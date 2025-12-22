Pausa de fin de año: Kast tomará días de descanso tras viaje a Ecuador y alista vacaciones para febrero

Antes de bajar el ritmo, José Antonio Kast tendrá una última agenda intensa fuera del país.

Este lunes, el presidente electo inició su viaje a Ecuador y durante la jornada del martes sostendrá una reunión con el mandatario Daniel Noboa, en una señal de continuidad de la estrategia internacional que ya inauguró la semana pasada en Buenos Aires, cuando se reunió con el presidente argentino Javier Milei y su equipo económico.

Sin embargo, tras ese periplo, el ritmo de su agenda cambiará. Kast regresará a Chile durante la madrugada del 24 de diciembre y, a partir de entonces, se tomará algunos días de descanso con motivo de las fiestas de fin de año .

Según transmiten en su entorno, entre Navidad y Año Nuevo no asistirá a la Oficina del Presidente Electo, ubicada en Las Condes, espacio que ha operado como su principal centro de trabajo desde que se impuso en la segunda vuelta presidencial.

Ese receso, agregan las mismas fuentes, podría extenderse hasta el 4 de enero, en un periodo en el que el mandatario electo reducirá su exposición pública y mantendrá solo coordinaciones puntuales con su círculo más estrecho. Allí explican que se trata de una pausa breve en medio de semanas marcadas por definiciones clave para la instalación del nuevo gobierno.

La expectativa del equipo de Kast -y el plazo que el propio presidente electo se ha autoimpuesto- es cerrar la nómina del gabinete durante la primera quincena de enero. De hecho, ese objetivo es el que explica que, pese al descanso de fin de año, el trabajo de búsqueda de nombres y chequeo de antecedentes continúe avanzando de manera reservada.

Además, ya está agenda para enero una visita a Perú para reunirse con su par José Jerí.

Con esa tarea cumplida, Kast proyecta un segundo descanso, esta vez más extenso, durante el mes de febrero . El mandatario electo contempla tomarse vacaciones desde la primera semana de ese mes y hasta la semana del 16, en un paréntesis previo al inicio formal de su mandato.

El destino elegido no es una novedad. Como ha sido tradición en la familia Kast Adriasola, el presidente electo se trasladará hasta Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, un lugar habitual de descanso para el clan y donde suele pasar parte del verano.