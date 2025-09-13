SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Pasamos a los perdonazos” y el “gobierno no mueve un dedo”: legisladores reaccionan a nuevo informe de Contraloría por licencias médicas

La Contraloría sumó en un nuevo informe 10.805 casos de funcionarios en servicios regionales que hicieron mal uso del reposo médico.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Tramitar una licencia médica: Esto debes saber para evitar problemas en el pago por Incapacidad Laboral.

Desazón volvió a causar en el mundo político un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR) que sumó 10.805 casos de funcionarios en servicios regionales que hicieron mal uso de licencias médicas y salieron del país estando con reposo.

Durante esta jornada, la CGR dio a conocer un nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC), el número 16, el cual fue comprometido por la contralora Dorothy Pérez en junio pasado ante la Comisión de Salud de la Cámara.

Pues bien, el resultado fue que podría haber un uso irregular de 15.257 licencias emitidas entre 2023 y 2024, las que un 76% pertenece al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y un 24% a isapres.

Por lo anterior, diputados y senadores volvieron a condenar la conducta de los trabajadores del sector público que hicieron mal uso del subsidio por enfermedad.

Uno de los más críticos fue el presidente de la Comisión de Salud del Senado. El senador Iván Flores (DC) apuntó contra el gobierno.

“Pareciera que de verdad el gobierno está abandonando su tarea y ahora entramos al plano de los perdonazos, porque cuando la Contraloría determinó que había 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con licencia médica (…) no se entiende que a esta altura del partido, habiendo un plazo de 20 días para iniciar el sumario y llevamos varios meses desde que la Contraloría hizo el primer informe, acaba de aparecer otro informe que dice que solo han hecho 8 mil sumarios y 50 destituciones”, afirmó Flores.

El senador agregó que “pasamos del abandono a las funciones de gobierno a los perdonazos”.

“¿Por qué no se aprieta ese robo en descampado que hubo que costó, probablemente, una cifra cercana a la mitad de los US$ 3 mil millones, que costaron los 8 millones de licencias médicas? Llegamos a un peak de 9 millones de licencia médicas y eso no se puede aceptar”, se preguntó.

Desde la oposición, del diputado de Renovación Nacional (RN), Miguel Becker, aprovechó de elogiar la labor de la contralora Pérez.

“Felicitar a nuestra contralora nacional, Dorothy Pérez, que ha entregado el informe número 16 donde más de diez mil empleados públicos, nuevamente, salieron al extranjero haciendo uso de licencias médicas”, dijo.

También anunció, en su rol como integrante de la comisión investigadora por el tema, que “vamos a solicitar el próximo lunes que la comisión investigadora número 73, de licencias médicas, incorpore este informe, de manera que se pueda desarrollar un análisis completo de esta situación a fondo y que no se le perdone a nadie esta grave falta”.

En tanto, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, integrante de la Comisión de Salud, agregó que “aquí se ha llevado una investigación bastante exhaustiva y tiene que llevarse a término con todas las denuncias, sumarios, indagatorias, restitución de los recursos. Se debe investigar hasta el último que haya defraudado recursos fiscales”.

“Esto no puede significar retrocesos para las personas que hacen bien las cosas, que son quienes hacen buen uso de las licencias médicas; y el proyecto de ley del Ejecutivo retrocede en materia de subsidio de incapacidad laboral para las personas que hacen bien las cosas”, agregó.

En la misma línea, sumó que “el Ejecutivo tiene que repensar fuertemente el proyecto de ley que ingresó”.

Desde el Partido Republicano, la diputada Chiara Barchiesi, agregó que “Dorothy Pérez sigue haciendo la pega, mostrando los abusos de una verdadera casta burocrática. Pero aunque los números crezcan, el gobierno de Boric no mueve un dedo".

“Se requiere un gobierno que sintonice con el esfuerzo que hoy lidera la Contraloría", afirmó.

Más sobre:Licencias médicasDiputadosSenadoresContraloría

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central

Anjuli Tostes, esposa de Daniel Jadue, fustiga fallo del Tricel: “Es una violación a la presunción de inocencia”

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Defensa de Jadue lamenta fallo del Tricel y asegura que con este criterio la Fiscalía “podrá decidir quien puede ser o no candidato”

“Restablece el imperio de la ley” y “pone las cosas en su lugar”: las reacciones parlamentarias al fallo del Tricel que complica a Jadue

Lo más leído

1.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

2.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central
Chile

Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central

“Pasamos a los perdonazos” y el “gobierno no mueve un dedo”: legisladores reaccionan a nuevo informe de Contraloría por licencias médicas

Anjuli Tostes, esposa de Daniel Jadue, fustiga fallo del Tricel: “Es una violación a la presunción de inocencia”

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia
Mundo

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Trump dice que Memphis será la próxima ciudad que recibirá tropas de la Guardia Nacional

OTAN se reforzará tras la incursión de drones rusos en Polonia

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté