SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Las “green card”: la peculiar licencia de los diputados PDG para desmarcarse de su bancada tres veces al año

    Sus legisladores pueden activar un inusual recurso reglamentario interno para no seguir la decisión de la mayoría ante votaciones en la sala. Estas tarjetas fueron utilizadas por Eileen Urqueta y Fabián Ossandón, quienes rechazaron la acusación contra Grau. En la "cultura" del PDG, que ha tenido que hacer innovaciones para procesar diferencias internas, tampoco es problema anunciar una postura y luego bruscamente votar en forma contraria.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson

    “Esta es la etapa de la pedegización de la política chilena. Ahora se escucha a la gente”, dijo la diputada Pamela Jiles (PDG) antes de que su bancada aprobara “mayoritariamente” la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio) el martes pasado.

    Aunque la intención del comité del partido que fundó el economista Franco Parisi, era votar en “bloque” ya a sea a favor, en contra o abstención del libelo, finalmente dos diputados (Fabián Ossandón y Eileen Urqueta) desoyeron el acuerdo mayoritario, se desmarcaron y rechazaron el libelo.

    A ello se sumaron dos ausencias por licencias médicas: Tamara Ramírez (subjefa de bancada PDG) y Lilian Betancurt (PDG).

    No es el primer test de disciplina que enfrenta este grupo político, que se autodefine heterogéneo (Bancada de la Gente, se autoapodaron) y cuyos legisladores aún están en proceso de aprendizaje en el mundo de la política.

    Por lo tanto, desmarcarse o cambiar bruscamente de opinión (por ejemplo, haber anunciado un voto en contra y luego aprobar) es parte de la cultura “pedegenina”, como lo explica sabiamente una legisladora del partido.

    En el pasado, esto ha sido un problema. De hecho, en el anterior período parlamentario (2022-2026), la primera bancada que logró elegir Parisi se quebró y al final sus seis diputados, donde había perfiles conservadores, humanistas cristianos y socialdemócratas, renunciaron a la colectividad. De todos ellos, solo uno logró ser reelegido (Roberto Arroyo), pero corriendo por otro partido: el PSC.

    Al inicio de este período, en la primera sesión, la nueva bancada debutó con un quiebre, producto del desmarque de Cristián Contreras, quien no quiso apoyar a Jiles para que fuera elegida presidenta de la Cámara. En represalia, el periodista, doctor en Filosofía y exrostro televisivo (el Dr. File) fue expulsado “simbólicamente” de la bancada, ya que hasta hoy conserva su militancia.

    Ese episodio era una nueva alerta de quiebre, ya que ahora el PDG tiene entre sus filas a declarados pinochetistas como Javier Olivares y reconocidas figuras opositoras a lo que fue la dictadura como Jiles.

    Sin embargo, salomónicamente, la nueva bancada PDG con 13 diputados (sin Contreras, dada su ubicación en el limbo) resolvió un mecanismo dentro su reglamento interno para permitir las disidencias, sin conflicto y tratando de mantener el máximo de unidad.

    Se trata de las llamadasgreen card” o tarjetas verdes, que cada legislador del PDG puede invocar para desmarcarse de la decisión que haya adoptado la mayoría. Según la normativa interna que opera solo para esta bancada, cada diputado tiene tres “green card” al año.

    En el caso de la acusación a Grau, aun cuando Parisi le bajó el pulgar a quien fue su exalumno en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, estas tarjetas fueron usadas para que Eileen Urqueta y Fabián Ossandón, votaran en contra.

    En la previa de la votación, incluso la diputada Zandra Parisi, hermana del excandidato presidencial, también públicamente había transparentado su resistencia a la acusación, pero sin ningún drama finalmente cambió de opinión y decidió seguir a la mayoría. “Yo podría utilizar esa green card, pero creo que estoy perdiendo una tremenda oportunidad frente a una persona que para mí no es relevante”, justificó en la previa de la votación.

    En la bancada explican, incluso, que dado que dos de sus diputados, Olivares y Patricio Briones, firmaron el escrito contra Grau, si la decisión del PDG hubiese sido rechazar el libelo, tampoco era visto como algo problemático que ellos hubieran desistido, rechazando su misma presentación. La alternativa de la “green card”, por cierto, también estaba disponible para ellos.

    Otro punto que fija el reglamento interno de los diputados del PDG es que la postura de la bancada frente a un proyecto de ley estará guiada por las consideraciones del diputado integrante de la comisión en donde se debatió dicha iniciativa.

