para presentar indicaciones en el Senado.

“Vamos a seguir buscando posiciones comunes, porque nos parece que tenemos muchos puntos de acuerdo, tenemos muchos puntos en común. Por lo tanto, si los empujamos en conjunto, tenemos más posibilidades de que aquello se vea materializado en políticas públicas que le hagan bien a Chile”, explicó en la previa de la reunión el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble.

El secretario general (s) del Partido Socialista, Arturo Barrios, explicó que estarían en comunicación con los jefes de bancada y los presidentes de partido para la presentación de indicaciones.

“ Hicimos diez indicaciones de la oposición. Todas, en la Cámara de Diputados, no fueron tomadas en consideración , pero eso es parte del trámite legislativo que va a ocurrir y el trámite parlamentario que se va a poner en ejecución después del 6 de julio de la semana distrital”, explicó.

“Lo importante es que tenemos una visión compartida que es un mal proyecto, que aprobarlo con tan solo un voto, que toda la oposición no haya dado el respaldo, no es bueno para el país, no es bueno para la estabilidad. Trabajaremos para que el 6 de julio se presenten las indicaciones tal cual como ocurrió en la Cámara de Diputados ”, detalló también la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss.

Por su parte, la representante del Partido Comunista, Bárbara Figueroa consideró un “triunfo pírrico” la votación de ayer en el Senado.

“Insistimos, lo único que generan es más incertidumbre para el país y al menos desde el mundo de la oposición, que tenemos diversidad, que no estamos en todo de acuerdo, sí tenemos un objetivo común y es proponerle a Chile certezas, garantías, estabilidad. Creemos que ese no es el camino que nos ofrece esta reforma e insistiremos a través de indicaciones sin descartar las reservas de constitucionalidad en el tribunal respectivo”, detalló la secretaria general del PC.