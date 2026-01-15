Paulina Vodanovic notifica a La Moneda la molestia del PS y exige acciones ante crisis oficialista

Ayer la senadora Paulina Vodanovic y el ministro Álvaro Elizalde (Interior), los dos mayores liderazgos dentro del Partido Socialista (PS), se encontraron en los pasillos del Congreso. Se acercaron para hablar unos minutos. El ánimo no era el mejor.

Ambos dirigentes abordaron la severa crisis que enfrenta la colectividad, que detonó con los emplazamientos por parte del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) por el voto favorable de los socialistas -en 2023- a los artículos sobre defensa legítima contenidos en la ley Nain-Retamal. Todo en el marco de la absolución de Claudio Crespo, quien fue acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica.

En los pasillos del Congreso, la presidenta del PS le hizo saber al secretario de Estado que la colectividad espera que el gobierno del Presidente Gabriel Boric tome acciones para contener esta crisis. Algo que, hasta el momento, no ha ocurrido.

Lo que, en concreto, demanda el PS es que La Moneda reconozca que ellos promovieron la ley Nain-Retamal y sus artículos, incluido el de legítima defensa.

Para el partido que preside Vodanovic fue doloroso -y difícil de creer, reconocen- que incluso el Presidente Boric dijera abiertamente que no se trataba de una iniciativa gubernamental, cuando sus ministros se esforzaron por ordenar a la alianza en esa votación. Los socialistas recuerdan que hasta Camila Vallejo (PC) estaba en el Congreso buscando votos.

“Me habría gustado que el Presidente dijera que es una ley (...) que patrocinó el gobierno (...). Es una ley que termina siendo promulgada con la firma del Presidente sin ningún tipo de veto. Por tanto, es una ley de gobierno y, además, está en el puesto 307 de los avances del gobierno (...). Él (Boric) tendrá que explicar”, dijo esta mañana la senadora Vodanovic, en conversación con Desde la redacción, de La Tercera.

La molestia del PS, según reconocen sus dirigentes, responde a que los cuestionamientos en torno a la ley Nain-Retamal pasan a llevar el historial de defensa de la democracia de la colectividad. “Tenemos un dolor profundo, porque en el PS tenemos 500 mártires que murieron defendiendo la democracia. Nos duele que hoy tengamos que dar explicaciones en circunstancias en que no somos nosotros los que tienen que dar explicaciones”, explicó la senadora.

Pero, además, la disputa tiene que ver con el rol de cada colectividad en la oposición, una vez que asuma José Antonio Kast. En el PS creen que si dan su brazo a torcer ahora, será el puntapié inicial para el PC y el FA tomen las riendas del bloque . Y eso es algo que no van a permitir.

Más allá de La Moneda, el PS sí ha recibido gestos. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, llamó por teléfono a Vodanovic para abordar el impasse. En cambio, según denunció la senadora, no ha recibido ningún mensaje del FA.

Como no ha habido un gesto del partido del Presidente Boric, Vodanovic no ha dejado de arremeter contra ellos.

En respuesta a los dichos de la timonel frenteamplista, Constanza Martínez, sobre que “nadie de nuestro sector ha responsabilizado o señalado con el dedo al PS”, Vodanovic dijo: “Que ella me diga que aquí nadie ha aludido al PS, por dios, que revise las redes sociales, porque ella generacionalmente es mucho mejor para eso que yo”.

Y agregó: “Que (Martínez) lea lo que dijo Gael Yeomans, que publicó la lista (de los diputados que aprobaron el artículo), que lea lo que puso (Andrés) Giordano que después lo borró, que escuche lo que dijo (Jorge) Brito, Maite Orsini (...). Mire quién calificó de ‘pataleta’ po... Maite Orsini”.

Tohá acusa frivolidad del FA y el PC

Lejos de concluir, esta jornada la crisis se ha intensificado. En buena parte, por los dichos de Carolina Tohá (PPD) en T13 Radio. En entrevista con ese medio, la excandidata presidencial dijo que la actitud del FA y el PC “no solo es apurada”, sino que da cuenta de “una frivolidad para ver hechos de esta naturaleza, de una liviandad para llegar a juicios tan categóricos, tan acusatorios, además contra tus propios aliados, que yo lo he encontrado incomprensible e inaceptable”.

“Yo lo considero inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada”, añadió la exministra del Interior. Algo que no cayó nada bien en el FA ni en el PC.