    Para que la bancada opte por la decisión contraria, afirma el reglamento, la votación debe superar el 80%, es decir, que diez de los 13 diputados estén en contra del juicio planteado por el diputado que formó parte del debate en la comisión legislativa respectiva.

    Entre los diputados comentan que esta forma inusual de procesar diferencias tiene inspiración en antiguos partidos, donde convivían distintas almas y creen que ello puede ser homologable a lo que era la Democracia Cristiana en la década de 1960, donde cohabitaban líderes conservadores y cristianos de visión más socialista.

    Para conversar esas diferencias internas, dicen, opera el “centralismo democrático”, esto es, se abre un espacio para que los militantes -en este caso, los diputados- expongan sus argumentos para defender su postura y que luego se dirime en una votación la decisión final.

    En estos intercambios, confidencian desde el PDG, Parisi ha jugado un rol protagónico, pues es él quien, en muchas ocasiones, va recogiendo las opiniones de sus diputados a través de un grupo de WhatsApp y, por esa misma vía, votan las definiciones políticas frente a un tema.

    Para que este modelo, explican sus defensores, era clave que a incios del periodo legislativo expulsaran de la bancada a Contreras, para dar la señal que es un partido más sólido que el periodo anterior.

    En ese sentido, la apuesta del PDG es mantener, al menos, a 10 diputados durante los cuatro años de legislatura. El éxodo de tres de ellos, agregan, estaría dentro de los márgenes aceptables de fuga que puedan tener.

    Más sobre:PolíticaPDGCámara de DiputadosFranco ParisiPamela Jiles

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado

    Formalizan por tráfico de migrantes a sujetos que cobraban para ingresar a Chile niños desde Haití

    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    Todas las fichas puestas en Arrau: La Moneda busca recuperar popularidad con agenda de seguridad

    El incómodo Pedro Araya y su abstención ante la megarreforma

    Siguen las negociaciones de papel por megarreforma: oposición entrega nueva carta a Quiroz y Alvarado tras derrota

    Lo más leído

    1.
    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    2.
    Pascual apunta a Quiroz tras aprobación en general de megaproyecto en Senado: “Quiere restaurar el Estado de fines de los 80″

    Pascual apunta a Quiroz tras aprobación en general de megaproyecto en Senado: “Quiere restaurar el Estado de fines de los 80″

    3.
    Senador Cruz-Coke ratifica que se inhabilita en acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    Senador Cruz-Coke ratifica que se inhabilita en acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

    4.
    Todas las fichas puestas en Arrau: La Moneda busca recuperar popularidad con agenda de seguridad

    Todas las fichas puestas en Arrau: La Moneda busca recuperar popularidad con agenda de seguridad

    5.
    Gobierno acepta renuncia de seremi de Agricultura de Arica tras realización de test de drogas

    Gobierno acepta renuncia de seremi de Agricultura de Arica tras realización de test de drogas

    6.
    El incómodo Pedro Araya y su abstención ante la megarreforma

    El incómodo Pedro Araya y su abstención ante la megarreforma

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Australia en TV y streaming

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado
    Chile

    Oposición trabaja en presentación de indicaciones a la megarreforma tras aprobación de la idea de legislar en el Senado

    Formalizan por tráfico de migrantes a sujetos que cobraban para ingresar a Chile niños desde Haití

    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    Índice de inflación favorito de la Fed anota su mayor aumento en más de 3 años
    Negocios

    Índice de inflación favorito de la Fed anota su mayor aumento en más de 3 años

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Un campeón, potencia europea y Marcelo Bielsa: las amenazas de Argentina y Brasil en dieciseisavos de final del Mundial
    El Deportivo

    Un campeón, potencia europea y Marcelo Bielsa: las amenazas de Argentina y Brasil en dieciseisavos de final del Mundial

    Figura de España sorprende con reflexión sobre Marcelo Bielsa previo al duelo ante Uruguay: “Ustedes lo conocen bien”

    Joaquín Niemann responde al favoritismo y consigue un brillante estreno en el Abierto de Italia

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”
    Cultura y entretención

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    ‘All You Need Is Love’: el caótico debut satelital de The Beatles que originó su día de celebración Global

    Periodista salvadoreño Óscar Martínez visita Santiago para presentar su libro “Bukele, el rey desnudo”

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela
    Mundo

    “Fueron los 7,8 segundos más largos de mi vida”: Los dramáticos testimonios del terremoto doble en Venezuela

    Estados Unidos afirma que busca un acuerdo definitivo con Irán pero “no a cualquier precio”

    María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo internacional por terremotos en Venezuela

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas
    Paula

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche

    Crisis de natalidad: la urgencia de la corresponsabilidad social en el cuidado