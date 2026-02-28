SUSCRÍBETE
    Política

    PC critica ataques de EE.UU. e Israel en Irán y señalan que “puede ser límite en cuanto a la paz mundial”

    La madrugada de este sábado, comenzó la bautizada por Estados Unidos "Operación Furia Épica", que tiene como objetivo una serie de ciudades y zonas militares en Irán. La carga busca debilitar el poderío militar iraní y propiciar un cambio de régimen.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Tras los ataques por parte de Estados Unidos e Israel a diversos objetivos en Irán durante la madrugada de este sábado, desde el Partido Comunista de Chile (PCCh) mostraron su preocupación frente a la escalada.

    “Estos ataques no sólo agreden a un país, sino que ponen en jaque toda la región y llevan al mundo a una situación que puede ser límite en cuanto a la paz mundial, con graves consecuencias para los pueblos del mundo”, señalaron en un declaración pública del partido.

    En ella, señalan que Estados Unidos e Israel “ratifican el profundo desprecio que tienen por la arquitectura del diálogo mundial y de resolución pacífica de controversias”.

    En ese sentido, resaltan que Israel “ha practicado en tiempo reciente un genocidio”. Mientras tanto, también cargaron contra Estados Unidos por el bloqueo a Cuba.

    Los pueblos y gobiernos dignos del mundo deben condenar estos ataques y proponer a la brevedad una salida que reponga la estabilidad mundial y la libre autodeterminación de los países en el marco de los organismos multilaterales existentes”, concluyeron sobre el asunto.

    La anterior declaración se realizó en el contexto de la llamada por Estados Unidos, “Operación Furia Épica”. Esta jornada, esta nación junto a Israel realizaron una serie de ataques a ciudades iraníes, con el objeto de debilitar el poderío militar iraní y propiciar un cambio de régimen.

    Al momento de esta publicación, se desconocía el paradero del ayatolá Ali Jamenei. Mientras tanto, desde el régimen islámico respondieron a la carga con ataques con misiles a distintas naciones árabes con instalaciones militares estadounidenses como Baréin, Kuwait y Qatar.

