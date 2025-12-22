SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pausa de fin de año: Kast tomará días de descanso tras viaje a Ecuador y alista vacaciones para febrero

    En la antesala de Navidad, el presidente electo se tomará varios días fuera de la "Moneda chica". El receso coincide con la recta final de las definiciones de gabinete, antes de un descanso más extenso en el sur del país.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Antes de bajar el ritmo, José Antonio Kast tendrá una última agenda intensa fuera del país.

    Este lunes, el presidente electo inició su viaje a Ecuador y durante la jornada del martes sostendrá una reunión con el mandatario Daniel Noboa, en una señal de continuidad de la estrategia internacional que ya inauguró la semana pasada en Buenos Aires, cuando se reunió con el presidente argentino Javier Milei y su equipo económico.

    Sin embargo, tras ese periplo, el ritmo de su agenda cambiará. Kast regresará a Chile durante la madrugada del 24 de diciembre y, a partir de entonces, se tomará algunos días de descanso con motivo de las fiestas de fin de año.

    Según transmiten en su entorno, entre Navidad y Año Nuevo no asistirá a la Oficina del Presidente Electo, ubicada en Las Condes, espacio que ha operado como su principal centro de trabajo desde que se impuso en la segunda vuelta presidencial.

    Ese receso, agregan las mismas fuentes, podría extenderse hasta el 4 de enero, en un periodo en el que el mandatario electo reducirá su exposición pública y mantendrá solo coordinaciones puntuales con su círculo más estrecho. Allí explican que se trata de una pausa breve en medio de semanas marcadas por definiciones clave para la instalación del nuevo gobierno.

    La expectativa del equipo de Kast -y el plazo que el propio presidente electo se ha autoimpuesto- es cerrar la nómina del gabinete durante la primera quincena de enero. De hecho, ese objetivo es el que explica que, pese al descanso de fin de año, el trabajo de búsqueda de nombres y chequeo de antecedentes continúe avanzando de manera reservada.

    Además, ya está agenda para enero una visita a Perú para reunirse con su par José Jerí.

    Con esa tarea cumplida, Kast proyecta un segundo descanso, esta vez más extenso, durante el mes de febrero. El mandatario electo contempla tomarse vacaciones desde la primera semana de ese mes y hasta la semana del 16, en un paréntesis previo al inicio formal de su mandato.

    El destino elegido no es una novedad. Como ha sido tradición en la familia Kast Adriasola, el presidente electo se trasladará hasta Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, un lugar habitual de descanso para el clan y donde suele pasar parte del verano.

    Más sobre:Early AccessPolíticaJosé Antonio KastVacacionesDescanso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento

    “Son un ejemplo e inspiración”: Gabriel Boric entrega condecoración “Presidente de la República” a FF.AA.

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    La caída de Diego Simpertigue: el juez con cuatro décadas en el Poder Judicial expulsado por la trama bielorrusa

    Senado aprueba acusación constitucional contra Diego Simpertigue por trama bielorrusa y lo destituye de la Corte Suprema

    Por incendios forestales y calor intenso: Senapred declara alertas para la Región Metropolitana y provincias de Valparaíso

    Lo más leído

    1.
    Frente Amplio pasa la retroexcavadora sobre Jaime Quintana e insta al PPD a hacer una autocrítica por la derrota

    Frente Amplio pasa la retroexcavadora sobre Jaime Quintana e insta al PPD a hacer una autocrítica por la derrota

    2.
    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    Quiebre de socialistas con Ossandón pone en riesgo sus chances de presidir el Senado en 2026

    3.
    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    Presidencia de la Cámara: PDG rechaza veto de la UDI a Pamela Jiles

    4.
    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    Ruth Hurtado: “Los chilenos están claros de que Kast no llega con una varita mágica a cambiarlo todo de un día para otro”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Santa Isabel por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Jumbo por la Navidad

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento
    Chile

    Ceremonia: 988 suboficiales de Carabineros egresan tras dos años de perfeccionamiento

    “Son un ejemplo e inspiración”: Gabriel Boric entrega condecoración “Presidente de la República” a FF.AA.

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso
    Negocios

    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso

    Colbún sortea permiso ambiental de su proyecto eólico Junquillos en Biobío y espera iniciar su construcción en 2026

    China Jinko Power presenta su tercer proyecto de almacenamiento de energía por US$500 millones

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    Tendencias

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”
    El Deportivo

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    La reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira

    La invalidez de la cláusula que liberó a Gustavo Álvarez de la U

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Cultura y entretención

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    De película: revelan la duración del esperado final de Stranger Things

    Joe Vasconcellos fija shows en Santiago y Valparaíso para el inicio de 2026

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas
    Mundo

    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas

    Colette Capriles, politóloga venezolana: “Las probabilidades de un ataque armado (de EE.UU.) han venido disminuyendo”

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza